SpaceX oo dhammaystirtay qabashadii ugu horreysay abid ee dayax-gacmeed soo laabanaya

SpaceX waxay gaadhay horumar muddo dheer laf-dhabar u ahaa mustaqbalka safarrada hawada sare: inay hawada dhexdeeda ku qabato dayax-gacmeedka Starship ee soo laabanaya, tallaabadaas oo gacan ka geysan karta in gantaallo si buuxda dib loogu isticmaali karo—iyo duullimaadyo aad uga jaban—ay noqdaan xaqiiqo.
Ka dib markii uu ka soo dhex baxay daruurro badan oo uu u adkaystay kulaylka daran ee dib-u-soo-gelidda jawiga, Starship wuxuu ku soo degay agagaarka Starbase ka hor inta uusan si tartiib ah ugu dul-dhicin booska u dhexeeya “gacmaha ulaha jarista” ee farsamada ah, kuwaas oo ku rakiban dusha Saldhigga Daahfurka 2.
Degitaanku wuxuu matalay horumar weyn oo laga sameeyay dadaalka tobannaan sano socday ee warshadaha hawada sare loogu dhisayo nidaamyo gantaallo oo la duulin karo, dib loo soo ceshan karo, mar kale la duulin karona. Dib-u-isticmaalka ayaa si weyn u dhimi kara kharashaadka hawlgallada, iyadoo u oggolaanaysa hawl-wadeennada inay kordhiyaan xawaaraha daahfurka.
“Taasi waxay ahayd yoolka ugu weyn ee duullimaadyada hawada sare, in dab dhexdiisa lagu soo dhaco oo bir hawada laga soo qabto. Waxaan qabannay Starship, haddana wax walba way is beddelayaan,” ayuu yiri afhayeenka SpaceX Dan Huot.
Bandhiggan ayaa dhacay intii lagu jiray duullimaadkii tijaabada ahaa ee 15-aad ee nidaamka gantaalka ugu weyn uguna awoodda badan ee abid la dhiso.
Intii uu socday hawlgalka 22-ka saacadood qaatay, dayax-gacmeedka Starship—oo magaciisa sidoo kale loo adeegsado nidaamka gantaalka guud—wuxuu dhammaystiray 14 wareeg oo uu ku wareegay Dhulka, wuxuuna hawada geliyay 26 dayax-gacmeed oo loogu talagalay shabakadda internet-ka Starlink ee Mr Musk’s.
SpaceX waxay horey u qabatay saddex jeer gantaallada xoojiya ee soo laabanayay.
Hase yeeshee, qabashada Starship waxay ahayd caqabad aad uga weyn. Dayax-gacmeedku wuxuu ka soo degay joog aad uga sarreeya, wuxuuna si aad ah uga dheereeyay xoojiyayaashii lagu soo ceshaday isku-dayadii hore.
Mr Musk wuxuu hambalyeeyay kooxda SpaceX, wuxuuna baahiyay muuqaallo muujinaya dayax-gacmeedka oo ku dhex laalaada gacmaha ulaha jarista, isagoo qoray in markabku “si weyn u muuqdo!”
Clayton Swope, oo ah khabiir dhinaca hawada sare ah kana tirsan Xarunta Daraasaadka Istiraatiijiyadda iyo Caalamiga ah, ayaa hawlgalka ku tilmaamay “guul farsamo oo aad u weyn” oo muujisay in Starship uu yahay dayax-gacmeed si buuxda dib loogu isticmaali karo.
“Aan aragno sida dhakhsaha ah ee ay mar kale u samayn karaan,” ayuu ku daray.
‘Wareeg weyn’
SpaceX waxay qorshaysay marinka soo laabashada Starship si uu uga fogaado deegaannada dadku ku badan yihiin intii uu qaaradda ka gudbayay, ayuu sheegay injineerka sare ee SpaceX Lars Blackmore.
Dayax-gacmeedku wuxuu dul maray saxare ay dadku ku yar yihiin, wuxuu ka leexday magaalooyin, ka dibna wuxuu sameeyay waxa Mr Blackmore ugu yeeray “dhaqdhaqaaq wareeg weyn” intii uu ku jiray soo-dhawaanshihiisii ugu dambeeyay. Wuxuu ku wareegay magaalooyinka ku yaalla Dooxada Rio Grande ee Texas ka hor inta uusan goobta degitaanka uga soo jihaysan bari.
Qaar ka mid ah noocyada Starship waxaa loogu talagalay inay hawada geeyaan dayax-gacmeedyada internet-ka iyo xarumaha xogta. Noocyo kale ayaa loo horumarinayaa inay dadka u qaadaan Dayaxa iyo Mars.
Hay’adda hawada sare ee Maraykanka ee NASA waxay filaysaa in Starship uu u shaqeeyo sidii gaadiidka degitaanka Dayaxa ee hawlgalkeeda Artemis. Maalintii Sabtida, maamulaha Jared Isaacman wuxuu soo-celinta dayax-gacmeedka ku tilmaamay “ku dhowaad sixir”.
“Maalin kasta waxaan kasbanaynaa dad badan oo rumaysta… hal tallaabo ayaan ugu dhowaanaynaa (Dayaxa),” ayuu ku sheegay X.
Mr Musk wuxuu Starship u arkaa aasaaska raxan gantaallo ah oo “si degdeg ah dib loogu isticmaali karo”, iyadoo himilada fog ay tahay in qalab sida dayax-gacmeedyada internet-ka iyo xarumaha xogta hawada sare la geliyo xitaa hal mar saacaddii.
Caqabadda shidaal-ku-shubista
Mr Musk, oo ah qofka ugu taajirsan adduunka, ayaa mar hore dib u qaabeeyay warshadaha hawada sare isaga oo adeegsanaya gantaallada Falcon ee SpaceX oo qayb ahaan dib loo isticmaali karo, kuwaas oo si joogto ah dayax-gacmeedyo ugu qaada wareegga Dhulka, sidoo kalena cirbixiyeenno u geeya Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada Sare.
Hase yeeshee, barnaamijka Starship wuxuu wajahay dib-u-dhacyo soo noqnoqday, iyadoo SpaceX ay wax ka qabanayso dhibaatooyin injineernimo oo aan lahayn tusaale hore oo fudud. Caqabadaha ugu adag waxaa ka mid ah dhibaatada aan weli la xallin ee shidaalka loogu wareejinayo dayax-gacmeedka inta uu ku jiro wareegga, awooddaas oo looga baahan yahay hawlgallada loo dirayo Dayaxa ama Mars.
Shirkaddu sidoo kale waa inay sii waddo hagaajinta xoojiyaha Super Heavy, kaas oo ay cilad farsamo ku dhacday intii uu Jimcihii soo degayay, taasina ku qasabtay inuu u leexdo Gacanka Mexico.
Ka dib markii soo bixitaankii saamiyada SpaceX ee suuqa saamiyada bishii Juun uu si weyn loo hadal hayay, taas oo shirkadda u soo xaraysay ku dhowaad $85.7 bilyan, shirkaddu waxay kordhisay maalgelinta wax-soo-saarka iyo kaabayaasha daahfurka.
Intii ay Jimcihii booqasho ku tageen warshaddeeda oo cabbirkeedu yahay hal milyan oo cagood oo laba jibbaaran (93,000 mitir oo laba jibbaaran) oo ku taalla Starbase, mas’uuliyiinta SpaceX waxay saxafiyiinta u sheegeen in xaruntu hadda soo saari karto hal dayax-gacmeed labadii toddobaadba mar iyo hal xoojiye afartii toddobaadba mar.