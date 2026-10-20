 Skip to content
Tuesday, October 20, 2026 8 Jumada al-Ula 1448 AH Maghrib 17:45
Muqdisho 28°C
Breaking: Somali Future Council Rejects 2027 Election Timetable, Warns of Further Political Action
Breaking News
Somali Future Council Rejects 2027 Election Timetable, Warns of Further Political ActionEgypt’s President Sisi Says He Will Step Down When His Term Ends in 2030Ghana Set to Overtake Ethiopia as Africa’s Eighth-Largest EconomyDhaliile u dhashay Rwanda oo qoorta laga jaray ayaa laga helay UgandaKenyan starvation cult leader found guilty of terrorism chargesWarsaw Security Forum Delivers Message of Confidence Rather Than PanicSomali Future Council Rejects 2027 Election Timetable, Warns of Further Political ActionEgypt’s President Sisi Says He Will Step Down When His Term Ends in 2030Ghana Set to Overtake Ethiopia as Africa’s Eighth-Largest EconomyDhaliile u dhashay Rwanda oo qoorta laga jaray ayaa laga helay UgandaKenyan starvation cult leader found guilty of terrorism chargesWarsaw Security Forum Delivers Message of Confidence Rather Than Panic
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Dhaliile u dhashay Rwanda oo qoorta laga jaray ayaa laga helay Uganda

Follow
By Newsroom October 20, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 5 hours ago 1-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~1 min audio
Rwanda Critic Found Beheaded in Uganda
Critic from Rwanda Found Beheaded in Uganda

Robert Kabera, oo hore u ahaa sarreeye gaas oo ka tirsanaa ciidanka Rwanda, kana noqday dhaliile caan ah oo Madaxweyne Paul Kagame ah, ayaa meydkiisa oo qoorta laga jaray laga helay duleedka Kampala, Uganda.

Ninkan 50 jirka ah ayaa ka cararay Rwanda, wuxuuna magangelyo ka dalbaday Uganda, isagoo sheegay in loo geystay cadaadis sababo siyaasadeed awgood. Markii dambe wuxuu dhistay dhegaystayaal uu ku kasbaday kanaal YouTube ah oo uu ku dhaliili jiray dowladda Kagame. Booliska Uganda ayaa sheegay in aan weli la helin madaxa Kabera, halka xaaskiisa laga geeriyooday ay sheegtay inay ka baqayso badbaadada qoyska.

- Advertisement -

Kooxda mucaaradka ah ee Rwanda National Congress ayaa dalbatay baaritaan buuxa oo lagu sameeyo dilka. Geerida Kabera ayaa dib u soo nooleysay walaaca laga qabo ammaanka mucaaradka Rwanda ee dibadda ku nool, kaddib geeridii dhaliileyaal kale oo Kagame ah oo ku sugnaa dalal shisheeye, oo uu ku jiro madaxii hore ee sirdoonka Patrick Karegeya, kaas oo meydkiisa laga helay Johannesburg sannadkii 2014.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,170 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.