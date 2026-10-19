Isbahaysiga Mucaaradka Soomaaliya oo Wadahadallo Muhiim ah ku Qabanaya Nairobi

Golaha Mustaqbalka Soomaaliya oo Nairobi ku Shiraya Iyadoo uu Taagan Yahay Khilaaf Doorasho
MUQDISHO, Soomaaliya — Hoggaamiyeyaasha mucaaradka Soomaaliya, maamullada gobollada iyo xildhibaannada federaalka ayaa lagu wadaa inay maalmaha soo socda ku kulmaan Nairobi, iyadoo ay sii kordhayaan xiisadaha ka dhashay hannaanka doorashada soo socota ee dalka.
Kulanka waxaa isugu iman doona xubnaha Golaha Mustaqbalka, oo ah isbahaysi ay ku jiraan siyaasiyiin mucaarad ah, Maamulka Puntland, maamulka Jubbaland iyo xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka federaalka.
Udub-dhexaadka wada-hadallada ayaa noqon doona xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo muranka ka taagan jadwal doorasho oo ay dhowaan soo saartay Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka iyo Xuduudaha Qaranka.
Jadwalku wuxuu khuseeyaa doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo sidoo kale madaxtinnimada. Hoggaamiyeyaasha mucaaradka ayaa, hase yeeshee, diiday hannaanka ay dowladda taageerto, iyagoo sheegay in la soo bandhigay iyada oo aan heshiis siyaasadeed lagu gaarin wada-tashi ay yeesheen daneeyayaasha waaweyn ee dalka.
Xubnaha Golaha Mustaqbalka ayaa la filayaa inay ka fiirsadaan jawaabaha suurtagalka ah ee ay ka bixin karaan qorshayaasha dowladda federaalka, iyadoo uu sii qoto dheer yahay khilaafka hannaanka doorashada isla markaana ay sii kordhayaan baaqyada loo jeedinayo heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay.
Isbahaysigu wuxuu marar badan dhaleeceeyay habraacyada la soo jeediyay, isagoo ku adkeysanaya in go’aannada saameynaya doorashooyinka lagu gaaro wada-hadal iyo is-afgarad, halkii ay ka ahaan lahaayeen tallaabo hal dhinac ah oo dowladeed.
Wadahadallada Nairobi ayaa la filayaa inay siyaasiyiinta mucaaradka iyo hoggaamiyeyaasha gobollada siiyaan fursad ay isku waafajiyaan mowqifyadooda, una go’aamiyaan sida ay uga falcelin doonaan hindisayaasha doorasho ee dowladda federaalka.
Isla markiiba ma cadda tallaabooyinka wax-ku-oolka ah ee goluhu ansixin karo, ama in wada-hadalladu dib u soo nooleyn karaan negotiations lala yeesho dowladda federaalka.
Warbixinno aan rasmi ahayn ayaa tilmaamaya in Madaxweynaha Puntland, Saciid Cabdullaahi Deni, laga yaabo inuusan u safri doonin Nairobi, isla markaana uu magacaabi karo wafdi sare oo matala maamulkiisa.
Maqnaanshaha la sheegay ee Deni iyo sidoo kale xubnaha wafdi kasta oo suurtagal ah midna si rasmi ah looma xaqiijin xilligii la daabacayay warbixintan.
Wadahadallada la qorsheeyay waxay imanayaan xilli siyaasiyan xasaasi u ah Soomaaliya. Khilaafaadka ku saabsan jadwalka doorashada ayaa sii xoojiyay hubanti la’aanta ku saabsan in dowladda federaalka, kooxaha mucaaradka iyo maamullada gobolladu ay gaari karaan mowqif mideysan.
Falanqaynta Golaha ee Nairobi waxay gacan ka geysan kartaa go’aaminta tallaabada xigta ee mucaaradka, iyadoo dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ay raadinayaan heshiis ku saabsan hannaanka iyo waqtiga doorashooyinka federaalka ee soo socda.
AXADLETM