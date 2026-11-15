 Skip to content
Sunday, November 15, 2026 4 Jumada al-Thaniyah 1448 AH Maghrib 17:45
Muqdisho 28°C
Breaking: Passengers Rescued After U.S. Ship Crashes on Mississippi River
Breaking News
Passengers Rescued After U.S. Ship Crashes on Mississippi RiverAl-Shabaab oo qabsaday tuulo istiraatiiji ah oo ku taalla Soomaaliya, una sii dhowaanaya MatabaanRainstorm kills four, including mother and two children, in Somalia’s Lower ShabelleSpaceX completes first-ever catch of a returning spaceshipDoorka guddiga doorashooyinka qarankaTurkey’s Support for Sudan Carries Strategic Costs in Ports, Minerals and Military BasesPassengers Rescued After U.S. Ship Crashes on Mississippi RiverAl-Shabaab oo qabsaday tuulo istiraatiiji ah oo ku taalla Soomaaliya, una sii dhowaanaya MatabaanRainstorm kills four, including mother and two children, in Somalia’s Lower ShabelleSpaceX completes first-ever catch of a returning spaceshipDoorka guddiga doorashooyinka qarankaTurkey’s Support for Sudan Carries Strategic Costs in Ports, Minerals and Military Bases
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Al-Shabaab oo qabsaday tuulo istiraatiiji ah oo ku taalla Soomaaliya, una sii dhowaanaya Matabaan

Follow
By Axadle Editorial Desk November 15, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 2-minute read
Al-Shabaab Captures Strategic Village in Somalia, Advances Toward Mataban
Al-Shabaab Captures Strategic Village in Somalia, Advances Toward Mataban

Soomaaliya: Al-Shabaab oo qabsaday tuulo istiraatiiji ah, una sii dhowaanaya Matabaan

MUQDISHO, Soomaaliya — Dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ayaa aroortii hore ee Sabtida la wareegay tuulada Comaad ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, sida ay warbaahinta maxalliga ahi ku warrantay, taas oo suuragal ka dhigaysa in kooxda hubaysan ay u sii dhowaato magaalada istiraatiijiga ah ee Matabaan.

Goobta ay Comaad ku taallo oo u dhow waddooyinka waaweyn ee isku xira koonfurta Soomaaliya iyo gobollada kale ayaa siinaysa muhiimad weyn. Qabsashadeeda la soo weriyey waxay ka dhigan tahay tallaabo kale oo ay Al-Shabaab ugu sii dhaqaaqayso Matabaan, oo ku taalla waddooyinka isku xira gobollada bartamaha iyo koonfurta dalka.

Wararka maxalliga ah ayaa sheegay in tuuladu qiyaastii 23 kiiloomitir u jirto waddo weyn oo laami ah. Haysashada Comaad waxay kooxda u saamaxaysaa inay cadaadis dheeraad ah saarto fariisimaha dowladda, isla markaana ay adkayso ilaalinta shabakadaha waddooyinka muhiimka ah.

La wareegistan la soo weriyey ayaa timid kaddib markii isbeddel lagu sameeyay dejinta ciidamada federaalka ee Hiiraan, halkaas oo dowladda ay dhawaan ciidamo tiro badan kala baxday deegaanka Hananbuure.

Ciidamada ayaa markii dambe loo diray dhanka Beledweyne, caasimadda gobolka, xilli ay xiisadaha amni ka sii kordhayeen guud ahaan gobolka. Isla markiiba ma cadda in dib loogu celin doono inay Al-Shabaab kula dagaallamaan Comaad kaddib qabsashadii la soo weriyey ee Sabtidii.

Dowladda federaalka ayaa maalmihii u dambeeyay sheegtay inay qorshaynayso inay dib ula wareegto deegaanka. Si kastaba ha ahaatee, luminta Comaad waxay dhalin kartaa walaac hor leh oo ku saabsan awoodda ciidamadu u leeyihiin inay haystaan dhul lagu loollamayo.

Al-Shabaab ayaa in ka badan 15 sano dagaal kula jirtay dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna weli waddaa weerarro iyo qabsashada dhulal, gaar ahaan gobollada bartamaha iyo koonfurta dalka.

Kooxdu waxay si joogto ah u weerartaa saldhigyada milatariga, khadadka sahayda iyo magaalooyinka, iyadoo doonaysa inay wiiqdo awoodda dowladda oo ay xaddido dhaqdhaqaaqa ciidamada ammaanka.

Maadaama Matabaan ay ku taallo meel istiraatiiji ah, horumarrada ka dhacaya Comaad iyo nawaaxigeeda waxay leeyihiin muhiimad ka ballaaran deegaanka. Horumar kasta oo dheeraad ah oo ay kooxdu samayso wuxuu khatar gelin karaa isku-xirrada gaadiidka ee muhiimka ah, wuxuuna kordhin karaa cadaadiska lagu hayo deegaannada Hiiraan ee ay dowladdu maamusho.

Mas’uuliyiinta Soomaaliya ayaan isla markiiba xaqiijin qabsashada la soo weriyey ee Comaad, iyadoo xaaladda dhulka ay weli ahayd mid aan caddayn.

AXADLETM

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 24,066 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.