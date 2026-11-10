Ka faa’iidaysiga fursadaha maalgashi ee Soomaaliya: Dhaqaalaha buluugga ah, kalluumeysiga, tamarta iyo beeraha

Cafinta deynta, ku biiritaanka suuqyada gobolka iyo dhaqangalka sharciga cusub ee maalgashiga ayaa Soomaaliya u rogay suuq cusub oo ay fursado ballaaran ka jiraan. Warbixintani waxay si qoto-dheer u lafagureysaa fursadaha maalgashi ee u furan ganacsatada gudaha iyo dibadda, gaar ahaan afarta tiir ee dhaqaalaha ee isku xiran: dhaqaalaha buluugga ah, kalluumeysiga, tamarta iyo beeraha, iyadoo sidoo kale tilmaameysa shuruudaha sahli kara xaqiijintooda.
Hordhac
Saddexdii toonaad ee la soo dhaafay, aragtida laga haystay Soomaaliya waxay u badnayd dowlad-nuglaansho halkii laga eegi lahaa fursadaha maalgashi ee dalka ka dhashay. Hase yeeshee, sawirkaasi hadda gebi ahaanba wuu isbeddelay. Tan iyo markii dalku gaaray Barta Dhammaystirka ee Hannaanka Dalalka Saboolka ah ee Deymaha Badan Lagu Leeyahay (HIPC) bishii December 2023, Soomaaliya waxay meesha ka saartay inta badan deymihii caalamiga ahaa ee lagu lahaa, waxay si rasmi ah ugu biirtay Dalladda Bulshada Bariga Afrika (EAC), waxaana la meelmariyay Sharciga Maalgashiga Soomaaliya ee 2025. Maalgashiga tooska ah ee shisheeyaha (FDI) ayaa si xawli ah kor ugu kacay isagoo gaaray 834 milyan oo doollarka Mareykanka ah sannadkii 2025, halka qurbajoogta Soomaaliyeed ay dalka dib ugu soo xawilaan in ka badan 3 bilyan oo doollar sannad kasta marka laga hadlayo lacagaha shakhsiga ah oo keliya.
Fursadaha maalgashi ee dalka ka jira ma aha oo keliya kuwo baaxad weyn balse sidoo kale waa kuwo si dhow isugu xiran. Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer qaaradda Afrika marka laga reebo jasiiradaha, kheyraad kalluun oo aad u baaxad weyn kaasoo qayb aad u yar uun laga faa’iidaysto si waarta, kheyraadka tamarta cadceedda iyo dabaysha oo ka mid ah kuwa ugu sarreeya Afrika, iyo dhoofinta xoolaha nool oo qiimaheedu dhaafay hal bilyan oo doollar sannadkii 2025. Isla mar ahaantaana, qiimaha korontada dalka laga isticmaalo ayaa ka mid ah kuwa ugu qaalisan dunida, kaabayaasha qaboojinta ma jiraan meel kasta, waxaana la beertaa qayb aad u yar oo ka mid ah dhulka waraabka ku habboon.
Qoraalkani wuxuu caddaynayaa in faa’iidada ugu weyn ay ku jirto is-kabashada iyo isku-xirnaanta waaxyahan dhaqaale. Helitaanka tamar la cusboonaysiin karo oo jaban waxay suurtagelinaysaa qaboojiyeyaal tayo leh; qaboojiyeyaashuna waxay sahlaan in kalluunka iyo hilibka loo dhoofiyo suuqyada caalamiga ah; dekadaha la casriyeeyayna waxay wax-soo-saarka dhoofka ah u beddelaan lacago qalaad. Sidaas darteed, maalgashadayaasha gudaha, qurbajoogta iyo kuwa caalamiga ah ee dhaqaalaha Soomaaliya u arka nidaam isku xiran halkii ay ka eegi lahaayeen waaxyo kala go’an, ayaa noqon doona kuwa ugu habboon ee ka faa’iidaysta fursadahan qaaliga ah.
Jawiga Maalgashiga
Xaaladda guud ee dhaqaalaha Soomaaliya waxay gashay marxalad cusub saddexdii sano ee u dambeysay. Bishii December 2023, Golayaasha Fulinta ee Hay’adda Lacagta Adduunka (IMF) iyo Hay’adda Horumarinta Caalamiga ah ee Bangiga Adduunka (IDA) waxay si wada-jir ah u ansixiyeen Barta Dhammaystirka ee HIPC ee Soomaaliya, taasoo hoos u dhigtay deyntii guud ee dibadda laga lahaa oo markii hore ahayd 5.3 bilyan oo doollar dabayaaqadii 2018 una soo dejisay qiyaastii 0.6 bilyan oo doollar, isla markaana meesha ka saartay adeegga bixinta deynta oo gaarayay 4.5 bilyan oo doollar (IMF). Todobaadyo ka hor go’aankaas, Soomaaliya waxaa si buuxda loogu daray Dalladda Bulshada Bariga Afrika, taasoo ganacsatada Soomaaliyeed fursad u siisay inay canshuur la’aan wax u dhoofiyaan suuq ballaaran oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 300 oo milyan oo qof (The EastAfrican).
