 Skip to content
Saturday, November 14, 2026 3 Jumada al-Thaniyah 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 26°C
Breaking: Axmed Madoobe oo booqanaya Garowe si uu wadahadallo ula yeesho Madaxweynaha Puntland xilli uu muran ka taagan yahay doorashada
Breaking News
Axmed Madoobe oo booqanaya Garowe si uu wadahadallo ula yeesho Madaxweynaha Puntland xilli uu muran ka taagan yahay doorashadaTaageerayaasha Laftagareen oo qoraya ciidamo dheeraad ah xilli ciidamada dowladda federaalku xoojinayaan Southwest StateUkrainian Strikes Kill Nine in Russia as Kyiv Hospital Is HitSomalia’s Opposition Boycotts Hassan Sheikh Talks Over Lack of International MediationSagaal xubnood oo ka tirsan wafdi Soomaali ah oo la la’yahay kaddib booqasho ay ku tageen KosovoEisenkot Accuses Netanyahu of Running a “Racist” Campaign Against Arab MinorityAxmed Madoobe oo booqanaya Garowe si uu wadahadallo ula yeesho Madaxweynaha Puntland xilli uu muran ka taagan yahay doorashadaTaageerayaasha Laftagareen oo qoraya ciidamo dheeraad ah xilli ciidamada dowladda federaalku xoojinayaan Southwest StateUkrainian Strikes Kill Nine in Russia as Kyiv Hospital Is HitSomalia’s Opposition Boycotts Hassan Sheikh Talks Over Lack of International MediationSagaal xubnood oo ka tirsan wafdi Soomaali ah oo la la’yahay kaddib booqasho ay ku tageen KosovoEisenkot Accuses Netanyahu of Running a “Racist” Campaign Against Arab Minority
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Axmed Madoobe oo booqanaya Garowe si uu wadahadallo ula yeesho Madaxweynaha Puntland xilli uu muran ka taagan yahay doorashada

Follow
By Axadle Editorial Desk November 14, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 3 hours ago 2-minute read
Somalia’s Ahmed Madobe to Visit Garowe for Talks With Puntland State President Amid Election Dispute
Somalia’s Ahmed Madobe to Visit Garowe for Talks With Puntland State President Amid Election Dispute

AXADLE, Soomaaliya — Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam, oo loo yaqaanno Axmed Madoobe, ayaa la filayaa inuu Axadda tago Garowe si uu wadahadallo ula yeesho Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, xilli uu sii xoogeysanayo muranka ka taagan hannaanka doorashooyinka Soomaaliya, kaas oo cakiray xiriirka madaxda siyaasadeed ee dalka.

Madoobe ayaa lagu wadaa inuu booqdo Puntland kaddib markii Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dib u dhigay kulan lagu waday in Muqdisho lagu qabto 14-ka Nofeembar.

Dadka xog-ogaalka u ah booqashada la qorsheeyay ayaa sheegay in labada hoggaamiye ee dowlad goboleedyadu ay ka wada hadli doonaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, khilaafaadka ka taagan qaab-dhismeedka doorashooyinka iyo shuruudaha suurtagalka ah ee hannaan wadaxaajood ah oo lagu maamulo doorashooyinka mustaqbalka.

Wadahadalladan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay sii socoto isqabqabsiga u dhexeeya dowladda federaalka — oo mucaaradku caqabad geliyay waajibaadkeeda dastuuriga ah — iyo maamullada dowlad goboleedyada iyo hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee ka soo horjeeda sida ay u maareyneyso hannaanka doorashada iyo jihada guud ee qaranka.

Puntland iyo Jubaland ayaa ka mid ahaa dhaliilaha ugu adag ee dowladda federaalka u jeediya istaraatiijiyadda doorashada. Mowqifkooda kasoo horjeedka ah ayaa kordhiyay walaaca laga qabo in dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ay gaari karaan is-afgarad iyadoo dalku u sii socdo wareeg kale oo doorashooyin ah.

Wadahadallada Madoobe uu Garowe ku yeelanayo ayaa sidoo kale la filayaa inay noqdaan wadatashi kaddib dib-u-dhigistii kulankii Muqdisho, kaas oo loogu talagalay in mas’uuliyiinta dowladda federaalka iyo dhinacyada kale ee siyaasadda lagu wada keeno hal miis.

Weli lama shaacin taariikh cusub oo loo qabtay wadahadalladii Muqdisho ee dib loo dhigay, kuwaas oo dib-u-dhacu yimid kaddib markii mucaaradku qaadacay.

AXADLETM

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 24,061 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.