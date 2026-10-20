Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed oo Diiday Jadwalka Doorashooyinka 2027, Kana Digay Tallaabooyin Siyaasadeed oo Dheeraad ah

Muqdisho (AX) — Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa diiday jadwalka doorashooyinka federaalka ee 2027, isagoo ku eedeeyay Madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud inuu qaadanayo go’aanno keligiis ah oo dhaawici kara midnimada qaranka iyo nidaamka federaalka dalka.
Bayaan la soo saaray Isniintii, isbahaysiga mucaaradka ayaa sheegay in taariikhaha doorashooyinka labada aqal ee Baarlamaanka Federaalka iyo madaxtinnimada lagu dhawaaqay iyada oo aan la helin heshiis siyaasadeed loo dhan yahay oo ay ku jiraan dhinacyada muhiimka ah ee Soomaaliya.
“Jadwalkan waxaa lagu soo saaray amarka Madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud, iyada oo aan la helin heshiis siyaasadeed loo dhan yahay oo ku saabsan hannaanka doorasho ee dalka laga hirgelinayo,” ayuu goluhu yiri.
Isbahaysigu wuxuu dalbaday in si degdeg ah dib loogu bilaabo wadahadallada siyaasadeed, wuxuuna ugu baaqay dowladda federaalka iyo hoggaamiyeyaasha mucaaradka inay isku raacaan hannaan iyo jadwal doorasho oo ay wada aqbalaan dhammaan dhinacyadu.
Waxa uu sidoo kale ugu baaqay saaxiibada caalamiga ah inay taageeraan dadaallada dhexdhexaadinta ee lagu doonayo in lagu soo afjaro ismariwaaga siyaasadeed ee Soomaaliya.
Goluhu wuxuu sheegay in Soomaaliya ay wajahaysa caqabado waaweyn oo kala duwan, oo ay ka mid yihiin hanjabaadaha al-Shabaab iyo ISIS, suurtagalnimada fatahaadaha la xiriira El Niño, abaaraha ka dhasha isbeddelka cimilada iyo loollanka sii kordhaya ee gobolka.
Cadaadisyadaas, ayuu sheegay, waxay ka dhigayaan iskaashiga siyaasadeed iyo hoggaan mideysan kuwo lama huraan ah. Khilaafaadka sii socda, ayuu isbahaysigu ka digay, waxay wiiqi karaan dadaallada dhismaha dowladnimada waxayna sii ballaarin karaan kala qaybsanaanta bulshada Soomaaliyeed.
“Waxaan weli diyaar u nahay inaan ka qaybgalno wadahadallo dhab ah si loo gaaro heshiis siyaasadeed loo dhan yahay oo ka kooban hannaanka doorashada iyo jadwal doorasho oo macquul ah,” ayay ku dareen.
Hase yeeshee, goluhu wuxuu ka digay in haddii Hassan Sheikh uu sii wado waxa uu ku tilmaamay go’aanno keligiis ah, isbahaysigu uu qaadi doono tallaabooyin dastuuri ah iyo kuwo siyaasadeed oo dheeraad ah si loo difaaco xuquuqda shacabka iyo kalsoonida hannaanka doorashada.
Waxa uu sheegay in aan qof ama koox siyaasadeed go’aamin karin mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya iyada oo aan lagala tashan dhinacyada kale ee dalka.
“Hassan Sheikh iyo kuwa taageeraya hannaanka doorasho ee lagu muransan yahay ayaa qaadi doona mas’uuliyadda cawaaqib kasta oo ka dhasha go’aannadooda,” ayay sheegeen.
Isbahaysigu wuxuu ugu baaqay Soomaalida inay si nabad ah uga soo horjeestaan tallaabooyinka uu ku tilmaamay kuwo aan waafaqsanayn dastuurka, isla markaana waxyeello u geysanaya midnimada qaranka, federaalka iyo dhismaha dowladnimada.
Waxa uu sidoo kale ugu baaqay saaxiibada caalamiga ah inay dhiirrigeliyaan wada-hadal, isla-xisaabtan iyo xal siyaasadeed oo lagu wada heshiiyo.
Bayaanka ayaa soo baxay kaddib markii Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka iyo Xuduudaha Qaranka uu ku dhawaaqay in doorashooyinka labada aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya la qaban doono 15-ka Abriil 2027, waxaana xigi doona doorashada madaxweynaha 15-ka May.
Guddigu wuxuu sheegay in jadwalka loo dejiyay si waafaqsan Dastuurka Soomaaliya iyo sharciyada doorashooyinka.
Dowlad Goboleedka Puntland, Jubbaland iyo dhowr kooxood oo mucaarad ah ayaa, si kastaba ha ahaatee, diiday hannaanka dastuuriga ah ee dib loo eegay, waxayna ku baaqeen heshiis wada-xaajood lagu gaaro ka hor inta aan doorashooyinka qaranka la sii wadin.