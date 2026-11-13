Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo qaaday tallaabo u gogol xaaraysa xilka saddexaad ee suurtagalka ah

Iyadoo la wajahayo doorashooyinka 2028, Madaxweynaha Felix Tshisekedi ayaa saxiixay sharci hoos u dhigaya shuruudaha aftida dastuuriga ah—tallaabadaas oo u gogol xaarikarta wax-ka-beddel lagu sameeyo dukumentiga aasaasiga ah ee dalka.
Xisbiyada mucaaradka ayaa cambaareeyay tallaabadan, iyagoo Tshisekedi ku eedeeyay inuu doonayo muddo-xileed saddexaad oo madaxweyne, inkastoo dastuurku ku xaddidayo inuu xilka qabto laba muddo-xileed. Tshisekedi, oo hoggaaminayay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo tan iyo 2019, ayaa hore u sheegay inuu aqbali doono muddo-xileed kale haddii shacabka ay taageeraan.
Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli xiisadaha siyaasadeed ay sii kordhayaan, dagaalladuna ay ka sii xoogeysanayaan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Madaxweynihii hore Joseph Kabila, oo hadda lala xiriiriyo dhaqdhaqaaq fallaago oo magac loo beddelay, ayaa ku dhaartay inuu soo afjari doono waxa uu ku tilmaamay talisnimo, xitaa isagoo adeegsanaya xoog. Kooxaha mucaaradka ayaa diiday wax-ka-beddel kasta oo lagu sameeyo dastuurka, muddo-xileed saddexaad oo loo kordhiyo Tshisekedi ama dib-u-dhigista codbixinta 2028.