Dhaqaalaha dalku wuu kordhayaa, inkastoo uu u socdo si ka yara gaabis ah sidii hore. Wax-soo-saarka guud ee dalka (GDP) wuxuu kordhay 4.1 boqolkiiba sannadkii 2024; IMF-tuna waxay saadaalisay inuu kordho 3.0 boqolkiiba sannadkii 2025 iyo 3.3 boqolkiiba sannadkii 2026, iyadoo sababaha hoos u dhaca keenay ku sheegtay gargaarka dibadda oo yaraaday iyo isbeddellada cimilada (Ecofin Agency). GDP-ga magacaaban ayaa lagu qiyaasay qiyaastii 14.2 bilyan oo doollar sannadkii 2026 (IMF World Economic Outlook, iyada oo xiganaysa Fermor). Siyaasadda maaliyadda dalka waxaa weli haga hannaanka Dhaqaale Kordhinta ee IMF (Extended Credit Facility), kaasoo lacagaha lagu bixiyay ay gaareen 100 milyan oo doollar, iyadoo hay’addu xustay horumarka laga sameeyay kormeerka Bangiga Dhexe iyo u-diyaargarowga dib-u-soo-saarista shilin Soomaaliga (Channel Africa).
Xiisaha maalgashadayaasha ayaa isna si la arki karo kor ugu kacay. Sida ku xusan Warbixinta Maalgashiga Adduunka 2026 ee UNCTAD, maalgashiga tooska ah ee shisheeyaha ee dalka soo galay wuxuu kordhay 601 milyan oo doollar sannadkii 2021 ilaa 834 milyan oo doollar sannadkii 2025, halka hantida guud ee maalgashiga shisheeye ay isla muddadaas ka kobacday 4.3 bilyan oo doollar ilaa 7.2 bilyan oo doollar (Dawan Africa). Marka loo eego baaxadda dhaqaalaha dalka, lacagahan soo galay waa kuwo aad u muhiim ah: xogta Bangiga Adduunka ayaa muujinaysa in maalgashiga shisheeye uu u dhigmay 6.4 boqolkiiba GDP-ga dalka sannadkii 2024 (World Bank WDI).
Shuruucda dalka ayaa dhinaca kale u xuubsiibtay si la jaanqaadaysa kobacaas. Sharciga Maalgashiga Soomaaliya ee 2025 wuxuu abuuray hannaan hufan oo lagu kalsoonaan karo kaas oo dhiirrigelinaya ka-qaybgalka shisheeyaha, iyadoo Hay’adda Horumarinta Maalgashiga Soomaaliya (SOMINVEST) ay u shaqeyso sidii marin rasmi ah oo laga soo galo dalka. Soomaaliya waxay xubin ka noqotay Hay’adda Dammaanad-qaadka Maalgashiga Dhinacyada Badan (MIGA) bishii March 2020, taasoo maalgashadayaasha shisheeye u sahashay inay helaan caymiska khataraha siyaasadeed (World Bank), waxaana sidoo kale socday diyaarinta sharciga iskaashiga dowladda iyo ganacsiga gaarka ah (PPP) tan iyo markii deynta laga cafiyay dalka.
Dhaqaalaha Buluugga ah: Dekadaha, Saadka iyo Kheyraadka Badda
Xeebta Soomaaliya oo dhererkeedu dhan yahay 3,333 kiiloomitir iyo dhul-badeedkeeda baaxaddiisu tahay qiyaastii hal milyan oo kiiloomitir laba-laaban waxay dhacaan marin-biyoodka muhiimka ah ee isku xira Badda Cas, Gacanka Cadmeed iyo Badweynta Hindiya (US Commercial Service). Juqraafiga dalka oo keliya ayaa ka dhigaya goob dabiici ah oo ku habboon ganacsiga badda, wareejinta xamuulka iyo adeegyada saadka. Fursadaha maalgashi waxay u qaybsamaan saddex qaybood oo waaweyn: dhismaha dekadaha iyo aagagga ganacsiga xorta ah, adeegyada taageera sahanka shidaalka badda, iyo shirkado yaryar oo ka howlgala xeebaha.
Dekadaha iyo Gobollada Ganacsiga Xorta ah
Dhismaha dekadaha dalka ayaa horey u soo jiitay maalgashiyada shisheeye ee ugu ballaaran. Magaalada Berbera, shirkadda DP World waxay ka howlgashaa heshiis 30 sano ah oo bilaabmay 2017, kaas oo xambaarsan maalgashi dhan ilaa 442 milyan oo doollar oo laba weji loo qaybiyay, oo ay ku jiraan deked cusub, goob ballaaran oo kunteenarrada la dhigo iyo Aagga Dhaqaalaha ee Berbera (Gulf News). Magaalada Boosaaso, heshiis 30 sano ah oo lala galay maamulka Puntland ayaa qorsheynaya casriyeyn lagu samaynayo dekadda oo ku kacaysa 336 milyan oo doollar, taasoo iyana laba weji ah (Trade Arabia). Dekadda Muqdisho, oo ay maamusho shirkadda Albayrak Group ee dalka Turkiga, ayaa ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee dakhliga gudaha ee Dowladda Federaalka, bishii July 2026-na Madaxweynaha ayaa shaaciyay qorshayaal lagu dhisayo deked gebi ahaanba cusub si loo daboolo baahiyaha sii kordhaya ee caasimadda (Dawan Africa). Dekado kale oo yaryar, sida Kismaayo, Hobyo iyo Garacad oo markabkii ugu horreeyay qaabbishay sannadkii 2022, ayaa iyaguna soo jiitay danaha maalgashadayaasha dawliga ah iyo kuwa gaarka ah (Maritime Executive).
