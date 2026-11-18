Soomaaliya oo Imaaraadka Carabta ugu hanjabtay tallaabo sharci ah, iyadoo ku eedeysay faragelin gudaha ah
MUQDISHO, Soomaaliya — Soomaaliya ayaa Imaaraadka Carabta ku eedeysay inuu faragelin ku hayo arrimaheeda gudaha, waxayna ka digtay inay qaadi doonto tallaabooyin sharci ah si ay u difaacdo madaxbannaanideeda, midnimadeeda dhuleed iyo midnimadeeda qaran.
Bayaan la soo saaray Arbacadii, 18-kii Nofeembar 2026, ayay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ku sheegtay inay si weyn uga walaacsan tahay waxa ay ugu yeertay faragelinta joogtada ah ee Imaaraadka Carabta ee arrimaha gudaha. Wasaaraddu waxay sheegtay in hab-dhaqankaasi uu xadgudub ku yahay madaxbannaanida Soomaaliya.
Dowladdu waxay mowqifkeeda ku xiriirisay hadal uu Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka jeediyay khudbad qaran oo Talaadadii dhacday. Khudbaddaas ayuu ku xaqiijiyay in Soomaaliya ay ka soo horjeeddo faragelinta shisheeye iyo heshiisyada amni ee lala galo dhinacyo ka howlgala meel ka baxsan awoodda dowladda federaalka.
Wasaaraddu waxay adkaysay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay tahay hay’adda keliya ee sharciyadda u leh matalaadda diblomaasiyadeed ee dalka. Waxay Imaaraadka Carabta ugu baaqday inuu dhammaan xiriirka uu la yeelanayo Soomaaliya u maro dowladda federaalka, si waafaqsan Axdiga Qaramada Midoobay iyo sharciga caalamiga ah.
Soomaaliya waxay carrabka ku adkaysay in diidmadeedu ay ku wajahan tahay siyaasadaha dowladda Imaaraadka, ayna ka dhan ahayn xiriirka muddada dheer ka dhexeeya shucuubta labada dal. Bayaanka ayaa sheegay in khilaafka aan loo arkin diidmo loo jeedo xiriirradaas taariikhiga ah.
Dowladdu waxay sheegtay inay qaadi doonto tallaabo kasta oo sharci ah oo lagama maarmaan u ah ilaalinta madaxbannaanida Soomaaliya, midnimadeeda dhuleed iyo midnimadeeda qaran.
Digniintan ayaa timid kaddib markii uu sii kordhay khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Muqdisho iyo Abu Dhabi, kaas oo la xiriira doorka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya iyo xiriirrada uu la leeyahay maamullada gobollada.
AXADLETM