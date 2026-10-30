 Skip to content
Friday, October 30, 2026 18 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:42
Muqdisho 31°C
Breaking: Saldhigyo Muhiim ah oo La Banneynayo: Soomaaliya oo U Diyaargaroobaysa Bixitaanka Ciidamada Midowga Afrika
Breaking News
Saldhigyo Muhiim ah oo La Banneynayo: Soomaaliya oo U Diyaargaroobaysa Bixitaanka Ciidamada Midowga AfrikaSheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 22aadSomalia Faces Security Vacuum as AU Troops Prepare to Leave Key BasesDhismaha Deegaan Soomaaliyeed oo casri ah: Isbeddelka Jigjiga ee hoggaanka Mustafe Muhumed OmarMoyale waxay xusuusin u tahay cidda aynu nahay iyo waxa aynu luminaynoLoollanka Badda Cas: Soomaaliya oo Meesha ka Saartay in Saldhigyo Militari Laga Furo DalkeedaSaldhigyo Muhiim ah oo La Banneynayo: Soomaaliya oo U Diyaargaroobaysa Bixitaanka Ciidamada Midowga AfrikaSheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 22aadSomalia Faces Security Vacuum as AU Troops Prepare to Leave Key BasesDhismaha Deegaan Soomaaliyeed oo casri ah: Isbeddelka Jigjiga ee hoggaanka Mustafe Muhumed OmarMoyale waxay xusuusin u tahay cidda aynu nahay iyo waxa aynu luminaynoLoollanka Badda Cas: Soomaaliya oo Meesha ka Saartay in Saldhigyo Militari Laga Furo Dalkeeda
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Somalia News English

Loollanka Badda Cas: Soomaaliya oo Meesha ka Saartay in Saldhigyo Militari Laga Furo Dalkeeda

Follow
By Axadle Editorial Desk October 30, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 3 hours ago 2-minute read
Loollanka Badda Cas: Soomaaliya oo Meesha ka Saartay in Saldhigyo Militari Laga Furo Dalkeeda

Hadalka ka soo yeeray Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ee ah inaysan dowladdu marnaba oggolaan doonin in dalka laga sameysto saldhigyo militari oo shisheeye, waa go’aan istiraatiiji ah oo ku soo aaday xilli xasaasi ah. Mandaqadda Geeska Afrika iyo Badda Cas waxay noqotay goob ay ku loollamayaan quwadaha waaweyn ee caalamka, taas oo ka dhigaysa arrintan mid u baahan lafagur qoto-dheer.

1. Muhiimadda Juqraafi-Siyaasadeed ee Soomaaliya

- Advertisement -

Soomaaliya waxay leedahay marin-biyoodka iyo xeebaha ugu dheer uguna muhiimsan qaaradda Afrika, gaar ahaan marinada ganacsiga caalamiga ah ee ku xira Badda Cas iyo Badweynta Hindiya.

  • Loollanka Quwadaha: Wadamada sida Mareykanka, Ruushka, Turkiga, iyo kuwa kale ayaa xiiseynaya inay saameyn ku yeeshaan marin-biyoodkan.

  • Go’aanka Dowladda: In madaxweynuhu caddeeyo inaysan Soomaaliya noqon doonin meel ay quwadahaasi ku xujaystaan danahooda gaarka ah waxay muujineysaa in dowladdu ay ka hortagayso in dalka la geliyo dagaallo ama xafiiltan dibadeed oo aan dan u ahayn shacabka Soomaaliyeed.

2. Xiriirka Imaaraadka Carabta iyo Isbeddelka Siyaasadda Arrimaha Dibadda

Wareysiga madaxweynaha wuxuu sidoo kale taabtay xiriirka laba-geesoodka ah, gaar ahaan joojinta heshiisyadii hore ee amniga iyo difaaca ee kala dhaxeeyay dowladda Imaaraadka Carabta.

  • Sharciga iyo Madaxbannaanida: Dowladda federaalku waxay u aragtaa dhaqdhaqaaqyada qaar ee Imaaraadka ka wado gudaha Soomaaliya kuwo aan waafaqsanayn shuruucda dalka.

  • Xaqiijinta Awoodda Dowladda Dhexe: Tallaabadani waxay xoojineysaa in dhammaan arrimaha la xiriira ciidamada, amniga, iyo heshiisyada difaaca ay tahay inay soo maraan oo ay maamulaan hay’adaha rasmiga ah ee dowladda federaalka.

3. Saameynta ay arrintani ku leedahay Amniga iyo Istiraatiijiyadda Qaranka

  • Ilaalinta Qarannimada: Go’aankan wuxuu muujinayaa mowqif adag oo ku saabsan ilaalinta madaxbannaanida dalka, iyadoo la diidsan yahay in Soomaaliya lagu dhex isticmaalo “wakiillnimo” (proxy) ay quwadaha shisheeye ku dhex dagaallamaan.

  • Dhinaca Diblomaasiyadda: Inagoo la ogyahay in Soomaaliya ay uga baahan tahay caalamka taageero dhinaca amniga ah (sida la dagaallanka argagixisada iyo dhismaha ciidamada), haddana madaxweynuhu wuxuu kala saarayaa “kaalmada iyo wadashaqeynta amniga” iyo “laga-sameysashada saldhigyo militari oo waara” oo carqaladeyn kara deggenaanshaha muddada dheer.

Gunaanad

Mowqifka dowladda federaalka ee ku aaddan saldhigyada shisheeye waa fariin cad oo ku socota beesha caalamka iyo waddamada gobolkaba, taas oo muujineysa in Soomaaliya ay hiigsaneyso nidaam ku dhisan iskaashi siman iyo inaysan oggolaaneyn in dhulkeeda laga bixiyo tallaabooyin wax u dhimaya xasilloonida gobolka iyo tan caalamkaba.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,966 published stories
More stories
Keep reading

More from Somalia

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.