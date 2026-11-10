Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo dil ku xukuntay 66 askari sababo la xiriira fulaynimo

Ugu yaraan 66 askari oo ka tirsan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa dil lagu xukumay kaddib markii ay ka tageen fariisimahoodii intii ay socdeen dagaallo ay la galeen dagaalyahanno fallaago ah oo ka dagaallamaya gobolka Waqooyi Kivu.
Maxkamadda ciidamada ee Walikale ayaa askarta ku heshay dambi ah fulaynimo, kacdoon iyo amar-diiddo, kaddib maxkamadeyn loo sameeyay 71 askari. Afar askari ayaa lagu waayay wax dambi ah, halka mid kalena lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah. Ciidanka ayaa sheegay in dacwadaha loo qaaday si loo xoojiyo anshaxa, xilli ciidamada dowladda ay la dagaallamayaan kooxo hubeysan, oo ay ku jiraan isbahaysiga fallaagada ee uu hoggaamiyo M23.
Xukunnadan ayaa yimid iyadoo walaac laga muujinayo anshaxa, qalabka aan ku filnayn iyo niyad-jabka ka jira ciidamada Congo. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa dib u soo celisay ciqaabta dilka sannadkii 2024, kaddib hakad socday 20 sano, go’aankaas oo ay dhaleeceeyeen ururrada xuquuqda aadanaha. Tan iyo bilowgii sannadka 2025, ugu yaraan 381 askari ayaa dil lagu xukumay.