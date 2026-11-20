MUQDISHO, Soomaaliya — Golaha Iskaashiga Khaliijka ayaa garab istaagay Imaaraadka Carabta xilli khilaaf sii qoto dheeraanaya oo kala dhexeeya Soomaaliya uu isu beddelayo iska horimaad diblomaasiyadeed oo furan, iyagoo cambaareeyay hadallada mas’uuliyiinta federaalka Soomaaliya iyo waxa ay ku tilmaameen olole ka dhan ah Abu Dhabi.
Bayaanka la soo saaray 19-kii Nofeembar, Xoghayaha Guud ee Golaha Iskaashiga Khaliijka, Jasem Mohamed Albudaiwi, ayaa cambaareeyay waxa uu ku tilmaamay hadallo mas’uuliyad-darro ah iyo olole warbaahineed oo la sheegay inay wadaan mas’uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya.
Albudaiwi ayaa sheegay in Imaaraadku door weyn ka qaatay amniga iyo xasilloonida gobolka, isaga oo dhiirrigelinaya wada-hadalka u dhexeeya dalalka. Waxa uu tilmaamay in Abu Dhabi ay martigelisay wareeggii ugu dambeeyay ee wada-hadallada Ruushka iyo Ukraine, taas oo uu sheegay inay caddayn u tahay doorkeeda ballaaran ee dadaallada nabadda iyo amniga caalamiga ah.
Waxa uu ka digay in eedeymaha loo jeedinayo Imaaraadka ay wiiqayaan dadaalladiisa ku aaddan horumarinta wada-hadalka iyo iskaashiga heer gobol iyo heer caalami. Albudaiwi waxa kale oo uu sheegay in xubnaha Golaha Iskaashiga Khaliijka ay si wadajir ah u diidan yihiin ololeyaasha warbaahineed ee lagu bartilmaameedsanayo mid ka mid ah dalalka xubnaha ka ah ururka, isaga oo intaas ku daray in dadaalladaasi aysan wiiqi doonin sida ay uga go’an tahay nabadda iyo xasilloonida.
Faragelinta Golaha Iskaashiga Khaliijka ayaa timid kaddib mowqifkii Soomaaliya ee maalmihii u dambeeyay uga sii adkaa Imaaraadka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Abu Dhabi ku eedeeyay inuu faragelin ku hayo arrimaha gudaha Soomaaliya, taageerayo maamullada gobollada, isla markaana heshiisyo dekedaha Berbera, Boosaaso iyo Kismaayo kula saxiixday dhinacyo aan haysan oggolaanshaha dowladda federaalka. Imaaraadku wuu diiday eedeymahaas.
Iska horimaadku waxa uu sii xoogeystay Khamiistii, kaddib markii Golaha Wasiirrada Soomaaliya uu safiirka Imaaraadka ee Muqdisho ku amray inuu dalka uga baxo 72 saacadood gudahood. Dowladda ayaa sidoo kale u yeeratay safiirkii Soomaaliya u fadhiyay Abu Dhabi si wadatashi loogu sameeyo.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya, Cabdulfataax Qaasim Maxamuud, ayaa sheegay in go’aannadu ay ka dhasheen tallaabooyin ay dowladdu u aragtay xadgudubyo ka dhan ah madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalka.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka ayaa cambaareysay tallaabooyinka Muqdisho, iyadoo sheegtay inay halis gelinayaan sii xumaanshaha xiisadda iyo dhaawaca xiriirka labada dhinac.
Abu Dhabi ayaa sheegtay in safaaraddeeda Muqdisho la xiray, shaqaalaheedii diblomaasiyadeedna laga soo saaray dalka bishii Janaayo 2026, kaddib waxa ay ku tilmaantay tallaabooyin colaadeed oo ay qaaday dowladda Soomaaliya.
Khilaafku waxa uu ka tarjumayaa ismaandhaafyo muddo dheer soo jiray oo ku saabsan heshiisyada dekedaha, iskaashiga amniga iyo xiriirka Imaaraadka uu la leeyahay maamullada gobollada Soomaaliya. Muqdisho waxa ay ku adkaysanaysaa in xiriirrada dibadda ee Soomaaliya khuseeya lagu maareeyo hay’adaha federaalka. Imaaraadka, dhiniciisa, waxa uu difaacay iskaashigiisa dhaqaale iyo amni ee uu la leeyahay dhinacyo kala duwan oo Soomaaliyeed.
AXADLETM