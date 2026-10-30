Loollanka Badda Cas: Soomaaliya oo Meesha ka Saartay in Saldhigyo Militari Laga Furo Dalkeeda

Hadalka ka soo yeeray Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ee ah inaysan dowladdu marnaba oggolaan doonin in dalka laga sameysto saldhigyo militari oo shisheeye, waa go’aan istiraatiiji ah oo ku soo aaday xilli xasaasi ah. Mandaqadda Geeska Afrika iyo Badda Cas waxay noqotay goob ay ku loollamayaan quwadaha waaweyn ee caalamka, taas oo ka dhigaysa arrintan mid u baahan lafagur qoto-dheer.
1. Muhiimadda Juqraafi-Siyaasadeed ee Soomaaliya
Soomaaliya waxay leedahay marin-biyoodka iyo xeebaha ugu dheer uguna muhiimsan qaaradda Afrika, gaar ahaan marinada ganacsiga caalamiga ah ee ku xira Badda Cas iyo Badweynta Hindiya.
-
Loollanka Quwadaha: Wadamada sida Mareykanka, Ruushka, Turkiga, iyo kuwa kale ayaa xiiseynaya inay saameyn ku yeeshaan marin-biyoodkan.
-
Go’aanka Dowladda: In madaxweynuhu caddeeyo inaysan Soomaaliya noqon doonin meel ay quwadahaasi ku xujaystaan danahooda gaarka ah waxay muujineysaa in dowladdu ay ka hortagayso in dalka la geliyo dagaallo ama xafiiltan dibadeed oo aan dan u ahayn shacabka Soomaaliyeed.
2. Xiriirka Imaaraadka Carabta iyo Isbeddelka Siyaasadda Arrimaha Dibadda
Wareysiga madaxweynaha wuxuu sidoo kale taabtay xiriirka laba-geesoodka ah, gaar ahaan joojinta heshiisyadii hore ee amniga iyo difaaca ee kala dhaxeeyay dowladda Imaaraadka Carabta.
-
Sharciga iyo Madaxbannaanida: Dowladda federaalku waxay u aragtaa dhaqdhaqaaqyada qaar ee Imaaraadka ka wado gudaha Soomaaliya kuwo aan waafaqsanayn shuruucda dalka.
-
Xaqiijinta Awoodda Dowladda Dhexe: Tallaabadani waxay xoojineysaa in dhammaan arrimaha la xiriira ciidamada, amniga, iyo heshiisyada difaaca ay tahay inay soo maraan oo ay maamulaan hay’adaha rasmiga ah ee dowladda federaalka.
3. Saameynta ay arrintani ku leedahay Amniga iyo Istiraatiijiyadda Qaranka
-
Ilaalinta Qarannimada: Go’aankan wuxuu muujinayaa mowqif adag oo ku saabsan ilaalinta madaxbannaanida dalka, iyadoo la diidsan yahay in Soomaaliya lagu dhex isticmaalo “wakiillnimo” (proxy) ay quwadaha shisheeye ku dhex dagaallamaan.
-
Dhinaca Diblomaasiyadda: Inagoo la ogyahay in Soomaaliya ay uga baahan tahay caalamka taageero dhinaca amniga ah (sida la dagaallanka argagixisada iyo dhismaha ciidamada), haddana madaxweynuhu wuxuu kala saarayaa “kaalmada iyo wadashaqeynta amniga” iyo “laga-sameysashada saldhigyo militari oo waara” oo carqaladeyn kara deggenaanshaha muddada dheer.
Gunaanad
Mowqifka dowladda federaalka ee ku aaddan saldhigyada shisheeye waa fariin cad oo ku socota beesha caalamka iyo waddamada gobolkaba, taas oo muujineysa in Soomaaliya ay hiigsaneyso nidaam ku dhisan iskaashi siman iyo inaysan oggolaaneyn in dhulkeeda laga bixiyo tallaabooyin wax u dhimaya xasilloonida gobolka iyo tan caalamkaba.