Ciidanka Soomaaliyeed oo la wareegay shan saldhig kadib markii Uganda ay wareejisay waajibaadka amniga ee Baraawe
MUQDISHO, Soomaaliya — Ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa la wareegay gacan ku haynta shan saldhig oo militari oo ku yaalla deegaanka Baraawe, kadib markii ay ku wareejiyeen ciidamada Uganda ee ka tirsan Howlgalka Midowga Afrika ee Taageerada iyo Xasilinta Soomaaliya (AUSSOM).
Wareejinta, oo qayb ka ah u gudub tartiib-tartiib ah oo lagu xoojinayo hawlgallada amniga ee ay hoggaaminayaan ciidamada Soomaaliyeed, ayaa ka dhacday xarunta Guutada 45-aad ee Uganda ee Embresso. Kornayl Dr. Justus Musenene, oo ah taliyaha guutada, ayaa xafladda guddoomiyay isaga oo wakiil ka ah taliyaha Qaybta Koowaad, Sareeye Guuto Jackson Kayanja.
Xarumaha la wareejiyay ayaa kala ahaa Baraawe Embresso, Baraawe Knoll, Waddada Kismaayo, Dekedda iyo Runway-ga. AUSSOM ayaa sheegtay in dhammaan shanta saldhig ay si buuxda u shaqaynayeen markii ciidamada Soomaaliyeed ay la wareegeen.
Musenene ayaa u mahadceliyay dadka deggan Baraawe taageeradii ay muujiyeen intii ay ciidamada Uganda halkaas joogeen. Waxa uu sheegay in wareejintu muujinayso awoodda hawlgal ee sii kordhaysa ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo diyaar garowga isa soo taraya ee ay ugu maaraynayaan mas’uuliyadaha amniga.
Waxa uu sidoo kale ciidamada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ilaaliyaan horumarka la gaaray sannadihii u dambeeyay, wuxuuna dadka deegaanka ku dhiirrigeliyay inay sii wadaan taageerada nabadda iyo xasilloonida.
Kornayl Maxamed Axmed Cabd, oo ah taliyaha Guutada 23-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, ayaa iskaashiga ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa Uganda ku tilmaamay mid taariikhi ah. Waxa uu ammaanay doorka Uganda ee wanaajinta amniga iyo taageerada mashaariicda horumarineed ee ay ka faa’iidaystaan bulshada deegaanka.
Dadka deegaanka ee ka qaybgalay xafladda ayaa sidoo kale uga mahadceliyay ciidamada Uganda kaalintii ay ka qaateen sugidda amniga Baraawe, waxayna ballanqaadeen inay la shaqayn doonaan ciidamada Soomaaliyeed si loo ilaaliyo nabadda iyo xasilloonida magaalada.
Wareejintani waxay qayb ka tahay dadaallada ballaaran ee lagu xoojinayo hay’adaha amniga qaranka Soomaaliya, laguna suurtagelinayo in ciidamada dalka ay si tartiib-tartiib ah ula wareegaan mas’uuliyadda amniga. AUSSOM waxay sii wadi doontaa taageerada ay siiso dowladda inta ay dhiseyso oo horumarinayso hay’adahaas.
AXADLETM