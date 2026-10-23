 Skip to content
Friday, October 23, 2026 11 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:31
Muqdisho 25°C
Breaking: Madaxweynaha Mozambique Chapo oo dalbaday in la caddeeyo geerida madaxweynihii ugu horreeyay
Breaking News
Madaxweynaha Mozambique Chapo oo dalbaday in la caddeeyo geerida madaxweynihii ugu horreeyayVatican says Pope Leo needs no further treatment after cancer surgeryEgypt Supports Saudi Arabia’s Defense While Opposing Attacks on YemenNorth Western State of Somalia Arrests 27 People in Corruption Investigations, Auditor General SaysSurvivors of Cameroon Train Crash Still Seek Justice 10 Years LaterCorruption and Weak Borders Drive Cartel Expansion Across AfricaMadaxweynaha Mozambique Chapo oo dalbaday in la caddeeyo geerida madaxweynihii ugu horreeyayVatican says Pope Leo needs no further treatment after cancer surgeryEgypt Supports Saudi Arabia’s Defense While Opposing Attacks on YemenNorth Western State of Somalia Arrests 27 People in Corruption Investigations, Auditor General SaysSurvivors of Cameroon Train Crash Still Seek Justice 10 Years LaterCorruption and Weak Borders Drive Cartel Expansion Across Africa
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Madaxweynaha Mozambique Chapo oo dalbaday in la caddeeyo geerida madaxweynihii ugu horreeyay

Follow
By Newsroom October 23, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 56 minutes ago 1-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~1 min audio
Chapo Demands Clarity on Death of Mozambique’s First President
Mozambique’s President Chapo Demands Clarity on Death of First President

Afartan sano ka dib shilkii diyaaradeed ee lagu dilay madaxweynihii ugu horreeyay ee Mozambique, Samora Moisés Machel, Madaxweyne Daniel Chapo ayaa sheegay in duruufaha buuxa ee musiibada aan weli si kama dambays ah loo xaqiijin. Isagoo xusayay sannad-guurada, Chapo wuxuu sheegay in “su’aalo ay weli ka taagan yihiin duruufaha musiibadii Mbuzini”.

Shilku wuxuu dhacay 19-kii Oktoobar 1986, xilli diyaaraddii siday Machel iyo wafdigiisa ay ka soo laabanaysay hawl diblomaasiyadeed. Waxay ku dhacday dhulka Koonfur Afrika, waxaana ku dhintay 35 qof oo saarnaa, oo ay ku jireen xubno ka tirsan wafdigii madaxweynihii hore.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,179 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.