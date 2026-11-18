Qabanqaabiyeyaasha Eurovision ayaa muujiyey “yaab iyo niyad-jab” kaddib markii la sheegay in baahinta Malaysia ee tartankii ugu horreeyey ee Eurovision Song Contest Asia laga saaray muuqaallo ay ka muuqdeen fannaaniin iyo shaqsiyaad LGBTQ+ ah.
Ururka Warbaahinta Yurub (EBU) ayaa sheegay inuu sharraxaad ka dalban doono soo-saarayaasha barnaamijka, kaddib warar sheegayey in baahiyaha Malaysia ee TV3 ay wax ka beddeleen qaybo ka mid ah tartankii Sabtidii ka dhacay Bangkok.
Martin Green, oo ah agaasimaha Eurovision Song Contest, ayaa bayaan uu siiyey RTÉ Entertainment ku yiri: “Waxaan la yaabnay oo aan ka niyad-jabnay inaan ogaano in baahinta Eurovision Song Contest Asia wax laga beddelay gudaha Malaysia.
“Arrintan si dhab ah ayaan u qaadanaynaa, waxaana warqad u diraynaa Voxovation, oo ah soo-saarayaasha bandhigga, si aan u raadinno caddayn oo aan uga codsanno inay TV3, oo ah baahiyaha Malaysia, kala caddeeyaan sababta ay tani u dhacday.”
The Guardian ayaa werisay in muuqaalka fannaaniinta Thai-ga ah ee drag-ka sameeya, kuwaas oo ka qayb qaatay qaybtii furitaanka, uu u muuqday in lagu beddelay muuqaal fog oo la duubay xilligii tababarrada.
Wargeysku wuxuu sheegay inuusan si madax-bannaan u baari karin baahinta buuxda ee Malaysia, maadaama baahinta tooska ahi aysan mar dambe internetka ka jirin.
Green wuxuu sheegay in wax-ka-beddellada la soo weriyey ay u muuqdeen kuwo ku koobnaa Malaysia.
“Tani waxay u muuqataa inay ku koobnayd baahinta bandhigga ee Malaysia, dhammaan baahinnadii kalena waxba lagama beddelin. Dhammaan baahiyeyaasha waxaa laga filayaa inay ixtiraamaan qiyamka Eurovision Song Contest, waxaana ka shaqayn doonnaa inaan hubinno in tani mar dambe aysan dhicin.”
Wuxuu intaas ku daray: “Eurovision Song Contest wuxuu ku dhisan yahay qiyamka kala-duwanaanshaha, ka-mid-noqoshada iyo ixtiraamka.
“Waxaan taageernaa xuquuqda LGBTQ+ ee adduunka oo dhan, waxaana aaminsanahay in Eurovision Song Contest uu noqdo dabaaldeg ay qof walba ka qayb qaadan karo oo uu si xor ah isku muujin karo.”
Bayaan gaar ah oo ay Voxovation, soo-saarayaasha Eurovision Song Contest Asia, siisay RTÉ Entertainment, waxay ku sheegtay inay baadhayso baahinta iyadoo la kaashanaysa TV3.
“Waxaan ognahay walaacyada laga muujiyey baahinta Malaysia ee Finalka Eurovision Song Contest Asia, waxaana hadda arrintan kala shaqaynaynaa baahiyaha si loo ogaado duruufihii ay waxyaabahani ku dhaceen,” ayay shirkaddu tiri.
Ka qaybgalihii Philippines Carmelle ayaa ku guuleysatay Eurovision Song Contest Asia 2026 ee ugu horreeyey, kaas oo lagu qabtay Bangkok
Voxovation waxay sheegtay in isbeddelladu u muuqdeen kuwo ku koobnaa Malaysia, ayna baahiyaha kala shaqaynaysay sidii looga hortagi lahaa in arrintan lagu celiyo.
Sababta wax-ka-beddellada loo sameeyey weli lama oga, TV3-na ma aysan soo saarin sharraxaad dadweyne.
Murankani wuxuu xusuusinayaa dhacdo dhacday 2018 oo la xiriirtay heestii Ireland ee Eurovision, markaas oo baahiyaha Shiinaha ee Mango TV uu ka saaray baahintiisa tartanka bandhigga Ryan O’Shaughnessy ee heesta Together.
Bandhiggaas waxaa ka muuqday laba qoob-ka-ciyaare oo rag ah oo matalayey xiriir isku jinsi ah. Baahiyuhu sidoo kale wuxuu ka saaray heestii Albania, wuxuuna qariyey calan midabkiisu yahay qaansoroobaad.
EBU ayaa markii dambe soo afjaray iskaashigii uu la lahaa Mango TV, isagoo sheegay in faafreebku uu ka hor imanayo mabaadi’da tartanka ee caalaminnimada iyo ka-mid-noqoshada.
Eurovision Song Contest Asia ee ugu horreeyey ayaa Sabtidii lagu qabtay Bangkok, waxaana ku guuleysatay Carmelle oo ka socotay Philippines, iyadoo ku guuleysatay heesteeda Sobra-Sobra.