Dhammaan xarumahan dekadaha ah, caqabadaha jira waa kuwo isku mid ah: meelaha maraakiibtu ku xirtaan oo aan ku filnayn, bakhaarrada, qaboojiyeyaasha, qalabka xamuulka lagu rogo oo gabaabsi ah iyo maamul xirfadeed oo dhameystiran oo maqan. Mid kasta oo ka mid ah nusqaamahan waxay u taagan tahay fursad ganacsi oo cabbirkeedu le’eg yahay qandaraas ay fulin karaan shirkadaha saadka ee gudaha, kuwaas oo aan looga baahnayn inay maalgeliyaan heshiis deked oo dhammaystiran.
Shidaalka iyo Gaaska Badda
Kheyraadka shidaalka iyo gaaska ee ku jira badda Soomaaliya ayaa muddo dheer hadal-hayntiisu jirtay; hase yeeshee hadda ayaa si dhab ah loo tijaabinayaa. Iyadoo lagu saleynayo heshiis dowladeed oo la saxiixay 2024, Shirkadda Shidaalka Turkiga (TPAO) waxay xogta dhulgariirka ee saddexda dhinac ah (3D seismic) ka soo ururisay goobaha xannibaadda ee Blocks 142, 152 iyo 153, waxayna bishii April 2026 bilowday qodista ceelkii ugu horreeyay ee sahminta ee Curad-1 oo ku yaalla Block 153 (Oil Price). Shuruudaha maaliyadeed ee la soo wariyay waxay si weyn u dhiirrigelinayaan shirkadda howlfuliyaha ah, iyadoo canshuurta dowladda laga dhigay ugu badnaan 5 boqolkiiba halka soo-ceshashada kharashka la gaarsiiyay ilaa 90 boqolkiiba wax-soo-saarka—taasoo ah tanaasul cad oo loogu talagalay in dakhli degdeg ah lagu beddesho si loo yareeyo khatarta sahminta. Qiyaasaha kheyraadka ee sheegaya 30 bilyan oo fuusto ama ka badan ayaa weli ah kuwo aan la hubin oo aan la xaqiijin (bne Intelli News). Maalgashadayaasha badankood, fursadda dhabta ah ee mustaqbalka dhow uma furna saamiyada shidaal-qodista tooska ah, balse waxay ku jirtaa adeegyada taageerada: saldhigyada saadka, kaydinta shidaalka iyo bixinta adeegyada maxalliga ah.
Ganacsiyada Xeebaha
Marka laga soo tago dekadaha iyo shidaalka, dhaqaalaha buluugga ahi wuxuu bixiyaa fursado kale oo yaryar oo si gaar ah ugu habboon hantida ganacsatada gudaha iyo qurbajoogta. Kuwaas waxaa ka mid ah adeegyada sahayda maraakiibta, shidaal-siinta iyo dayactirka maraakiibta, gaar ahaan Boosaaso iyo Berbera; dalxiiska xeebaha iyo adeegyada martigelinta, oo Wasaaradda Arrimaha Dibaddu ku tilmaantay waax inta badan la dayacay (Ministry of Foreign Affairs); iyo sidoo kale soo-saarista milixda, beerista cawska badda iyo sifeynta biyaha badda.
Kalluumeysiga: Xakameynta Farqiga u Dhexeeya Wax-soo-saarka iyo Fursadaha Jira
Majiraan waaxyo badan oo si cad u muujinaya farqiga weyn ee u dhexeeya kheyraadka Soomaaliya leedahay iyo waxa dhabta ah ee laga soo saaro sida kalluumeysiga. Marka la eego xogtii loo gudbiyay Guddiga Kalluunka Tuunada ee Badweynta Hindiya (IOTC), kalluunka dalka laga soo saaray wuxuu gaaray 76,026 tan sannadkii 2024, taasoo ah 30 boqolkiiba koror marka loo eego sannadkii ka horreeyay, iyadoo nooca tuunada ee dalka laga dhoofiyo (yellowfin tuna) ay ka ahayd 18,635 tan (Dawan Africa). Qiyaasaha laga bixiyo kheyraadka la qaadan karo iyadoo aan waxyeello loo geysan deegaanka aad bay u kala duwan yihiin laakiin dhammaantood way ka sarreeyaan intaas: Hay’adda US Commercial Service waxay sheegtay in wax-soo-saarku gaari karo in ka badan 200,000 oo tan sannadkii (US Commercial Service), Wasaaradda Arrimaha Dibaddu waxay tilmaantay ilaa 300,000 oo tan oo kalluun ah iyo 10,000 oo tan oo qolofleyda badda ah (Ministry of Foreign Affairs), halka falanqayn ay sannadkii 2025 sameysay Bangiga Horumarinta iyo Dib-u-dhiska Soomaaliya ay xaddigaas ku qiyaastay inta u dhaxaysa 380,000 iyo 500,000 oo tan. Dhanka kale, kalluumeysiga sharci-darrada ah, ee aan la soo sheegin laguna xukumin shuruucda (IUU) ayaa la qiyaasaa inuu dalka ku khasaariyo ku dhowaad 300 oo milyan oo doollar sannad kasta (Daily Maverick). Caqabadda jirta, haddaba, ma aha kheyraadka ee waa doonyaha casriga ah, barafka, goobaha kaydinta, awoodda warshadaynta iyo helitaanka suuqyo lagu iibgeeyo marka kheyraadka berriga la keeno.
