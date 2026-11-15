Zelensky: Maraykanku wuxuu soo jeediyay in Ukraine ay dhul wareejiso si ay uga mid noqoto NATO

Wadaxaajoodayaal Maraykan ah ayaa soo jeediyay in Ukraine ay suuragal tahay inay ka tanaasusho dhul ku yaalla gobolka Donbas ee bariga dalka, si ay ugu beddelato xubinnimada NATO, sida uu sheegay Madaxweyne Volodymyr Zelensky. Tani waxay noqotay mid ka mid ah soo jeedimaha ugu xasaasisan ee illaa hadda laga wada hadlay wadahadallada nabadda ee lala yeelanayo Ruushka.
Mr Zelensky wuxuu sheegay in fikradda ah in xubinnimada Ukraine ee isbahaysiga lagu xiro tanaasulaad dhuleed lagu soo qaaday wadaxaajoodyadii ka dhacay Abu Dhabi, taas oo ahayd markii ugu horreysay ee arrintani kasoo muuqato wadahadallada lala yeelanayo Moscow.
“Maraykanku wuxuu soo qaaday su’aal ah: ‘Maxaa dhacaya haddii Ukraine ay ku biirto NATO? Ukraine ma ka bixi doontaa Donbas?’” ayuu ku sheegay hadallo uu xafiiskiisu sii daayay oo uu siiyay weriyeyaasha.
“Taasi waa sababta aan u aaminsanahay in NATO ay mar kale ajandaha kusoo noqotay. Laakiin waxaad sidoo kale maqasheen farriimaha (Madaxweynaha Ruushka Vladimir) Putin, waana wada hadal aad u adag.”
Volodymyr Zelensky oo Dublin kula hadlay ergayada Maraykanka Jared Kushner iyo Steve Witkoff
Mr Zelensky wuxuu Midowga Yurub iyo NATO ku tilmaamay labada keliya ee Yurub ka jira ee bixiya “amniga dhabta ah”, isaga oo ka digay in dadaallada Kremlin-ka ee dib loogu qaabeynayo nidaamka amniga qaaradda ay abuuri karaan saldhigga colaado dheeraad ah.
“Tani waa khatar, sababtoo ah aragtidayda, waxyaabaha noocan oo kale ah ayaa si dhab ah u horseeda dagaallo ama sii xumaanshaha xaaladda,” ayuu yiri Mr Zelensky.
“Amniga dhabta ah ee Yurub wuxuu ka dhigan yahay Midowga Yurub iyo NATO. Intaas oo keliya. Amni kale oo Yurub ka jira ma jiro.”
Mr Putin ayaa muddo dheer u arkayay xubinnimada Ukraine ee NATO inay tahay khad cas oo Moscow u yaalla, wuxuuna arrintan ku tilmaamay mid ka mid ah sababihii uu Ruushku u bilaabay duullaankii ballaarnaa ee 2022.
Mr Zelensky wuxuu mar kale sheegay in Kyiv aysan diyaar u ahayn inay dhiibto dhul. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu sheegay inuu arrinta u gudbin doono afti qaran haddii Ukraine ay hesho xirmo dhammaystiran oo ay ku jiraan dammaanado amni, xaqa ay u leedahay inay haysato ciidan xooggan oo si habboon loo maalgeliyo iyo lacag loogu talagalay dib-u-dhiska.
‘Dagaalkan waa in marka hore la soo afjaraa’
Mr Zelensky, oo ku celceliyay hadalladii hoggaamiyeyaasha Yurub ee ka hadlay shir-madaxeedka EPC ee Dublin, wuxuu diiday dalabka Ruushka ee ahaa in heshiis ballaaran oo ku saabsan qaab-dhismeedka amniga Yurub uu ka horreeyo wadaxaajoodyada faahfaahsan ee lagu soo afjarayo dagaalka Ukraine.
Vladimir Putin ayaa muddo dheer sheegay in xubinnimada Ukraine ee NATO ay tahay khad cas oo Ruushka u yaalla
“Wax walba madaxa hoos uma rogi karno oo kama bilaabi karno inaan ka hadalno wax ka beddelka qaab-dhismeedka amniga adduunka ama guud ahaan qaaradda, ka dibna aan ka hadalno soo afjaridda dagaalkan. Dagaalkan waa in marka hore la soo afjaraa,” ayuu yiri.
Mr Zelensky wuxuu sidoo kale meesha ka saaray soo jeedinta Mr Putin ee xabbad-joojin bani’aadantinimo oo maxalli ah oo laga hirgeliyo Kostiantynivka, oo ah magaalo si adag loogu loollamayo gobolka Donetsk ee bariga Ukraine. Wuxuu sheegay in soo jeedintu muujinayso in Ruushku uusan magaalada ku qabsan karin awood milatari.
Wuxuu intaas ku daray in dadka rayidka ah ee halkaas ku nool horay loo siiyay fursad ay uga baxaan.
“Putin wuxuu si fudud doonayaa inaan ka baxno Kostiantynivka si ay iyagu sidaas ugu soo galaan oo ay magaalada oo dhan u qabsadaan,” ayuu yiri.
