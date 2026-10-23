Madaxweynaha Mozambique Chapo oo dalbaday in la caddeeyo geerida madaxweynihii ugu horreeyay

Afartan sano ka dib shilkii diyaaradeed ee lagu dilay madaxweynihii ugu horreeyay ee Mozambique, Samora Moisés Machel, Madaxweyne Daniel Chapo ayaa sheegay in duruufaha buuxa ee musiibada aan weli si kama dambays ah loo xaqiijin. Isagoo xusayay sannad-guurada, Chapo wuxuu sheegay in “su’aalo ay weli ka taagan yihiin duruufaha musiibadii Mbuzini”.
Shilku wuxuu dhacay 19-kii Oktoobar 1986, xilli diyaaraddii siday Machel iyo wafdigiisa ay ka soo laabanaysay hawl diblomaasiyadeed. Waxay ku dhacday dhulka Koonfur Afrika, waxaana ku dhintay 35 qof oo saarnaa, oo ay ku jireen xubno ka tirsan wafdigii madaxweynihii hore.