Jawiga Siyaasadeed ee Soo Hagaagaya
Horumarro dhinaca siyaasadda ah oo dhowaanahan dhacay ayaa xoojiyay fursadaha maalgashiga. Bishii March 2026, Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ah waxay daabacday canshuuraha cusub ee ruqsadda aagga dhaqaalaha gaarka ah ee maraakiibta calanka shisheeye wata iyo maraakiibta ku socda calanka Soomaaliya balse aysan gebi ahaanba lahayn muwaadiniin Soomaaliyeed; waxaana muhiim ah in shirkadaha maalgeliya wax-soo-saarka gudaha isla sannad-kalluumeysiga gudihiisa ay heli karaan canshuur-dhimis (Ministry of Fisheries and Blue Economy). Talaabadani waxay abaalmarinaysaa in kalluunka dalka gudihiisa lagu soo xiro lagana warshadeeyo halkii badda dhexdeeda lagu rari lahaa. Maraakiibta shisheeye ayaa weli ka mamnuuc ah 24-ka mayl-badeed ee ugu horreeya, si loo ilaaliyo fursadaha doomaha yaryar ee maxalliga ah. Bishii October 2026, Golaha Wasiiradu waxay ansixiyeen sagaal xubnood oo ka tirsan guddiga Shirkadda Kalluumeysiga Qaranka (National Fishing Company), taasoo dowladda u noqonaysa qeyb rasmi ah oo wadashaqeyn la yeelata maalgashadayaasha. Mashruuca Badmaal ee Bangiga Adduunka oo ay ku baxayso 50 milyan oo doollar ayaa isna si isku mid ah u maareynaya dhismaha kaabayaasha goobaha lagu soo xiro kalluunka, tayeynta bulshada xeebaha iyo Nidaamka Macluumaadka Maareynta Kalluumeysiga ee Qaranka.
Ahmiyadaha Maalgashiga
Fursadda ugu degdegga badan waxay ku jirtaa nidaamka qaboojinta xiriirsan (cold chain). Daraasad ku saabsan silsiladda qiimaha oo loo diyaariyay Bangiga Adduunka ayaa lagu ogaaday in haddii aan la helin qaboojin dhammeystiran, kalluunka la soo dabto uu la kulmo heerkulka badda oo u dhexeeya 25 ilaa 30 darajo, taasoo keenta inuu si degdeg ah u xumaado, qiimihiisu lumo, isla markaana kalluunka tuunada uu ku dhasho maaddada histamine-ka ee waxyeellaysa badqabka cuntada (Matis). Sidaas darteed, warshadaha barafka, qolalka qaboojiyaha ee ku shaqeeya cadceedda iyo gaadiidka qaboojiyaha leh waxay bixiyaan fursad maalgashi oo khatarteedu yar tahay isla markaana leh faa’iido degdeg ah.
Warshadaynta iyo helitaanka shahaadooyinka dhoofinta ayaa ah tallaabada xigta ee muhiimka ah. Qasacadaynta kalluunka tuunada, aargoosatada barafeysan iyo waxyaabaha la qallajiyay waxay dabooli karaan suuqyada Gacanka Cadmeed iyo Bariga Afrika mustaqbalka dhow, halka gelitaanka suuqyada Yurub ay u baahan doonto hay’ad awood u leh xaqiijinta tayada iyo hubinta nadaafadda—waana maalgashi ay tahay inay maalgashadayaasha hore sii qorsheeyaan. Maraakiibta nus-warshadaha ah ee dhererkoodu u dhexeeyo 15 ilaa 24 mitir ee wax-ku-jillaabta kuwaas oo ay maalgeliyaan qurbajoogtu waxay u taagan yihiin fursad kale, sidoo kale buundooyinka yar-yar ee doomaha, suuqyada kalluunka iyo goobaha xaraashka ee dekadaha sida Muqdisho, Kismaayo, Hobyo, Eyl iyo Boosaaso, oo badankood lagu maalgaliyo mashruuca Badmaal. Ugu dambayntii, wabiyada Jubba iyo Shabeelle iyo in ka badan 10,000 oo kiiloomitir laba-laaban oo biyo-macaan ah ayaa fursad u siinaya dhaqashada kalluunka, halka deegaannada xeebuhuna ay ku habboon yihiin beerista cawska badda iyo qajaarka badda (SATG).
Tamarta: Ka Gudubka Tiirsanaanta Naaftada loona Guuro Fursadaha Dib-loo-cusboonaysiin karo
Waaxda korontada Soomaaliya waxay leedahay iska-hor-imaad yaab leh. Macaamiishu waxay bixiyeen celcelis ahaan qiyaastii 0.61 doollar halkii kilowatt-saac sannadkii 2023—iyadoo meelaha qaar ay gaartay in ka badan 1 doollar halkaas oo ay ka shaqeeyaan matoorrada naaftada ee gaarka loo leeyahay—halka in ka badan 80 boqolkiiba dhalinta korontada ay weli ku tiirsan tahay naaftada dibadda laga keeno (Ecofin Agency, iyada oo xiganaysa Bangiga Adduunka). Hase yeeshee, dalku wuxuu helaa iftiinka qorraxda oo celcelis ahaan ka sarreeya 6 kWh halkii mitir laba-laaban maalin kasta iyo xawaaraha dabaysha sanadlaha ah oo ka badan 8 mitir ilbiriqsigiiba gobollada badankood (Ministry of Energy and Water Resources), waana kheyraad ka mid ah kuwa ugu xooggan qaaradda Afrika. Awoodda cadceedda ee la rakibay waxay ahayd qiyaastii 51 MW oo keliya dhammaadkii 2023 (PV magazine), ku dhowaad kala bar dadweynaha ayaana hela koronto, iyadoo tiradaasi ay hoos ugu dhacayso ilaa 31 boqolkiiba miyiga. Dowladda ayaa dejisay bartilmaameed ah in 50 boqolkiiba korontada dalka laga dhigo mid dib-loo-cusboonaysiin karo marka la gaaro 2028. Farqiga u dhexeeya qiimaha maanta ee naaftada ku saleysan iyo kharashka ku baxaya tamarta cusub ee qorraxda iyo kaydinta batteriga ayaa saldhig u ah fursadda maalgashi.
