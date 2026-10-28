 Skip to content
Thursday, October 29, 2026 17 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 23°C
Breaking: Ebola outbreak surpasses 10,000 cases as death toll nears 5,000
Breaking News
Ebola outbreak surpasses 10,000 cases as death toll nears 5,000Tit-for-Tat Drone Strikes in Sudan Kill 21 PeopleAlgeria Announces Plan to Deploy Troops to Niger for ProtectionEthiopia Says It Acquired 12 Russian Fighter Jets as Eritrea Tensions RiseUgu yaraan saddex qof oo rayid ah oo ku dhintay, toddobo kalena ku dhaawacmay duqeyn hoobiye oo al-Shabab ka geysatay PuntlandMali Army and Russian Fighters Accused of Killing CiviliansEbola outbreak surpasses 10,000 cases as death toll nears 5,000Tit-for-Tat Drone Strikes in Sudan Kill 21 PeopleAlgeria Announces Plan to Deploy Troops to Niger for ProtectionEthiopia Says It Acquired 12 Russian Fighter Jets as Eritrea Tensions RiseUgu yaraan saddex qof oo rayid ah oo ku dhintay, toddobo kalena ku dhaawacmay duqeyn hoobiye oo al-Shabab ka geysatay PuntlandMali Army and Russian Fighters Accused of Killing Civilians
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Central-Africa News English

Dillaaca Ebola ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa dhaafay 10,000 kiis

Follow
By Newsroom October 28, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 14 hours ago 1-minute read
DR Congo Ebola Outbreak Surpasses 10,000 Cases
Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo surpasses 10,000 cases

Dillaaca Ebola ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa gaaray 10,060 kiis oo la soo sheegay iyo 4,887 dhimasho tan iyo markii markii ugu horreysay la aqoonsaday bartamihii May. Dillaaca waxaa sababay fayraska Bundibugyo, kaas oo aan weli lahayn tallaal la ansixiyey ama daaweyn si gaar ah loogu talagalay, taas oo sii kordhinaysa caqabadaha horyaalla saraakiisha caafimaadka.

Xarumaha Afrika ee Xakamaynta iyo Ka-hortagga Cudurrada ayaa ku tilmaamay dillaacan Ebola kii ugu dhaqsaha badnaa ee abid la diiwaangeliyo. Kenya waxay diiwaangelisay sagaal infekshan, laba ka mid ahna ay dhimasho sababeen, halka Nigeria ay xaqiijisay kiis ku lug leh haweeney u dhalatay Switzerland oo u safartay Uganda.

- Advertisement -

Tijaabooyin caafimaad ayaa hadda baaraya dawooyin fayraska la dagaallama oo suurtagal ah, waxaana sidoo kale la tijaabinayaa in tallaallada Ebola ee jira ay ka difaaci karaan noocan. Fayrasku wuxuu ku faafaa taabashada tooska ah ee dhiigga ama dheecaannada kale ee jirka qof qaba cudurka, wuxuuna sababi karaa qandho, shuban iyo, xaaladaha qaarkood, dhiig-bax.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,188 published stories
More stories
Keep reading

More from Central-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.