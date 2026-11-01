In ka badan 150 guri oo la sheegay in waxyeello soo gaartay xilli rabshado ka dhan ah Oromada ay ka dillaaceen Borama

Boorama (AX) — In ka badan 150 guri oo ay deganaayeen muwaadiniin u dhalatay dalka Itoobiya ayaa la xaqiijiyay in waxyeello iyo boob loogu geystay magaalada Boorama, kaddib weerarro lala beegsaday bulshada qowmiyadda Oromada ee halkaas ku dhaqan. Dhacdooyinkan ayaa horseeday qabqabasho baahsan iyo digniino adag oo ka soo baxay mas’uuliyiinta Waqooyi Galbeed, kuwaas oo ka digay in colaadaha ka aloosan dalka deriska ah ee Itoobiya loo soo gudbiyo dhinaca xadka.
Rabshadahan ayaa waxaa gaystay kooxo dhallinyaro ah oo gudaha u galay guryaha ay degganaayeen qoysaska Oromada ah, iyagoo gaystay burbur, boob iyo dab qabadsiiyay hoyga qaar ka mid ah qoysas sanado badan si nabad ah kula noolaa bulshada magaalada.
Falkan gacan-ka-hadalka ah ayaa salka ku haya xiisado ka dhashay isku dhacyo dib uga soo cusboonaaday deegaannada Moyale oo dhex maray bulshooyinka Soomaalida iyo Oromada, halkaas oo muranno soo jireen ah oo la xiriira dhulka iyo maamulka ay sababeen colaado dhaliyay barakac xooggan.
Sida lagu sheegay warbixin ay baahisay BBC Somali taariikhdu markay ahayd October 30, xubno ka tirsan bulshada Oromada ee Boorama ayaa xaqiijiyay in in ka badan 150 guri oo ay degganaayeen dad u dhashay Itoobiya la bililiqeystay ama la waxyeelleeyay. Qaar ka mid ah dadkii ay dhibaatadu saameysay ayaa magangelyo u raadsaday garoonka diyaaradaha ee Boorama iyo meelo kale oo ay u arkayeen ammaan.
Baaxadda khasaaraha la soo wariyay ayaa walaac weyn ku abuurtay nabadgelyada qoysaska Oromada ee magaalada ku sugan, iyadoo laga cabsi qabo falal aargoosi ah oo xiriir la leh colaadaha ka taagan bannaanka Waqooyi Galbeed.
Guddoomiyaha Gobolka Awdal, Boqor Hassan Dahir Haddi, ayaa si adag u cambaareeyay weerarradaas, isagoo caddeeyay inay ka soo horjeedaan anshaxa iyo dhaqanka faca-weyn ee bulshada deegaanka oo caan ku ah deris-wanaagga, nabadda iyo martigelinta dadyowga ka yimaada aagagga deriska la ah.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in ciidammada ammaanku ay xabsiga dhigeen dhallinyaro looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen rabshadaha, halka kuwa kalena ay weli ciidamaddu ku raad-joogaan.
Waxa uu wacad ku maray in sharciga la horgeyn doono shakhsi kasta oo falkaas ku lug yeeshay, isagoo shacabka Boorama ugu baaqay inay si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago weerarro dambe.
Sidoo kale, Wasiirka Warfaafinta Waqooyi Galbeed, Barkhad Jama Batun, ayaa si adag u canbaareeyay falkaas, isagoo tilmaamay in xukuumaddu ay baaritaan qoto dheer ku samaynayso cid kasta oo ka dambaysay abaabulka iyo fulinta colaadda.
Wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay inaan marnaba la aqbali karin in shacabku sharciga gacantooda ku qaataan, wuxuuna ka digay in tallaabooyinka caynkaas ahi ay dhaawacayaan sumcadda dimuqraadiyadeed iyo hannaanka dowladnimo ee ay dhisanayso Waqooyi Galbeed.
Duqa Magaalada Boorama, Mohamud Sheikh Ibrahim, ayaa dhankiisa raalligelin ka bixiyay weerarradaas, isagoo sheegay in ficilladaasi aysan marnaba ka turjumaynin dhaqanka suubban iyo qiimaha dadka reer Boorama.
Waxa kale oo uu digniin culus u diray dhallinyarada ku howlan faafinta farriimaha kicinaya dadweynaha iyo muuqaallada baraha bulshada la soo geliyo ee lagu hurinayo nacaybka iyo cadaawadda dhex marta beelaha deriska ah.
Weerarradan ayaa sidoo kale kiciyay dareen caro leh oo ka yimid odayaasha dhaqanka, xildhibaannada iyo waxgaradka Gobolka Awdal, kuwaas oo bulshada ku boorriyay inay difaacaan nabadgelyada qoysaska Oromada, lagana fogaado in dad rayid ah loo beegsado colaadaha ka holcaya gudaha Itoobiya.
Abdillahi Hashi Abdi oo xubin ka ah Golaha Guurtida ee Waqooyi Galbeed ayaa sheegay inaan meelna loo cuskan karin gubitaanka hoyga, boobka hantida ama handadaadda dadka shacabka ah.
Waxa uu ka codsaday maamulka inay xaqiijiyaan badbaadada dadka dhibaatadu soo gaartay, isla markaana gacanta sharciga lagu soo qabto dambiilayaashii ka dambeeyay falkaasi.
Xildhibaan Mohamed Abib ayaa dhankiisa canbaareeyay xukuumadda, isagoo ku dhaliilay inay ka gaabisay ka-hortagga weerarradan, wuxuuna xusay inaan hayb qowmiyadeed iyo khilaaf siyaasadeed midna looga dhigi karin qiil weerarrada lala beegsanayo dadka aan waxba galabsan.
Rabshadahan ayaa ku soo beegmay xilli ay weli isku dhacyo culus ka taagan yihiin agagaarka Moyale oo ay isku hayaan beelaha Soomaalida iyo Oromada, halkaas oo dagaallo ka dhashay muran dhuleed iyo mid maamul ay barakiciyeen dad deegaanka ah, ayna kor u qaadeen cabashada laga qabo deganaansho-la’aanta ka taagan xadka u dhexeeya labada dhinac.