Qaab-dhismeedka Suuqa iyo Xeerarka
Soomaaliya ma laha xiriir guud oo korontada dalka isku xira (national grid). Korontada waxaa bixiya shirkado gaar loo leeyahay (ESPs) oo maamula shabakado heerkoodu yahay magaalada iyo shabakado yaryar, iyadoo shirkadda BECO ee Muqdisho ay tahay tan ugu weyn. Qaab-dhismeedkani waa mid aan caadi ahayn: dhinacyada lala galayo heshiisyada koronto-dhalinta cusub waa shirkado gaar loo leeyahay, waaxduna waxay mar horeba ku shaqeysaa raasumaal ganacsi gaar ah.
Sharciga Korontada ee 2023 wuxuu aasaasay Hay’adda Korontada Qaranka (NEA) oo ah hay’adda federaalka u qaabilsan nidaaminta, iyadoo nidaaminta laga soocay doorka siyaasadeed ee Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha. NEA waxay hadda dhisaysaa qaab-dhismeedkii sharciyeed ee maalgashadayaashu u baahnaayeen. Tan waxaa ku jira shatiyada kumeel-gaarka ah ee dhalinta iyo qaybinta korontada oo lagu horumariyay taageerada Bangiga Adduunka; xeerarka qiimaha adeegga oo loogu talagalay in lagu jaangooyo qiimaha shirkadaha gaarka ah iyadoo la waafajinayo kharashka dhabta ah laguna xisaabinayo kaabayaasha ay deeq-bixiyeyaashu maalgeliyeen; hannaan qaran oo loogu talagalay soo-saarayaasha madaxa-bannaan ee korontada (IPPs) iyo heshiisyada iibka korontada ee caadiga ah (PPAs), oo lagu taageeray barnaamijka SDIT/GEED ee Midowga Yurub maalgeliyo; iyo Xeerarka Tilmaamaha Rakibaadda Korontada Qaranka Soomaaliyeed, oo hadda ku jira wadatashiyada daneeyayaasha.
Barnaamijyada iyo Mashaariicda Qorsheysan
Hay’adaha maaliyadda horumarinta ayaa dhisaya mashaariic waaweyn oo qorsheysan. Mashruuca Bangiga Adduunka ee ASCENT Somalia oo ay ku baxayso 100 milyan oo doollar soconayana ilaa 2028, wuxuu higsanayaa in la ballaariyo helitaanka tamarta nadiifka ah iyadoo la kaashanayo qaybta gaarka ah. Mashruuca ugu weyn waa warshadda cadceedda ee 45 MW oo leh batariyo kaydiya 140 MWh oo laga dhisayo xarunta korontada ee Jaziira ee Muqdisho, laguna xiri doono shabakadda BECO (Taiyang News). Mashruuca Soo-kabashada Waaxda Korontada Soomaaliya ayaa maalgeliya hay’adaha waaxda, xarumaha isku-dhafka ah iyo u-beddelka cadceedda ee xarumaha danta guud, oo ay ku jiraan 585 goobood oo waxbarasho iyo caafimaad ah. Bangiga Horumarinta Afrika ayaa bishii 2023 ansixiyay 23 milyan oo doollar oo loogu talagalay dhalinta tamarta qorraxda iyo tayeynta shabakadda Boosaaso, Bangiga Adduunkuna wuxuu diyaarinayaa taageero ku saabsan khadkii ugu horreeyay ee gudbinta korontada oo dhan 500 kV, kaas oo bilaabi doona inuu isku xiro nidaamyada korontada gobollada Soomaaliya ee kala qoqobnaa (ITSF).
Fursadaha Maalgashadayaasha
Shirkadaha caalamiga ah iyo kuwa gobolka ee soo saara tamarta madaxa-bannaan (IPPs), fursadda ugu weyni waxay ku jirtaa xarumaha baaxadda weyn ee isugu jira cadceedda iyo kaydinta batteriga iyo kuwa dabaysha oo koronto kaga iibinaya shirkadaha maxalliga ah heshiisyada PPA marka shuruucda qaranka la hirgeliyo; dabaysha xeebaha dhowrka ah sida Hobyo, Boosaaso iyo Kismaayo ayaa weli ah kuwo aan laga faa’iidaysan. Shirkadaha korontada ee gudaha iyo maalgashadayaashu waxay isku dhafi karaan shabakadaha naaftada ee jira, waxay midayn karaan casriyeyn karaan shabakadaha magaalooyinka, waxayna fidin karaan qaybinta iyadoo lagu saleynayo qiimayaal la nidaamiyay. Tamarta qaybsan ee shabakadaha yaryar ee magaalooyinka, cadceedda saqafyada ganacsiga iyo wershadaha, iyo qalabka wax-soo-saarka sida matoorrada waraabka iyo qolalka qaboojinta ayaa waaxda tamarta si toos ah ugu xira beeraha iyo kalluumeysiga. Barnaamijyada karinta nadiifka ah iyo gaaska dareeraha ah (LPG) waxay bixiyaan suuq kale, marka la eego in dhuxushu weli tahay isha ugu weyn ee tamarta guryaha.
