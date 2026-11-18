Tababaraha reer Australia Bjorn Baker ayaa ka hadlay murugada weyn ee uu dareemayo kaddib markii hadhaaga faraskii hore uga qayb galay Melbourne Cup ee So You Are laga helay weel qashin oo ku yaalla xarun qashin-qub ah oo ku taal Sydney.
So You Are wuxuu galay kaalinta siddeedaad tartankii Melbourne Cup ee bishan, ka hor inta uusan ku dhicin xanuun daran oo caloosha ah. Faraska waxaa lagu sameeyay qalliin degdeg ah, balse markii dambe waa la dilay si naxariis leh, sida uu Baker ku sheegay bayaan uu soo saaray Isniintii.
Muuqaal muuqaal ah oo markii dambe lagu faafiyay baraha bulshada ayaa u muuqday inuu muujinayo hadhaaga faraska oo ku jira weel qashin oo xaruntaas yaalla.
“Sida qof kasta oo arkay muuqaalka, aad ayaan uga murugooday sida loola dhaqmay hadhaaga So You Are’s,” ayuu Baker yiri.
REC Equine Specialists, oo ah xarunta caafimaadka xoolaha ee qalliinka ku samaysay So You Are ka hor geeridiisa, ayaa raalli-gelin bixisay, waxayna sheegtay inay joojisay adeegsiga qandaraaslaha mas’uulka ka ahaa ururinta faraska iyo geyntiisa goob qashin-qub ah oo shati haysata.
Maamulaha la-hawlgalaha ah ee REC, Jonathan Lumsden, ayaa sheegay in xayawaanka ay ahayd in si degdeg ah loo aaso oo loola dhaqmo si sharaf leh.
“Annagu aaska lafteena ma fulin, balse waxaan doorannay adeeg-bixiyaha iyo habraacyada, waxaana si buuxda u qaadanaynaa mas’uuliyadda arrintaas,” ayuu ku yiri bayaan uu daabacay wargeyska Daily Telegraph ee Sydney.
“Waxa dhacay wuxuu ahaa mid aan la aqbali karin oo gef ku ah So You Are iyo dhammaan dadkii daryeeli jiray.”
REC ma aysan shaacin magaca qandaraaslaha ururiyay hadhaaga faraska si loo tuuro.
Cleanaway, oo ah shirkadda maamusha qashin-qubka Lucas Heights ee koonfurta Sydney, ayaa sheegtay in xaruntu ay shati u haysato qaabilaadda iyo tuurista bakhtiga xoolaha.
“Bakhtiga faraska ee xarunta la keenay wuxuu ku yimid gaari yar oo qashin-tuur ah, kaas oo aan loo oggolayn inuu galo aagga lagu daadiyo qashinka sababo la xiriira badbaadada,” ayuu afhayeen u hadlay Cleanaway ku sheegay bayaan ay daabacday ABC.
“Iyadoo la raacayo habraacyada la dejiyay, bakhtiga waxaa lagu wareejiyay weel qashin si si ammaan ah loogu tuuro goobta qashin-qubka.”