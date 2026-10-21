Hormuud Telecom oo qabatay Madasha Shanaad ee Sheekada Guusha Soomaaliya oo diiradda lagu saaray daryeelka caafimaadka

Hormuud Telecom ayaa qabatay Madasha Shanaad ee Sheekada Guusha Soomaaliya si loo horumariyo maalgashiga daryeelka caafimaadka
MUQDISHO, Soomaaliya — Maalgashiga daryeelka caafimaadka iyo baahida degdegga ah ee loo qabo horumarinta adeegyada caafimaadka ayaa Talaadadii si weyn looga hadlay magaalada Muqdisho, halkaas oo Hormuud Telecom ay ku kulmisay ku dhowaad 350 ka-qaybgale oo ka tirsan Madasha Shanaad ee Sheekada Guusha Soomaaliya (BGS26).
Shirka oo lagu qabtay Hotel Jazeera, laguna qabtay halku-dhegga “Dhanka Soomaaliya Caafimaad Qabta”, ayaa lagu falanqeeyay sidii loo ballaarin lahaa helitaanka daryeelka caafimaadka, loo soo jiidan lahaa maalgashi, loogana gudbi lahaa daldaloollada ka jira kaabayaasha caafimaadka iyo bixinta adeegyada.
Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya, Dr. Cali Xaaji Aadan, ayaa si rasmi ah u furay madasha, wuxuuna sheegay in nidaam caafimaad oo xooggan uu aasaas u yahay dhismaha bulsho caafimaad qabta iyo qaran horumaray. Wuxuu soo dhaweeyay go’aanka lagu saleeyay munaasabadda caafimaadka, isaga oo sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay inay aqoonsato horumarka ay samaysay, isla markaana ay wax ka qabato caqabadaha weli jira oo ay si wadajir ah uga shaqeyso horumarinta adeegyada caafimaadka.
“Maalgelinta daryeelka caafimaadku ma aha oo keliya waajibaad dhaqaale, balse waa maalgashi lagu dhisayo bulsho caafimaad qabta iyo qaran horumaray,” ayuu yiri Dr. Cali Xaaji Aadan, Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya, isaga oo bogaadiyay qabashada madasha.
Guddoomiyaha Hormuud Telecom, Axmed Maxamed Yuusuf, ayaa sheegay in daryeelka caafimaadka loo doortay mawduuca madasha sababo la xiriira muhiimadda tooska ah ee uu u leeyahay bulshooyinka Soomaaliyeed. Khudbaddiisa muhiimka ah ayuu ku ammaanay shaqaalaha caafimaadka, wuxuuna sheegay in munaasabadda loogu talagalay in lagu aqoonsado shaqadooda, lagu dhiso kalsoonida dadweynaha ee adeegyada caafimaadka gudaha, isla markaana lagu dhiirrigeliyo isbitaallada inay ballaariyaan adeegyada takhasuska leh.
“Waxaan sanadkan doorannay inaan diiradda saarno daryeelka caafimaadka Soomaaliya, sababo la xiriira muhiimadda weyn ee uu u leeyahay nolosha dadka. Waxaan bogaadinaynaa xirfadlayaasha caafimaadka Soomaaliya dadaalkooda iyo horumarka ay ka sameeyeen horumarinta waaxda caafimaadka dalka. Waxaan madashan u qabanqaabinnay inaan aqoonsanno kaalintooda, dhiirrigelinno dadaalladooda joogtada ah, isla markaana xoojinno kalsoonida dadweynaha ee adeegyada caafimaadka dalkeenna,” ayuu yiri Yuusuf.
Wasiirka Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha, Mudane Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeene, ayaa sidoo kale bogaadiyay Madasha Sheekada Guusha Soomaaliya (BGS26), isaga oo carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay u leedahay shacabka Soomaaliyeed iyo doorka Hormuud Telecom ee qabashada madasha. Wuxuu sheegay in daryeelka caafimaadku uu sii ahaan doono tiir dhexe oo horseeda horumarka bulshada iyo dhismaha qaran caafimaad qaba.
Wasiirka Isgaarsiinta iyo Teknolojiyadda, Maxamed Aadan Macallin Cali, ayaa sheegay in hal-abuurka iyo teknolojiyaddu ay ballaarin karaan helitaanka adeegyada caafimaadka, isla markaana ay Soomaaliya ka caawin karaan dhismaha nidaam caafimaad oo casri ah oo waara.
Senator Dufle ayaa ku baaqay in la sameeyo hay’ad mideysan oo matasha dhakhaatiirta Soomaaliyeed, isaga oo sheegay inay taasi hagaajin karto isku-duwidda isla markaana kor u qaadi karto heerka adeegyada caafimaadka ee dalka oo dhan. Waxa kale oo uu Madasha Sheekada Guusha Soomaaliya (BGS26) gaarsiiyay hambalyo uu ka siday Guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Khabiirkii ugu horreeyay ee kansarka Soomaaliya, Xuseen Xasan Abshir, ayaa ka hadlay culayska kansarku ku hayo dalka. Wuxuu sheegay in 80 boqolkiiba Soomaalidii u safartay Hindiya si loo daweeyo laga helay kansar ku jira marxalad aad u dambaysay, xilligaas oo daaweyntu aysan mar dambe suurtagal ahayn. Tiradan si madax-bannaan looma xaqiijin.
Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliyeed, Yaasiin Maxamuud Ibraahim, ayaa ku baaqay in la xoojiyo iskaashiga dowladda iyo qaybta gaarka loo leeyahay. Wuxuu sheegay in iskaashiyada noocaas ahi ay gacan ka geysan karaan in daryeel caafimaad oo tayo leh loo helo dadweynaha si ka jaban oo sahlan.
Guddigii ugu muhiimsanaa ee madasha ayaa ka hadlay sida Soomaaliya u horumarin karto adeegyo caafimaad oo la awoodi karo, si fudud loo heli karo, loo siman yahay, tayo sarena leh. Ka-qaybgalayaashu waxay baareen caqabadaha gaabinaya horumarka waaxda, waxayna ka doodeen habab suurtagal ah oo looga gudbi karo.
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Jibriil Cabdirashiid Xaaji ayaa si rasmi ah u soo xiray madasha, isaga oo ammaanay qabanqaabadeeda iyo taageerada Hormuud Telecom ay siiso hindiseyaasha bulshada iyo horumarinta adeegyada aasaasiga ah.
Hormuud ayaa sannad kasta qabata Madasha Sheekada Guusha Soomaaliya si loo dhiirrigeliyo hal-abuurka, maalgashiga iyo horumarka, iyadoo isu keenta mas’uuliyiinta dowladda, ganacsatada, khubarada iyo bah-wadaagta horumarinta. Madasha sannadkan waxaa loogu talagalay xoojinta nidaamka caafimaadka Soomaaliya.
AXADLETM