Beeraha iyo Xoolaha: Ka Faa’iidaysiga Dhoofinta Qiimaheedu Gaadhay Bilyan Doollar
Beeraha marka loo eego qaabka ugu ballaaran—oo ay ku jiraan dalagyada, xoolaha iyo kalluumeysiga—waxay qiyaastii 72 boqolkiiba ka yihiin GDP-ga Soomaaliya (Ministry of Agriculture and Irrigation). Waaxdani waxay isku xirtaa mid ka mid ah guulaha ganacsi ee ugu weyn dalka, oo ah dhoofinta xoolaha, iyo mid ka mid ah kheyraadka ugu weyn ee aan laga faa’iideysan: dhulka waraabka ku habboon ee ku teedsan wabiyada Jubba iyo Shabeelle.
Xoolaha Nool
Tirada xoolaha dalka waxaa lagu qiyaasaa inta u dhaxaysa 56 ilaa 57 milyan oo neef, kuwaas oo dalka u sahla inuu dhoofiyo inta u dhaxaysa afar ilaa lix milyan oo neef sannad kasta, gaar ahaan ido iyo riyo loo dhoofiyo dalalka Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Cumaan iyo Qatar (Dawan Africa). Xogta Bangiga Dhexe waxay muujineysaa in dakhliga ka soo xarooda dhoofinta xoolaha uu ka kordhay 311 milyan oo doollar sannadkii 2018 ilaa qiyaastii 970 milyan oo doollar sannadkii 2024, iyadoo 2025 la saadaaliyay inuu markii ugu horreysay dhaafo 1 bilyan oo doollar (Food Business MEA). Xaaladaha suuqa ayaa u hiiliyay Soomaaliya, maadaama colaadda Suudaan iyo qorshaha Australia ee ah inay joojiso dhoofinta idaha nool ee badda marka la gaaro 2028 ay yareeyeen tartankii ka jiray suuqyada Gacanka Carabta.
Fursadda istiraatiijiga ahi waxay tahay in laga gudbo dhoofinta xoolaha nool oo loo weecdo dhoofinta hilibka iyo alaabooyinka kale ee qiimaha dheeraadka ah leh. Kawaannada casriga ah ee shahaadada dhoofinta haysta iyo xarumaha qaboojinta hilibka, goobaha lagu naaxiyo xoolaha iyo wax-soo-saarka calafka ganacsiga, adeegyada caafimaadka xoolaha iyo karantiilka, warshadaynta hargaha iyo saamaha, iyo ganacsiga caanaha geela ayaa mid kastaa soo xarayn kara faa’iidooyin hadda lagu helo dalka dibaddiisa.
Dalagyada iyo Waraabka
Qiyaastii 700,000 oo hektar oo ku habboon waraabka matoorka ama fatahaadda xilliyada roobka, ku dhawaad 110,800 oo hektar oo keliya ayaa hadda la waraabiyaa—taasoo ka yar kala bar dhulkii la waraabin jiray ka hor dagaalladii sokeeye (SOMINVEST). Iyadoo ay sidaas tahay, Soomaaliya waa dal muhiim u ah soo-saarista sisinta dunida, taasoo inta badan laga beero gobollada Jubbada Hoose iyo Shabeellaha Dhexe. Iyadoo la raacayo Hindisaha Hand-in-Hand ee Hay’adda Cuntada iyo Beeraha (FAO), dowladda ayaa soo bandhigtay qorshe maalgashi oo dhan 82.1 milyan oo doollar si wax-soo-saarka sisinta loogu kordhiyo 50 boqolkiiba, marka laga soo bilaabo 50,000 oo tan, iyadoo sidoo kale qorshayaal la mid ah loo diyaariyay galleyda, caanaha iyo calafka xoolaha (FAO). Midowga Yurub iyo dowladda Sweden ayaa maalgelinaya dib-u-habeynta qiyaastii 350 kiiloomitir oo kanaallada waraabka ah oo ku yaalla labada wabi (European Commission).
Horumarradani waxay maalgashadayaasha u furayaan waddooyin badan. Fiiqista sisinta, soo-saarista saliidda iyo samaynta xalwada sisinta (tahini) waxay qiimo weyn ku kordhinayaan dalag hadda inta badan la dhoofiyo isagoo cayriin ah, kaas oo dalab xooggan kaga imanayo Shiinaha iyo Bulshada Bariga Afrika. Beeraha ganacsiga ee mooska, liin-dhanaanta iyo khudaarta—oo lagu maareyn karo nidaamka xiriirka beeraleyda yaryar (out-grower schemes)—waxay dib u soo noolayn karaan ganacsi dhoofin oo markii hore aad u weynaa. Adeegyada waraabka iyo matoorrada ku shaqeeya cadceedda waxay xallin karaan farqiga u dhexeeya dhulka hadda la waraabiyo iyo kan ku habboon, halka xarumaha kaydinta dalagga, qaboojiyeyaasha iyo shaybaarrada caafimaadka dhirta ay yihiin shuruudo aasaasi ah oo lagu gaaro heerarka dhoofka caalamiga ah. Beeyada iyo malmalka laga helo Waqooyi Bari dalka ayaa bixiya fursado gaar ah oo qiimo sarreeya leh, halka maaliyadda iyo caymiska beeruhuna ay weli yihiin kuwo aad u hooseeya marka loo eego beeraleyda yaryar oo inta badan beerta dhul baaxaddiisu u dhexeyso 0.2 ilaa 3 hektar.
