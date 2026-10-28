Dillaaca Ebola ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa dhaafay 10,000 kiis

Dillaaca Ebola ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa gaaray 10,060 kiis oo la soo sheegay iyo 4,887 dhimasho tan iyo markii markii ugu horreysay la aqoonsaday bartamihii May. Dillaaca waxaa sababay fayraska Bundibugyo, kaas oo aan weli lahayn tallaal la ansixiyey ama daaweyn si gaar ah loogu talagalay, taas oo sii kordhinaysa caqabadaha horyaalla saraakiisha caafimaadka.
Xarumaha Afrika ee Xakamaynta iyo Ka-hortagga Cudurrada ayaa ku tilmaamay dillaacan Ebola kii ugu dhaqsaha badnaa ee abid la diiwaangeliyo. Kenya waxay diiwaangelisay sagaal infekshan, laba ka mid ahna ay dhimasho sababeen, halka Nigeria ay xaqiijisay kiis ku lug leh haweeney u dhalatay Switzerland oo u safartay Uganda.
Tijaabooyin caafimaad ayaa hadda baaraya dawooyin fayraska la dagaallama oo suurtagal ah, waxaana sidoo kale la tijaabinayaa in tallaallada Ebola ee jira ay ka difaaci karaan noocan. Fayrasku wuxuu ku faafaa taabashada tooska ah ee dhiigga ama dheecaannada kale ee jirka qof qaba cudurka, wuxuuna sababi karaa qandho, shuban iyo, xaaladaha qaarkood, dhiig-bax.