Sirdoonka Maraykanka oo ka digaya in shirqoollada Iran ee lagu bartilmaameedsanayo Maraykanka ee Bariga Dhexe ay gaareen heer sare

WASHINGTON – Saraakiisha Maraykanka ayaa ka digaya in dadaallada Iran ay ku fulinayso weerarro dhimasho leh oo ka dhan ah shaqaalaha Maraykanka ee Bariga Dhexe ay galeen marxalad heer sare ah, sida uu sheegay Wargeyska Wall Street Journal.
Sida uu wargeysku sheegay, qiimaynta ayaa ku jirtay qoraal uu Jimcihii u diray Agaasimaha Sirdoonka Qaranka Jay Clayton Xoghayaha Arrimaha Dibadda Marco Rubio.
Qoraalka ayaa sheegay in Iran ay “si weyn u kordhisay dadaallada ay ku bartilmaameedsanayso shaqaalaha Maraykanka,” isaga oo tilmaamay in “qorshaynta weerarro dhimasho leh” ay Bariga Dhexe iyo dalal kale oo gaar ah ka gaartay heerar sare.
Digniintan ayaa timid xilli Maraykanku dhimayo qaar ka mid ah hawlgalladiisa diblomaasiyadeed iyo milatari ee gobolka. Wargeyska Wall Street Journal ayaa sheegay in shaqaale Maraykan ah ay ka baxeen safaarado iyo saldhigyo milatari oo dhowr ah, halka shaqaalaha aan daruuriga ahayn lagu amray inay ka baxaan Safaaradda Maraykanka ee Sacuudiga iyo goobo kale.
Sarkaal Maraykan ah ayaa Wargeyska Journal u sheegay in qorshayaal la tuhunsan yahay inay Iran waddo ay ka mid ahaayeen arrimaha sababay in shaqaalaha laga saaro goobahaas.
Warbixintu waxay ku biiraysaa warar hore oo ku saabsanaa wax-ka-beddellada lagu sameeyay joogitaanka milatari iyo diblomaasiyadeed ee Maraykanka. NBC News ayaa 21-kii Oktoobar sheegtay in Maraykanku si aamusnaan ah u dhimay tirada ciidamada ee saldhigyada ku yaalla Urdun, Qatar iyo Kuwait, isla markaana uu yareeyay shaqaalaha dhowr xarumood oo diblomaasiyadeed.
Maalintaas oo kale, wariye Timour Azhari ayaa isagoo soo xiganaya saraakiil Maraykan ah sheegay in Wasaaradda Arrimaha Dibaddu ay diyaarinaysay bixitaan khasab ah oo laga sameeyo safaaradaha ku yaalla guud ahaan Khaliijka.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Tommy Pigott ayaa sheegay in warkaasi aanu sax ahayn, isaga oo caddeeyay in amarka bixitaanku khuseeyay oo keliya Sacuudiga. Waxa kale oo uu weerarrada fallaagada Xuutiyiinta Yemen ku tilmaamay mid ka mid ah sababaha loo qaaday tallaabooyinka amniga.
Wararka iska hor imanaya ayaa ka dhigaya mid aan caddayn heerka ay gaarsiisan yihiin bixitaannada Maraykanka iyo khataraha saxda ah ee wajahaya shaqaalaha Maraykanka ee gobolka.
Dhanka kale, saraakiil Maraykan ah ayaa Wargeyska Wall Street Journal u sheegay in Madaxweyne Donald Trump uu u janjeerayo in dib loo bilaabo hawlgallo dagaal oo waaweyn. Wargeysku wuxuu sheegay in aan weli la gaarin go’aan kama dambays ah.
Horumarradan ayaa imaanaya xilli ay sii kordhayaan xiisadaha gobolka, isla markaana ay isa soo tarayaan walaacyada laga qabo weerarro suurtagal ah oo ka dhan ah ciidamada Maraykanka iyo xarumaha diblomaasiyadeed. Sida uu wargeysku sheegay, qiimaynta sirdoonku waxay ka tarjumaysaa walaaca sii kordhaya ee Washington ka qaba hawlgallo suurtagal ah oo Iran ay fuliso, inkasta oo shirqoollada la soo sheegay iyo baaxaddooda aan si madax-bannaan looga xaqiijin xogta la bixiyay.
Digniinahan ayaa sii adkayn kara istaraatiijiyadda amni ee Maraykanka ee Bariga Dhexe, xilli maamulka uu qiimaynayo xulashooyinkiisa milatari, isla markaana uu ka shaqaynayo ilaalinta shaqaalaha Maraykanka ee ku sugan guud ahaan gobolka.
AXADLETM