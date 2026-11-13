 Skip to content
Friday, November 13, 2026 2 Jumada al-Thaniyah 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 27°C
Breaking: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo qaaday tallaabo u gogol xaaraysa xilka saddexaad ee suurtagalka ah
Breaking News
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo qaaday tallaabo u gogol xaaraysa xilka saddexaad ee suurtagalka ahBotswana’s Boko Reaffirms Commitment to the Diamond IndustryMicrosoft says network capacity upgrade caused outageSomalia’s Political Turmoil Puts East African Community’s Unity to the TestUN experts urge Somali government to respect judicial independence, rule of lawHoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya: Dhisashada hantida qoysaska xilli dalku la daalaa-dhacayo badbaadoMadaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo qaaday tallaabo u gogol xaaraysa xilka saddexaad ee suurtagalka ahBotswana’s Boko Reaffirms Commitment to the Diamond IndustryMicrosoft says network capacity upgrade caused outageSomalia’s Political Turmoil Puts East African Community’s Unity to the TestUN experts urge Somali government to respect judicial independence, rule of lawHoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya: Dhisashada hantida qoysaska xilli dalku la daalaa-dhacayo badbaado
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Central-Africa News English

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo qaaday tallaabo u gogol xaaraysa xilka saddexaad ee suurtagalka ah

Follow
By Newsroom November 13, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 22 minutes ago 1-minute read
DR Congo Opposition Rejects Tshisekedi Third-Term Bid
DR Congo Opposition Rejects President Tshisekedi’s Third-Term Bid

Iyadoo la wajahayo doorashooyinka 2028, Madaxweynaha Felix Tshisekedi ayaa saxiixay sharci hoos u dhigaya shuruudaha aftida dastuuriga ah—tallaabadaas oo u gogol xaarikarta wax-ka-beddel lagu sameeyo dukumentiga aasaasiga ah ee dalka.

Xisbiyada mucaaradka ayaa cambaareeyay tallaabadan, iyagoo Tshisekedi ku eedeeyay inuu doonayo muddo-xileed saddexaad oo madaxweyne, inkastoo dastuurku ku xaddidayo inuu xilka qabto laba muddo-xileed. Tshisekedi, oo hoggaaminayay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo tan iyo 2019, ayaa hore u sheegay inuu aqbali doono muddo-xileed kale haddii shacabka ay taageeraan.

Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli xiisadaha siyaasadeed ay sii kordhayaan, dagaalladuna ay ka sii xoogeysanayaan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Madaxweynihii hore Joseph Kabila, oo hadda lala xiriiriyo dhaqdhaqaaq fallaago oo magac loo beddelay, ayaa ku dhaartay inuu soo afjari doono waxa uu ku tilmaamay talisnimo, xitaa isagoo adeegsanaya xoog. Kooxaha mucaaradka ayaa diiday wax-ka-beddel kasta oo lagu sameeyo dastuurka, muddo-xileed saddexaad oo loo kordhiyo Tshisekedi ama dib-u-dhigista codbixinta 2028.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,216 published stories
More stories
Keep reading

More from Central-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.