Al-Shabaab oo qabsaday tuulo istiraatiiji ah oo ku taalla Soomaaliya, una sii dhowaanaya Matabaan

Soomaaliya: Al-Shabaab oo qabsaday tuulo istiraatiiji ah, una sii dhowaanaya Matabaan
MUQDISHO, Soomaaliya — Dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ayaa aroortii hore ee Sabtida la wareegay tuulada Comaad ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, sida ay warbaahinta maxalliga ahi ku warrantay, taas oo suuragal ka dhigaysa in kooxda hubaysan ay u sii dhowaato magaalada istiraatiijiga ah ee Matabaan.
Goobta ay Comaad ku taallo oo u dhow waddooyinka waaweyn ee isku xira koonfurta Soomaaliya iyo gobollada kale ayaa siinaysa muhiimad weyn. Qabsashadeeda la soo weriyey waxay ka dhigan tahay tallaabo kale oo ay Al-Shabaab ugu sii dhaqaaqayso Matabaan, oo ku taalla waddooyinka isku xira gobollada bartamaha iyo koonfurta dalka.
Wararka maxalliga ah ayaa sheegay in tuuladu qiyaastii 23 kiiloomitir u jirto waddo weyn oo laami ah. Haysashada Comaad waxay kooxda u saamaxaysaa inay cadaadis dheeraad ah saarto fariisimaha dowladda, isla markaana ay adkayso ilaalinta shabakadaha waddooyinka muhiimka ah.
La wareegistan la soo weriyey ayaa timid kaddib markii isbeddel lagu sameeyay dejinta ciidamada federaalka ee Hiiraan, halkaas oo dowladda ay dhawaan ciidamo tiro badan kala baxday deegaanka Hananbuure.
Ciidamada ayaa markii dambe loo diray dhanka Beledweyne, caasimadda gobolka, xilli ay xiisadaha amni ka sii kordhayeen guud ahaan gobolka. Isla markiiba ma cadda in dib loogu celin doono inay Al-Shabaab kula dagaallamaan Comaad kaddib qabsashadii la soo weriyey ee Sabtidii.
Dowladda federaalka ayaa maalmihii u dambeeyay sheegtay inay qorshaynayso inay dib ula wareegto deegaanka. Si kastaba ha ahaatee, luminta Comaad waxay dhalin kartaa walaac hor leh oo ku saabsan awoodda ciidamadu u leeyihiin inay haystaan dhul lagu loollamayo.
Al-Shabaab ayaa in ka badan 15 sano dagaal kula jirtay dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna weli waddaa weerarro iyo qabsashada dhulal, gaar ahaan gobollada bartamaha iyo koonfurta dalka.
Kooxdu waxay si joogto ah u weerartaa saldhigyada milatariga, khadadka sahayda iyo magaalooyinka, iyadoo doonaysa inay wiiqdo awoodda dowladda oo ay xaddido dhaqdhaqaaqa ciidamada ammaanka.
Maadaama Matabaan ay ku taallo meel istiraatiiji ah, horumarrada ka dhacaya Comaad iyo nawaaxigeeda waxay leeyihiin muhiimad ka ballaaran deegaanka. Horumar kasta oo dheeraad ah oo ay kooxdu samayso wuxuu khatar gelin karaa isku-xirrada gaadiidka ee muhiimka ah, wuxuuna kordhin karaa cadaadiska lagu hayo deegaannada Hiiraan ee ay dowladdu maamusho.
Mas’uuliyiinta Soomaaliya ayaan isla markiiba xaqiijin qabsashada la soo weriyey ee Comaad, iyadoo xaaladda dhulka ay weli ahayd mid aan caddayn.
AXADLETM