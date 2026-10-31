EU Naval Mission oo baaraya wararka sheegaya in markab laga leeyahay Iran lagu afduubtay xeebaha Soomaaliya

Muqdisho (AX) — Hawlgalka ciidamada badda ee Midowga Yurub ayaa baaritaan ku haya wararka sheegaya in markab kalluumeysi oo laga leeyahay dalka Iiraan lagu qafaashay xeebaha waqooyi-bari Soomaaliya, arrintaas oo sare u qaadday walaaca laga qabo amniga gaadiidka ganacsiga maadaama looga digay in markabkaas loo adeegsan karo taageeridda weerarro hor leh oo burcad-badeednimo.
Xarunta Amniga Badaha ee Badweynta Hindiya ee Maritime Security Centre–Indian Ocean (MSCIO), oo taageerta howlgalka Midowga Yurub ee Operation ATALANTA, ayaa sheegtay in markabka kalluumeysiga Iiraan ee lagu magacaabo Azini la soo wariyay in la afduubtay abaare 09:00 UTC maalintii October 29.
Warbixin kooban oo la shaaciyay October 31 ayay MSCIO ku sheegtay in doontu ay ku sii siqeyso dariiqyada ay maraan maraakiibta ganacsiga, waxaana jirta cabsi ah in loo adeegsado doon saldhig u noqota (mothership) weerarro kale oo burcad-badeeddu fuliyaan.
Digniintan ma xaqiijinayso in markabka Azini loo adeegsaday qaadista weerarro, iyadoo xaaladda badqabka shaqaalihii la socday aan weli la ogayn, madaxda badahana aysan wali magacaabin ciddii ka dambeysay afduubka la sheegay.
Dhaqdhaqaaqa doonta ee ku wajahan marinnada maraakiibtu ku safraan ayaa dhaliyay walaac xooggan oo ku aaddan amniga maraakiibta ganacsiga ee ka hawlgala aagga xeebaha waqooyi-bari Soomaaliya.
Doonta kalluumeysiga ee loo adeegsado saldhig burcad-badeed ayaa fududeyn karta in weerarro laga soo abaabulo meelo ka durugsan goobtii asalka ahayd ee dhacdadu ka dhacday, taasoo khataro amni oo hor leh u horseedaysa maraakiibta kale.
Ilaa haatan, MSCIO ma aysan soo sheegin wax weerarro la xaqiijiyay ah oo laga soo qaaday markabka Azini.
Shirkadaha Maraakiibta oo Loogu Baaqay Feejignaan Dheeraad ah
MSCIO ayaa ku boorrisay maraakiibta ku sugan agagaarka falku ka dhacay inay muujiyaan feejignaan buuxda, u hoggaansamaan habraacyada amniga badda, isla markaana ay soo sheegaan dhaqdhaqaaq kasta oo shaki dhaliya.
Fariintan digniinta ah ayaa soo baxday iyadoo ciidamada Operation ATALANTA ay baaritaan ku hayaan xaaladihii ku xeernaa afduubka la sheegay in lala beegsaday markabka.
Shirkadaha ganacsiga badda, walaacooda koowaad ayaa ah bal in falkani uu yahay dhacdo kooban oo gooni ah iyo haddii uu isu beddeli karo khatar ballaaran oo halis gelisa marinnada u dhow.
Qodobka ugu muhiimsan ee digniintan ku xusan ayaa ah cabsida laga qabo in Azini loo adeegsado saldhig ay burcaddu ka duusho, inkasta oo aysan hay’adaha ammaanku xaqiijin in dhab ahaantii loo isticmaalay hawlgallo burcad-badeednimo.
Warbixinta MSCIO kuma caddayn wax weerarro xiriir ah oo la xaqiijiyay oo falkan ka dhashay.
Dhacdo Laga Soo Wariyay Xeebaha Puntland
Warbaahinta maxalliga ah ee Puntland Post ayaa dhankeeda sheegtay in falku uu ka dhacay meel ka baxsan Banderbayla oo ka tirsan xeebaha waqooyi-bari Soomaaliya.
Warbixintaas ayaa intaa ku dartay in laba askari oo ilaalo Soomaali ah ay ka mid ahaayeen dadkii la socday doonta Iiraan.
Labadaas arrimood toona si madaxbannaan looma xaqiijin, Puntland Post-na ma carabaabin ilaha ay warkeedan ka soo xigatay.
Dhinaca kale, MSCIO ma hayso xog la hubiyay oo ka timid shaqaalaha markabka, mana aysan caddayn kooxda fulisay qafaalashada la sheegay.
Macluumaadka hadda jira ma caddaynayaan xaaladda rasmiga ah ee markabka, nolosha dadkii la socday iyo cidda dhabta ah ee lagu eedeynayo weerarka toona.
Baaritaan Diiradda Lagu Saaray Khatarta Burcad-Badeednimo
Operation ATALANTA ayaa gacanta ku haysa baaritaanka dhacdada, iyadoo madaxda baduhu ay sii wadaan digniinta ay u dirayaan maraakiibta ku dhow aaggaas ee ku saabsan suurtagalnimada khataro amni.
Digniinta MSCIO ma sheegin sida ay wax u dhaceen xilligii markabka la fuulayay, mana xaqiijinayso in markabku xilligan si toos ah ugu jiro gacanta burcad-badeed la tuhunsan yahay.
Shirkadaha maraakiibta ganacsiga, arrinta ugu weyn ee ay dhowrayaan ayaa ah in saraakiishu xaqiijiyaan xaaladda uu ku sugan yahay Azini iyo inuu khatar toos ah ku hayo marinka maraakiibta kale.
Inta ka horreysa, talooyinka MSCIO waxay xoogga saarayaan kor u qaadista feejignaanta iyo soo sheegidda wax kasta oo shaki leh, maadaama aan wali la xaqiijin khatarta weerarro kale oo burcad-badeednimo.