Maalgashadayaasha Gudaha iyo Dibadda: Doorar Is-kaabaya
Raasumaalka ugu weyn ee Soomaaliya yaalla ee diyaar u ah maalgashiga waa mid ka yimid gudaha dalka. Xogta Bangiga Dhexe waxay muujineysaa in lacagaha guud ee dalka soo galay ay gaareen heerkii ugu sarreeyay abid oo ah 6.78 bilyan oo doollar sannadkii 2025, iyadoo xawaaladaha shakhsiyadeed ay ka ahaayeen 3.13 bilyan oo doollar, taasoo u dhiganta qiyaastii 24 boqolkiiba GDP-ga dalka (The EastAfrican, iyada oo xiganaysa Bangiga Dhexe ee Soomaaliya). Haddii qayb yar oo ka mid ah lacagahaas laga weeciyo isticmaalka maalinlaha ah loona jiheeyo maalgashi wax-ku-ool ah oo waqti dheer ah, waxay la tartami kartaa maalgashiga tooska ah ee shisheeyaha sanad kasta.
Mashruuca tamarta qorraxda ee isku-dhafka ah ee Baydhabo ayaa tusaale u ah sida doorarkan la isugu dari karo. Bishii January 2023, hay’adda MIGA waxay bixisay dammaanad-qaadkeedii ugu horreeyay ee Soomaaliya oo dhan 5.67 milyan oo doollar muddo ilaa 15 sano ah, kaas oo lagu daboolay maalgashiga shirkadda Kube Energy ee warshad koronto ka siisa hawlgalka Qaramada Midoobay heshiis iib koronto (MIGA). Iibsade lagu kalsoonaan karo, caymiska khataraha siyaasadeed iyo dammaanad-qaadka khasaaraha ugu horreeya ee Daaqadda Qaybta Gaarka ah ee IDA ayaa si wada-jir ah mashruuca uga dhigay mid lagu dhiirran karo. Isla hannaankan—oo ah raasumaal shisheeye iyo tignoolajiyad la socota oo lagu lammaaniyay ruqsadaha gudaha, helitaanka dhulka, oggolaanshaha bulshada iyo waayo-aragnimada shaqo—wuxuu si siman u shaqayn karaa marka lala heshiiyo Shirkadda Kalluumeysiga Qaranka, iskaashiga u dhexeeya shirkadaha korontada gudaha iyo kuwa dibadda (ESPs iyo IPPs), iyo heshiisyada beeraleyda yaryar lala galo.
Khataraha iyo Sida Loo Maareyn Karo
Maalgashiga Soomaaliya wuxuu wataa khataro dhab ah, balse kuwani maanta ma aha kuwo reebaya maalgashiga ee waa kuwo la garan karo lana maareyn karo. Amniga ayaa weli ah welwelka ugu weyn, kaas oo kordhiya kharashka howlgalka xaddidana gelitaanka meelaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn. Maalgashadayaashu waxay inta badan arrintan ku maareeyaan xulashada goobo ammaan ah oo ku yaalla magaalooyinka iyo aagagga dekadaha, la shaqeynta shirkado maxalli ah oo dhidibbada ku adag, iyo isticmaalka caymiska MIGA ee ka dhanka ah dagaalka iyo rabshadaha shacabka. Khatarta labaad ee nidaamiga ah waxay ka dhalataa nidaamka federaalka: awoodaha bixinta ruqsadaha ayaa mararka qaarkood is-dhex-geli kara inta u dhaxaysa hay’adaha federaalka iyo maamul-goboleedyada xubnaha ka ah, iyadoo nidaamka wadaagga dakhliguna uu weli socdo dhismihiisa. Xaqiijinta hay’adda awoodda u leh ruqsad-bixinta bilowga hore iyo ka faa’iidaysiga heshiisyada jira ee federaalka iyo gobollada, sida midka maamula ruqsadaha kalluumeysiga, ayaa yareynaya khatartan. Doorashooyinka 2026 ayaa sidoo kale keeni kara isbeddel siyaasadeed, taasoo qodobbada xasiloonida sharciga, ilaalinta Sharciga Maalgashiga ee 2025 iyo geynta raasumaalka oo wejiyo loo qaybiyo ay gacan ka geysan karaan maaraynteeda.
Qaab-dhismeedka sharciyeed ee shirkadaha madaxa-bannaan ee tamarta, qiimaha adeegga, iskaashiga dowladda iyo ganacsiga gaarka ah (PPP) iyo shahaadooyinka dhoofinta ayaa weli ku jira marxalad dhammaystiran. Tani waxay mar qura u taagan tahay khatar iyo fursad: maalgashadayaasha la shaqeeya hay’adaha xeerarka dejiya sida NEA, Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ah iyo SOMINVEST inta lagu jiro wadatashiyada waxay gacan ka geysan karaan qaabeynta shuruudaha heshiisyada, waxaana habboon in heshiisyadooda ay ku daraan qodobo ku saabsan haddii sharciyadu isbeddelaan. Welwelka dhinaca maamul-wanaagga ayaa weli jira—Soomaaliya waxay gashay kaalinta ugu dambeysa ee 180 waddan Warbixinta Aragtiyaha Musuqmaasuqa ee Transparency International sannadkii 2023 (Mauritius Trade)—taasoo xoojinaysa muhiimadda ay leedahay wax-ku-iibsashada furan, caddaynta cidda dhabta ah ee iska leh shirkadaha, iyo wada-maalgashiga lala sameeyo hay’adaha maaliyadda horumarinta ee ilaaliya hufnaanta shaqada.
