Eedeysane lagu tuhunsan yahay toogashadii Krakow oo ku dhintay isbitaalka, sida ay booliisku sheegeen

Ninka 24 jirka ah ee lagu eedeeyay inuu dilay lix qof kadib toogashooyin is xigay oo ka dhacay Krakow dhammaadkii toddobaadka ayaa ku dhintay isbitaalka, sida ay sheegeen booliiska Poland, laba maalmood kadib markii uu dhaawac halis ah ku noqday iska horimaad hubeysan oo uu la galay saraakiisha.
“Waxaan idin ogeysiinaynaa in dembiilihii ka dambeeyay dhacdooyinkii naxdinta lahaa uu saaka ku dhintay isbitaalka,” ayay booliiska gobolka ku qoreen X, iyagoo ula jeeday muwaadinka Poland ee la sheegay inuu si aan kala sooc lahayn rasaas uga furay bartamaha Krakow Sabtidii.
Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in eedeysanuhu “uu aad ula dhacay fikradaha midigta fog”. Ra’iisul wasaare Donald Tusk ayaa weerarka ku tilmaamay fal “argagixiso”, taasoo ka dhigtay toogashadii ugu dhimashada badnayd ee Poland tan iyo dhammaadkii xukunkii shuuciga ee 1989.
Lix qof, oo ay ku jiraan laba muwaadin oo ajnabi ah, ayaa ku dhintay weerarka, halka ku dhowaad 15 qof oo kale ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen mas’uuliyiintu.
Dilalkaasi waxay Poland geliyeen toddobaad ay ka jirto xiisad siyaasadeed, waxayna sii xoojiyeen dareenka ammaan-darrada ee ka jira dal horey ugu kala qaybsanaa khadad fikir oo aad u adag.
Poland inta badan way ka badbaadday weerarrada noocan ah, dadka degganna kuma aysan baran rabshadaha aan kala sooca lahayn ee waddooyinka. Arrintaasi waxay is beddeshay Sabtidii, markii ninka hubeysan uu rasaas ka furay fagaaraha taariikhiga ah ee suuqa Krakow, oo ku yaalla bartamaha magaalada labaad ee ugu weyn dalka.
Dadka ayaa shalay shumacyo u shiday dhibbanayaasha meel u dhow suuqa weyn ee Krakow
Xeer-ilaaliyeyaashu waxay shalay bilaabeen baaritaan ku saabsan waxa ay ku tilmaameen “fal argagixiso”. Wasiirka arrimaha gudaha ee Poland ayaa sidoo kale sheegay in eedeysanuhu uu u janjeeray “fikradaha midigta fog”, hadalladaas oo ka careysiiyay mucaaradka muxaafidka ah iyo kuwa waddaniyiinta ah.
Weerarku wuxuu yimid xilli Poland ay galeyso toddobaad siyaasad ahaan go’aan-qaadasho leh, iyadoo kala qaybsanaanta dalka ay durba qoto dheer tahay.
Berri, Maxkamadda Dastuuriga ah ayaa la filayaa inay qabato kulan xasaasi ah oo udub dhexaad u ah khilaaf weli socda oo u dhexeeya dowladda Donald Tusk iyo mucaaradkeeda, kaasoo ku saabsan magacaabista garsoorayaasha.
Mucaaradka garabka midig ayaa maamulka xorta ah ee taageersan Yurub ku eedeeya inuu khatar gelinayo nidaamka dastuuriga ah.
Isbahaysiga talada haya wuxuu ku adkeysanayaa inuu doonayo inuu meesha ka saaro magacaabista “siyaasadeed” ee maxkamadda, iyo sidoo kale dib-u-habeyn ay sameeyeen waddaniyiintu oo uu sheegay inay ka gaabinayaan heerarka dimuqraadiyadeed ee Yurub.
Dibadbaxayaasha waddaniyiinta ah ayaa toddobaadyo bannaanka maxkamadda ku xareysnaa, iyagoo sheegay inay u joogaan inay “difaacaan”. Is-mariwaaga ayaa si lama filaan ah u sii xoogaystay dabayaaqadii bishii hore.
Booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa u dhaqaaqay inay dadka ka hor istaagaan gelitaanka dhismaha, halka garsoore ay aqlabiyadda baarlamaanku magacawday ay sheegtay inay si ku-meel-gaar ah ula wareegayso maamulka – tallaabadaas oo si wax ku ool ah u hakisay madaxa xilka haya, kaasoo garab taagan midigta iyo Karol Nawrocki, madaxweynaha waddaniga ah ee Poland.
Kadib toogashadii Krakow, xisbiga waddaniga ah ee Sharciga iyo Caddaaladda (PiS), oo Poland xukumayay intii u dhaxaysay 2015 iyo 2023, ayaa baajiyay dibadbaxyadii loo qorsheeyay maanta iyo berri. Si kastaba, dibadbaxyadu waxay dib u soo laaban karaan toddobaadkan dabayaaqadiisa.
Walaac laga qabo Socodka Madax-bannaanida ee Arbacada
Walaaca ugu weyn, si kastaba ha ahaatee, wuxuu ku wajahan yahay Socodka Madax-bannaanida ee Arbacada.
Socodkan sannadlaha ah wuxuu soo jiidan karaa boqollaal kun oo taageerayaal ah oo garabka midig ah, oo ay ku jiraan muxaafid Katoolik ah, kooxo xagjir ah oo aaminsan sarraynta caddaanka iyo dhaqdhaqaaqayaal midig-fog ah oo Yuhuud nacayb ah isla markaana taageersan Ruushka.
Mr Nawrocki wuxuu sheegay inuu ka qaybgeli doono.
Qaar ka mid ah indha-indheeyayaasha ayaa dhacdadan ku tilmaamay “mid khatar sare leh”, iyagoo ka digay in dadka socodka ka qaybgalaya ay ka bixi karaan waddada loo oggolaaday oo ay u dhaqaaqi karaan dhanka Maxkamadda Dastuuriga ah.
Shalay, Mr Tusk wuxuu diiday wararka xanta ah ee sheegaya in socodka la mamnuuci karo.
“Qofna ma doonayo inuu mamnuuco Socodka Madax-bannaanida,” ayuu ku qoray X. “Mala-awaalka arrintan ku saabsan waa wax aan ahayn warar marin-habaabin ah.”
Si kastaba ha ahaatee, wuxuu ka qaybgalayaasha ka codsaday inay “ka fogaadaan gardarrada”, wuxuuna dadka ku boorriyay inaysan ku biirin dibadbaxyada looga soo horjeedo.
Marka la eego qoto dheerida kala qaybsanaanta siyaasadeed ee Poland iyo koritaanka garabka midig ee fog, baaqyadiisu waxay wajihi karaan inay saameyn yeeshaan.
“Kala qaybsanaan aad u burbur badan oo aan kaliya si hay’adeed u duminaynin dowladnimada, balse sidoo kale bulshada si ka sii qoto dheer ugu kala qaybinaysa dhinaca shucuurta,” ayuu shalay qoraaga caanka ah ee Boguslaw Chrabota ku qoray toddobaadlaha Rzeczpospolita.
Wuxuu ku dooday in xagjirnimada luuqadda siyaasadeed ay “dhaliso Breivik-yo Polish ah”, isagoo tixraacayay toogashadii Krakow iyo Anders Breivik, oo 77 qof ku dilay Norway sannadkii 2011.
Ewa Marciniak, oo ah saynisyahan siyaasadeed oo ka tirsan Jaamacadda Warsaw, ayaa ka digtay in masiibada Krakow si dhakhso ah loogu adeegsan karo loollanka siyaasadeed.
“Masiibooyinka sida tii Krakow waxay kaliya sii xoojiyaan kala qaybsanaanta siyaasadeed,” ayay tiri.
“Kadib xilli baroordiiq wadajir ah waxaa bilaabma raadinta cidda mas’uulka ka ah, iyadoo wax walba ay ka dhacayaan jawi siyaasadeed oo ay qeexayaan cadaawad qoto dheer oo labada dhinac ah oo u dhaxaysa hoggaamiyeyaasha siyaasadda.”
Iyadoo doorashooyinka baarlamaanka la filayo dayrta 2027, ayay sheegtay in dhacdooyinka ay ka mid yihiin dilalkii Krakow iyo khilaafka weli ka taagan Maxkamadda Dastuuriga ah loo adeegsan doono “in lagu sii qoto dheereeyo khilaafaadka” iyo “in shacabka lagu dhex jiido”.