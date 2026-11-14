Axmed Madoobe oo booqanaya Garowe si uu wadahadallo ula yeesho Madaxweynaha Puntland xilli uu muran ka taagan yahay doorashada

AXADLE, Soomaaliya — Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam, oo loo yaqaanno Axmed Madoobe, ayaa la filayaa inuu Axadda tago Garowe si uu wadahadallo ula yeesho Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, xilli uu sii xoogeysanayo muranka ka taagan hannaanka doorashooyinka Soomaaliya, kaas oo cakiray xiriirka madaxda siyaasadeed ee dalka.
Madoobe ayaa lagu wadaa inuu booqdo Puntland kaddib markii Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dib u dhigay kulan lagu waday in Muqdisho lagu qabto 14-ka Nofeembar.
Dadka xog-ogaalka u ah booqashada la qorsheeyay ayaa sheegay in labada hoggaamiye ee dowlad goboleedyadu ay ka wada hadli doonaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, khilaafaadka ka taagan qaab-dhismeedka doorashooyinka iyo shuruudaha suurtagalka ah ee hannaan wadaxaajood ah oo lagu maamulo doorashooyinka mustaqbalka.
Wadahadalladan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay sii socoto isqabqabsiga u dhexeeya dowladda federaalka — oo mucaaradku caqabad geliyay waajibaadkeeda dastuuriga ah — iyo maamullada dowlad goboleedyada iyo hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee ka soo horjeeda sida ay u maareyneyso hannaanka doorashada iyo jihada guud ee qaranka.
Puntland iyo Jubaland ayaa ka mid ahaa dhaliilaha ugu adag ee dowladda federaalka u jeediya istaraatiijiyadda doorashada. Mowqifkooda kasoo horjeedka ah ayaa kordhiyay walaaca laga qabo in dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ay gaari karaan is-afgarad iyadoo dalku u sii socdo wareeg kale oo doorashooyin ah.
Wadahadallada Madoobe uu Garowe ku yeelanayo ayaa sidoo kale la filayaa inay noqdaan wadatashi kaddib dib-u-dhigistii kulankii Muqdisho, kaas oo loogu talagalay in mas’uuliyiinta dowladda federaalka iyo dhinacyada kale ee siyaasadda lagu wada keeno hal miis.
Weli lama shaacin taariikh cusub oo loo qabtay wadahadalladii Muqdisho ee dib loo dhigay, kuwaas oo dib-u-dhacu yimid kaddib markii mucaaradku qaadacay.
AXADLETM