Khatarta cimiladu waa mid aad u daran: abaaraha iyo daadadka soo noqnoqda waxay saameeyaan dalagyada, xoolaha iyo socodka biyaha webiyada. Kaabayaasha waraabka iyo kaydinta biyaha, noocyada dalagga ee u adkaysta abaarta, kaydka calafka xoolaha, caymiska xaaladaha cimilada iyo tamarta cadceedda ee yareysa tiirsanaanta shidaalka ayaa dhisaya awoodda adkeysiga. Khataraha ganacsi waxaa ka mid ah dhaqaalaha oo inta badan ku tiirsan doollarka xilli loo socdo dib-u-soo-celinta shilin Soomaaliga, iibsadayaasha maxalliga ah oo yaryar oo aan lahayn qiimayn maaliyadeed oo caalami ah, iyo culeyska maaliyadeed ee ka dhashay gargaarka dibadda oo yaraaday, iyadoo deynta dibadda ay mar kale gaartay qiyaastii 1.48 bilyan oo doollar sannadkii 2025 sida uu sheegay Bangiga Dhexe. Heshiisyada lagu saleeyo doollarka, iibsadayaasha awoodda leh sida Qaramada Midoobay, shirkadaha isgaarsiinta iyo maamulayaasha dekadaha, nidaamyada dammaanad-qaadka lacag-bixinta iyo mudnaan-siinta mashaariicda dakhligoodu ka yimaado ganacsiga gaarka ah ayaa wax ka qabanaya arrimahan. Midkoodna khatarahani ma aha mid ku gaar ah Soomaaliya oo keliya. Waxa suuqan ka soocaya kuwa kale waa faa’iidada ballaaran ee u furan maalgashadayaasha sida hufan u maareeya khatarahaas—laga bilaabo korontada qiimaheeda lagu jaan-gooyo naaftada ilaa kheyraadka kalluunka ee aan laga faa’iidaysan iyo dhulka waraabka ku habboon ee aan la beerin.
Saamaynta Siyaasadeed iyo Gebagabada
Falanqayntu waxay muujinaysaa in fursadaha ugu wanaagsan ee xilligan Soomaaliya ka jira ay ku dhex jiraan isku-xirnaanta waaxyaha kala duwan. Warshadaha barafka ee cadceedda ku shaqeeya, qolalka qaboojiyaha iyo kawaannada casriga ah ee magaalooyinka xeebaha waxay isku daraan qiimo-dhimis dhab ah iyo dalab dhoofin oo diyaarsan. In gudaha dalka lagu warshadeeyo tuunada, sisinta iyo hilibka, halkii wax-soo-saarka cayriin la dhoofin lahaa, waxay kordhisaa faa’iidada dalka soo geleysa, marka laga hadlayo kalluumeysigana, waxay howlwadeennada u sahlaysaa inay helaan canshuur-dhimis dhinaca shatiyada ah. Iskaashiga dhex mara maalgashadayaasha shisheeye iyo shirkadaha maxalliga ah ama kuwa qurbajoogta, oo ay taageerayaan caymiska MIGA iyo hay’adaha maaliyadda horumarinta, ayaa ah habka ugu macquulsan ee loo fulin karo mashaariicda noocan ah ee dalka ku cusub. Maadaama shuruucda maamulaysa tamarta madaxa-bannaan, ruqsad-bixinta iyo kalluumeysiga ay weli yihiin kuwo la diyaarinayo, maalgashadayaasha goor hore howsha bilaaba waxay gacan ka geysan karaan sidii loo sugi lahaa shuruudo dhiirrigelinaya maalgashiga.
Hay’adaha nidaamiya shuruucda iyo shahaadooyinka, dhankooda, waxay hawshan ku dardargelin karaan dhowr dariiqo: iyagoo dhammaystiraya oo daabacaya qaab-dhismeedka qaranka ee IPP/PPA, heshiisyada iibka korontada ee caadiga ah iyo shatiyada dhalinta iyo qaybinta korontada; iyagoo meelmarinaya sharciga iskaashiga dowladda iyo ganacsiga gaarka ah isla markaana daabacaya mashaariic maalgashi oo diyaarsan iyadoo la adeegsanayo SOMINVEST; iyagoo si cad u qeexaya doorarka u kala dhexeya mas’uuliyiinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee ku saabsan bixinta shatiyada kalluumeysiga, tamarta iyo dhulka; iyagoo samaynaya nidaamyada shahaado-siinta dhoofka—sida hay’ad awood u leh xaqiijinta tayada kalluunka iyo xeerarka caafimaadka xoolaha iyo dhirta kuwaas oo furaya suuqyada muhiimka ah ee Gacanka Carabta iyo Yurub; iyo iyadoo la dhisayo habab sharciyeysan oo lacagaha qurbajoogta loogu weecin karo hanti wax-soo-saar leh.
Ku saabsan qoraaga
Guleid Osman Mohamed wuxuu leeyahay in ka badan 20 sano oo waayo-aragnimo ah xagga bangiyada, nidaaminta waaxda maaliyadda, u-hoggaansanaanta la-dagaallanka dhaqidda lacagaha iyo maalgelinta argagixisada (AML/CFT), nidaamyada lacag-bixinta iyo xakameynta dhaqaalaha. Wuxuu horey uga soo shaqeeyay bangiga HSBC, wuxuu ahaa Madaxa Fulinta ee Ururka Bangiyada Soomaaliyeed, wuxuuna Khubaro Bangi ka ahaa Xarunta Warbixinta Maaliyadda Soomaaliya. Wuxuu shahaadada koowaad ee dhaqaalaha iyo shahaadada sare ee Bangiyada iyo Maaliyadda ka qaatay University of Leicester, wuxuuna hadda diyaarinayaa shahaadada Doktoraalka (PhD) ee Hoggaaminta iyo Horumarka Dhaqaalaha ee Waara. Aragtida lagu cabbiray maqaalkan waa mid u gaar ah qoraaga.