Ukraine waxay aqoonsatay toddoba ama siddeed deegaan oo kale oo jiidda hore ah, halkaas oo ay weli ku xanniban yihiin dad rayid ah, oo ay carruur ku jiraan, kuwaas oo ka faa’iideysan kara xabbad-joojin bani’aadantinimo, ayuu sheegay Mr Zelensky. Wuxuu intaas ku daray in Ruushku doorbidayo inuu goobahaas u arko bartilmaameedyo milatari.
Moscow waxay beenisay inay si ula kac ah u bartilmaameedsato dadka rayidka ah ee dagaalka.
Is-weydaarsi weyn oo maxaabiis ah ayaa lagu heshiiyay
Wadaxaajoodyo laba maalmood socday oo uu Maraykanku fududeeyay, kuwaas oo u dhexeeyay Ukraine iyo Ruushka, ayaa Arbacadii kusoo dhammaaday caasimadda Imaaraadka Carabta iyada oo aan la gaarin horumar weyn. Si kastaba ha ahaatee, dhinacyadu waxay ku heshiiyeen is-weydaarsi maxaabiis ah oo ay ku lug leeyihiin in ka badan 1,000 qof, ayuu sheegay Mr Zelensky.
Wuxuu intaas ku daray in tirada kama dambaysta ah ee dadka lagu dari doono is-weydaarsiga weli laga wada xaajoonayo.
Ergayada nabadda ee Maraykanka Steve Witkoff iyo Jared Kushner ayaa ballanqaaday inay Mr Putin kala hadlaan xabbad-joojin dhinaca tamarta ah intii lagu jiray kulankoodii Khamiistii ka dhacay Moscow, ayuu sheegay Mr Zelensky. Wax war ah oo ku saabsan horumar laga gaaray wada hadalladaas lama shaacin.
“Putin shaqsi ahaan ma taageersana xabbad-joojin,” ayuu yiri.
Mr Zelensky wuxuu Khamiistii Ireland kula kulmay Mr Witkoff iyo Mr Kushner, kaddib wada hadalladii ay Moscow ku yeesheen. Wuxuu sheegay in wadaxaajoodayaashii Maraykanka ay u sheegeen in dhammaan dhinacyadu ku heshiiyeen in Yurub ay meel ku yeelato miiska wadahadallada nabadda ee mustaqbalka.
Wakiillo reer Yurub ah, kuwaas oo qaaraddoodu hadda tahay taageeraha dhaqaale iyo milatari ee ugu weyn Ukraine, ayaa Abu Dhabi kula kulmay mas’uuliyiin Maraykan iyo Yukreeniyaan ah, balse kama qaybgelin wada hadalladii lala yeeshay Ruushka.
Hoggaamiyeyaasha Yurub ayaa toddobaadkan Dublin ku kulmay si ay uga wada hadlaan arrimo kala duwan
Mr Zelensky wuxuu sheegay in Ruushku “wax walba ku sharadayo” ololihiisa jiilaalkan, wuxuuna Maraykanka ka codsaday inuu ansixiyo xirmo milatari oo loogu talagalay in cadaadis lagu saaro Mr Putin si uu u soo afjaro dagaalka.
“Wax walba ayay ku sharadayaan jiilaalkan,” ayuu yiri Mr Zelensky. Wuxuu ku dooday in Kongareeska uu meel mariyo sharci ku saabsan “cunaqabatayn iyo hub”, taas oo siin doonta “dhiirrigelinta uu Putin u baahan yahay” si uu xiisadda u dejiyo.
Hadalladiisa ayaa yimid kaddib markii hoggaamiyeyaasha Midowga Yurub ay ku heshiiyeen in Yurub ay wadahadallada nabadda ee xiga ee Ukraine ku matalaan E5 — Britain, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Poland — oo ay weheliyaan hay’adaha ururka.
Ka qaybgalka Yurub wuxuu muujin lahaa marxalad cusub oo ku aaddan dadaallada lagu soo afjarayo colaadda ku dhowaad shan sano jirsatay, taas oo iska caabbisay isku dayo soo noqnoqday oo Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku doonayay inuu ku dhex-dhexaadiyo heshiis nabadeed.
Madaxweynaha Guddiga Yurub Ursula von der Leyen waxay sheegtay in “waddada nabadda” ee Ukraine ay adkaan doonto.
Iyadoo shalay ka hadlaysay kaddib kulankii aan rasmiga ahayn ee Golaha Midowga Yurub ee Dublin, ayay tiri: “Habka ugu wanaagsan ee Ruushka loogu keeni karo miiska wada hadalka waa in la sii wado taageeradayada Ukraine lana saaro Ruushka cadaadiska ugu badan.
“Taasi waa sababta aan dhowaan u soo jeedin doonno xirmadayada 22-aad ee cunaqabataynta, ka hor Golaha Yurub ee xiga, guddiguna wuxuu soo bandhigi doonaa soo jeedin lagu daboolayo farqiga maalgelinta ee Ukraine ee sannadka 2027.
“Aan si cad u iraahdo, waddada nabaddu ma sahlanaan doonto, laakiin waxaan ahaan doonnaa midaysan — sida aan ahayn shantii sano ee lasoo dhaafay — annaga oo taageerayna Ukraine, isla markaana hadafka ugu dambeeya si cad maskaxda ugu hayna.”