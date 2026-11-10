 Skip to content
Tuesday, November 10, 2026 29 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 26°C
Breaking: UN Women Supports NUSOJ-Led Nationwide Consultations on Somalia’s CEDAW Accession
Breaking News
UN Women Supports NUSOJ-Led Nationwide Consultations on Somalia’s CEDAW AccessionAP oo fursad naadir ah loo siiyay inay kormeerto ciidamada badda ee European Union ee la dagaallamaya burcad-badeedda Gulf of AdenJamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo dil ku xukuntay 66 askari sababo la xiriira fulaynimoEight killed in suspected al-Shabaab ambush in northeastern Kenya, police sayKa faa’iidaysiga fursadaha maalgashi ee Soomaaliya: Dhaqaalaha buluugga ah, kalluumeysiga, tamarta iyo beerahaPoland Opens Terrorism Investigation After Mass Shooting in KrakowUN Women Supports NUSOJ-Led Nationwide Consultations on Somalia’s CEDAW AccessionAP oo fursad naadir ah loo siiyay inay kormeerto ciidamada badda ee European Union ee la dagaallamaya burcad-badeedda Gulf of AdenJamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo dil ku xukuntay 66 askari sababo la xiriira fulaynimoEight killed in suspected al-Shabaab ambush in northeastern Kenya, police sayKa faa’iidaysiga fursadaha maalgashi ee Soomaaliya: Dhaqaalaha buluugga ah, kalluumeysiga, tamarta iyo beerahaPoland Opens Terrorism Investigation After Mass Shooting in Krakow
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Central-Africa News English

Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo dil ku xukuntay 66 askari sababo la xiriira fulaynimo

Follow
By Newsroom November 10, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
DR Congo Sentences 66 Soldiers to Death for Cowardice
DR Congo Sentences 66 Soldiers to Death for Cowardice

Ugu yaraan 66 askari oo ka tirsan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa dil lagu xukumay kaddib markii ay ka tageen fariisimahoodii intii ay socdeen dagaallo ay la galeen dagaalyahanno fallaago ah oo ka dagaallamaya gobolka Waqooyi Kivu.

Maxkamadda ciidamada ee Walikale ayaa askarta ku heshay dambi ah fulaynimo, kacdoon iyo amar-diiddo, kaddib maxkamadeyn loo sameeyay 71 askari. Afar askari ayaa lagu waayay wax dambi ah, halka mid kalena lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah. Ciidanka ayaa sheegay in dacwadaha loo qaaday si loo xoojiyo anshaxa, xilli ciidamada dowladda ay la dagaallamayaan kooxo hubeysan, oo ay ku jiraan isbahaysiga fallaagada ee uu hoggaamiyo M23.

Xukunnadan ayaa yimid iyadoo walaac laga muujinayo anshaxa, qalabka aan ku filnayn iyo niyad-jabka ka jira ciidamada Congo. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa dib u soo celisay ciqaabta dilka sannadkii 2024, kaddib hakad socday 20 sano, go’aankaas oo ay dhaleeceeyeen ururrada xuquuqda aadanaha. Tan iyo bilowgii sannadka 2025, ugu yaraan 381 askari ayaa dil lagu xukumay.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,209 published stories
More stories
Keep reading

More from Central-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.