Dhaliile u dhashay Rwanda oo qoorta laga jaray ayaa laga helay Uganda

Robert Kabera, oo hore u ahaa sarreeye gaas oo ka tirsanaa ciidanka Rwanda, kana noqday dhaliile caan ah oo Madaxweyne Paul Kagame ah, ayaa meydkiisa oo qoorta laga jaray laga helay duleedka Kampala, Uganda.
Ninkan 50 jirka ah ayaa ka cararay Rwanda, wuxuuna magangelyo ka dalbaday Uganda, isagoo sheegay in loo geystay cadaadis sababo siyaasadeed awgood. Markii dambe wuxuu dhistay dhegaystayaal uu ku kasbaday kanaal YouTube ah oo uu ku dhaliili jiray dowladda Kagame. Booliska Uganda ayaa sheegay in aan weli la helin madaxa Kabera, halka xaaskiisa laga geeriyooday ay sheegtay inay ka baqayso badbaadada qoyska.
Kooxda mucaaradka ah ee Rwanda National Congress ayaa dalbatay baaritaan buuxa oo lagu sameeyo dilka. Geerida Kabera ayaa dib u soo nooleysay walaaca laga qabo ammaanka mucaaradka Rwanda ee dibadda ku nool, kaddib geeridii dhaliileyaal kale oo Kagame ah oo ku sugnaa dalal shisheeye, oo uu ku jiro madaxii hore ee sirdoonka Patrick Karegeya, kaas oo meydkiisa laga helay Johannesburg sannadkii 2014.