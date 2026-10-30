Saldhigyo Muhiim ah oo La Banneynayo: Soomaaliya oo U Diyaargaroobaysa Bixitaanka Ciidamada Midowga Afrika

MUQDISHO, Soomaaliya — Afar saldhig oo ciidan oo ay leeyihiin ciidamada Midowga Afrika, kuwaas oo ku yaalla gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya, ayaa la filayaa in la baneeyo toddobaadka soo socda, sida ay sheegeen ilo xog-ogaal ah, iyadoo howlgalku uu qayb ka yahay dhimista qorshaysan ee tirada ciidamada.
Dhimista ciidamada waxaa sababay caqabado dhaqaale oo soo wajahay howlgalka Midowga Afrika. Bishii Diseembar 2026, sida ay wararku sheegayaan, muddada howlgalka ayaa lagu kordhiyay sannad dheeraad ah si loo dhammaystiro qorshaha dhimista ciidamada.
Bixitaanka qorshaysan ayaa sababi kara firaaq amni oo daran oo ka dhasha Shabeellaha Hoose, oo ah gobol istaraatiiji ah isla markaana gaashaan u ah caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Ilo-wareedyadu waxay sheegeen in ciidamada dowladda Soomaaliya ay leeyihiin awood xaddidan oo ay kula wareegaan maamulka saldhigyadaas isla markaana ay sii sugaan amnigooda. Arrintan ayaa sii kordhisay walaaca laga qabo saameynta uu bixitaanku ku yeelan karo amniga gobolka.
Bixitaankan ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada Soomaaliya ay wajahayaan caqabado isku dhafan oo is barbar socda, kuwaas oo ay ka mid yihiin hawlgallo la xiriira khilaafaadka siyaasadeed ee gudaha dalka. Caqabadahaas ayaa adkeyn kara in gurmad ciidan loo diro deegaannada uu saameeyay dhimista ciidamada.
Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa weli ah furinta dagaalka Soomaaliya ay kula jirto Al-Shabaab—koox xiriir la leh Al-Qaacida oo mas’uul ka ah weerarro soo noqnoqda oo lagu qaado ciidamada dowladda iyo dadka rayidka ah.
Warar ayaa soo baxaya oo sheegaya in xoogagga Al-Shabaab ay galeen magaalooyin loo qorsheeyay in ciidamada Midowga Afrika ay ka baxaan, inkastoo wararkaas aan si madax-bannaan loo xaqiijin karin.
Bixitaanka qorshaysan ayaa dhaliyay cabsi laga qabo in ciidamada Soomaaliya aysan awoodin inay sugaan amniga deegaannadaas oo ay ka hortagaan in Al-Shabaab ay qabsato deegaanno kale oo gobolka ah.
Howlgalka Midowga Afrika ayaa qayb muhiim ah ka ahaa dadaallada caalamiga ah ee lagu taageerayo ciidamada amniga Soomaaliya si ay ula dagaallamaan kooxaha hubeysan. Si kastaba ha ahaatee, caqabadaha dhaqaale iyo qorshayaasha lagu dhimayo ciidamada caalamiga ah ayaa sii kordhinaya culayska saaran dowladda Soomaaliya si ay ula wareegto mas’uuliyadda buuxda ee amniga qaranka.
Faahfaahinta ku saabsan afarta saldhig, oo ay ku jiraan tirada ciidamada la filayo inay ka baxaan iyo sida mas’uuliyadda amniga loogu wareejin doono ciidamada Soomaaliya, weli si degdeg ah looma helin.
Dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika midkoodna si rasmi ah uma xaqiijin bixitaanka qorshaysan xilligii warkan la daabacayay.
AXADLETM