Isbeddel siyaasadeed kaddib, Maraykanku wuxuu cusboonaysiiyay taageerada milatari ee Qaramada Midoobay ay siiso Soomaaliya
WASHINGTON – Maraykanku wuxuu dib u soo celin doonaa maalgelinta hawlgallada milatari ee caalamiga ah ee Soomaaliya muddo sannad kale ah, sida Wasaaradda Arrimaha Dibadda ay Axaddii AFP u sheegtay, isaga oo ka laabtay go’aan halis geliyay mustaqbalka isbahaysiga la dagaallamaya kooxaha Islaamiyiinta ah.
Washington waxay joojisay maalgelintii Xafiiska Taageerada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOS), oo ah hay’adda bixisa taageerada saadka ee muhiimka ah ee ciidamada Midowga Afrika, waxayna u qabatay in gabi ahaanba la xiro dhammaadka sannadka 2027.
Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaacida ayaa labaatan sano dagaal kula jiray dowladda Soomaaliya, waxayna weli haysataa dhul ballaaran oo ku yaalla bartamaha Soomaaliya. Haddii aan la helin taageerada UNSOS, ololaha milatari ee uu hoggaaminayo Midowga Afrika waxay u badan tahay inuusan sii shaqayn karin.
Maraykanku wuxuu sabab uga dhigay ka noqoshada maalgelinta horumarka kooban ee dowladda Soomaaliya ka samaysay la dagaallanka Al-Shabaab, iyo sidoo kale qalalaasaha siyaasadeed ee dalka ka jira.
Hase yeeshee, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa Axaddii sheegtay in Maraykanku, kaddib dib-u-eegis, go’aansaday inuu “taageero cusboonaysiinta hal sano ah ee waajibaadka” UNSOS iyo Hawlgalka Taageerada iyo Xasilinta Midowga Afrika ee Soomaaliya (AUSSOM).
Il-diblomaasiyadeed oo ku lug leh siyaasadda Soomaaliya ayaa AFP u sheegtay in dib u bilaabashada taageerada Maraykanka la soo dhoweynayo, balse isbeddellada degdegga ah ee siyaasadda ku tilmaantay “waalli”.
Ilahaas oo codsaday inaan magaciisa la shaacin, maadaama uusan loo oggolaan inuu si fagaare ah u hadlo, ayaa sheegay inay la yaab ahayd in Washington aysan rajada maalgelinta dib loo cusboonaysiinayo u adeegsan cadaadis ay saarto dowladda Soomaaliya. Maamulka ayaa dhawaan mar kale ku dhex milmay khilaafyo gudaha ah iyo fowdo siyaasadeed, taas oo wiiqday dagaalka ka dhanka ah kacdoonka.
Toddobaadkii hore, Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilka ka qaaday guddoomiyihii Maxkamadda Sare xilli maxkamaddu isu diyaarinaysay inay go’aamiso in muddo-xileedkiisa la kordhiyo ay sharci-darro tahay. Tallaabadaasi waxay dhalisay iska horimaadyo rabshado wata oo dhex maray xisbiyada mucaaradka iyo hoggaamiyeyaasha maamul-goboleedyada.
Maxamuud wuxuu doonayay inuu Soomaaliya u jiheeyo doorashooyin si buuxda dimuqraadi ah, balse go’aankiisii ahaa inuu wax-ka-beddello dastuurka marsiiyo baarlamaanka bishii Maarso ayaa dhaliyay caro xooggan. Isbeddelladu waxay muddo hal sano ah ku dareen muddada uu xilka haynayo.
Ololaha ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa sidoo kale wajahaya dib-u-dhacyo dhanka dagaalka ah.
Bishii hore, kooxda hubaysan ayaa sheegtay inay weerar gaadmo ah oo ka dhacay Shabeellaha Hoose ku dishay boqolaal askari oo Soomaali ah oo ka tirsanaa ciidamada gaarka ah. Sheegashadaas, haddii ay dhab noqoto, waxay weerarka ka dhigi lahayd mid ka mid ah kuwii ugu dhimashada badnaa ee kooxdu sannadihii u dambeeyay fuliso, balse lama jaanqaadin tirada dhimashada ee ay dowladdu shaacisay.
Dhowr maalmood kaddib, Uganda oo ah dalka ugu badan ee ciidamo ku biiriya hawlgalka milatari ee caalamiga ah, ayaa ku dhawaaqday inay ciidamadeeda oo dhan kala bixi doonto dhammaadka sannadka soo socda.
Tan iyo 2007, Maraykanku wuxuu ku dhowaad $2 bilyan ku biiriyay hawlgallada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, iyo in ka badan $1.6 bilyan oo loogu talagalay ciidamada Afrika ee halkaas ka howlgala.
Sida ku cad warqad ay Washington bishii Luulyo soo saartay si ay ugu dhawaaqdo joojinta maalgelinta, waxay sidoo kale bixisay “boqolaal milyan oo doollar oo loogu talagalay ciidamada ammaanka Soomaaliya, iyo balaayiin kale oo gargaar bani’aadamnimo iyo horumarineed ah”.
Warqaddu waxay dowladda Soomaaliya ku eedaysay inay ku guuldarraysatay inay “sii waddo horumarka laga sameeyay la dagaallanka Al-Shabaab, la wareegto mas’uuliyadda hawlaheeda ammaanka, ama qaaddo dib-u-habayn dhab ah oo lagu sameeyo waaxda ammaanka”.
Al-Shabaab waxay maamushaa dhul ballaaran oo ku yaalla bartamaha Soomaaliya, waxayna dalka oo dhan ku leedahay shabakado ganacsi oo saamayn leh, oo ay caasimaddu Muqdisho ku jirto. Shabakadahaasi waxay gacan ka geystaan in kooxdu sii ahaato mid dhaqaale ahaan awood leh.
Dowladda Maxamuud waxay dib uga qabsatay maleeshiyaadka dhulal kaddib markii uu xilka qabtay 2022, balse inta badan guulahaas ayaa lumay intii lagu jiray guluf ka-hortag ah oo dhacay sannadihii xigay.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa Axaddii sheegtay in taageerada dib loo cusboonaysiiyay ee UNSOS ay gacan ka geysan doonto xakamaynta khataraha ka soo baxa Soomaaliya iyo “ka hortagga in gobolka uu ka dhasho qalalaase amni oo ballaaran oo wiiqi kara danaha Maraykanka,” sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda.
Ilaha diblomaasiga ah ayaa sheegay in isbeddelka siyaasadeed uu yimid kaddib qiimeyn gudaha ah oo ay samaysay Wasaaradda Arrimaha Dibadda, taas oo walaac ka muujisay in Soomaaliya ay noqon karto dal burburay.
Ilahaasi wuxuu sheegay in suurtagalnimadaasi laga yaabo inay cabsi gelisay Xoghayaha Arrimaha Dibadda Marco Rubio, iyadoo ay jiraan qorshayaal suuragal ah oo uu ugu tartami karo madaxtinnimada Maraykanka sannadka 2028.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda kama aysan jawaabin su’aalo daba socday oo ku saabsanaa waxa sababay isbeddelka siyaasadda.
Afhayeenku wuxuu si kastaba ha ahaatee ka digay in Maraykanku uusan samayn wax “ballanqaad aan waqti lahayn” oo uu ku taageerayo Soomaaliya. Mas’uulku wuxuu sidoo kale carrabka ku adkeeyay in Soomaaliya iyo Midowga Afrika ay dardargeliyaan diyaar-garowga loogu gudbayo “xalal amni oo goboleed oo waara.”