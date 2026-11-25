Go’aanka Estonia ay ku xirtay isgoysyadeeda dhulka ee ay la wadaagto Ruushka ayaa Moscow ka dhaliyay jawaab caro leh, iyadoo ku eedeysay dalkaas xubin ka ah NATO iyo Midowga Yurub falal colaadeed oo isdaba joog ah oo “qarka u saaran inay kiciyaan dagaal furan”.
Estonia waxay damacsan tahay inay isgoysyada xirto laga bilaabo 1-da Diseembar muddo ugu yaraan lix bilood ah, iyadoo sheegtay in adeegyada amniga Ruushku ay isku dayeen inay dab qabadsiiyaan shirkad difaac oo Estonia leedahay.
Ruushka ayaa diiday inuu wax lug ah ku lahaa isku dayga la sheegay ee dab-qabadsiinta.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ruushka ayaa soo saartay bayaankeeda kaddib markii ay u yeertay ku-simaha safiirka Estonia ee Moscow si ay ugu gudbiso mudaaharaad rasmi ah oo ka dhan ah go’aanka Tallinn ee xuduudda.
Liis eedeymo oo ballaaran, Moscow waxay ku sheegtay in Estonia si qarsoodi ah ugu oggolaatay Ukraine inay hawadeeda u adeegsato weerarro lagu qaadayo bartilmaameedyo Ruushku leeyahay.
Waxay sidoo kale ku eedeysay Estonia inay isku dayeyso inay xaddido dhaqdhaqaaqa maraakiibta xamuulka ee Ruushka ee Badda Baltic, inay mamnuucday isu-socodka badarka Ruushka iyo Belarus, inay waddo xannibaado ka dhan ah luqadda Ruushka, isla markaana ay ku hanjabeyso inay xirto Kaniisadda Ortodokska Ruushka.
“Dhinaca Ruushku wuxuu xaq u leeyahay inuu qaado tallaabooyin siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed oo dhammaystiran oo lagu ilaalinayo danaha qaranka Ruushka iyo xuquuqda sharciga ah ee muwaadiniintiisa,” ayay wasaaraddu tiri.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Estonia kama aysan jawaabin dhammaan eedeymaha, balse waxay diidday sheegashada ah inay oggolaanayso dhaqdhaqaaq milatari oo Ukraine ka fuliso dhulkeeda.
Estonia waxay qorsheyneysaa inay xirto isgoysyada xuduudda ee ay la wadaagto Ruushka laga bilaabo 1-da Diseembar
“In kasta oo aan guud ahaan ka gaabsanno inaan faallo ka bixino ama aan la falgalno sheekooyinka dacaayadda Ruushka, haddana xaaladdan waxaan ku celin karnaa in Estonia aysan waligeed oggolaan, isla markaana aysan waligeed oggolaan doonin in dhulkeeda loo adeegsado hawlgallo milatari oo uu dal kale fuliyo,” ayay tiri.
“Dalal kale oo ku yaalla gobolkayaga ayaa sidoo kale si cad u qeexay mowqifkan,” ayay wasaaraddu ku dartay.
Ruushka ayaa marar badan ku eedeeyay Estonia iyo dalalka kale ee NATO ee ku teedsan Badda Baltic inay u oggolaadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine inay maraan hawadooda.
Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ayaa si joogto ah ugu gudbay hawada NATO, iyadoo Kyiv ay duullaanadaas ku sababaysay faragelinta isgaarsiinta ee Ruushka.
Dalalka NATO ayaa si joogto ah u beeniyay inay si ula kac ah u oggolaadeen in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay galaan hawadooda, waxayna duullaanadaas ku eedeeyeen Ruushka, iyagoo sheegay in Moscow ay mas’uul ka tahay bilaabista dagaalka ka dhanka ah Ukraine sannadkii 2022.
Finland oo u yeertay ergayga Ruushka, cambaareysayna weerarrada Ukraine
Dhanka kale, Finland waxay sheegtay inay u yeertay safiirka Ruushka kaddib markii la tuhmay in helikobtarka Ruushku ku xadgudbay hawada Finland. Helsinki waxay sidoo kale cambaareysay weerarrada Moscow ay ku qaadayso bartilmaameedyada rayidka ee Ukraine.
“Waxaan si adag u cambaareyneynaa dagaalka gardarrada ah ee sharci-darrada ah ee Ruushka iyo weerarradiisa sii xoogeysanaya ee ka dhanka ah bartilmaameedyada rayidka ee Ukraine. Waxaan garab taagan nahay Denmark, Poland iyo saaxiibbadeenna kale ee Yurub,” ayay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ku sheegtay X.
Waxay ku tilmaantay “falalka khatarta ah ee aan masuuliyadda lahayn ee Ruushka ka wado Yurub” kuwo “aan la aqbali karin”.
U yeerista ayaa timid kaddib weerar dhacay Sabtidii kaas oo diyaarad aan duuliye lahayn oo Ukraine leedahay ku qaaday markabka xamuulka ee Ruushka Sparta II, xilli uu ku jiray biyaha caalamiga ah ee Gacanka Finland. Dhacdadu waxay dhalisay dab, waxayna qasabtay in shaqaalihii markabku ka baxaan, iyadoo hal qof uu soo gaaray dhaawac fudud.
Saacado yar kaddib, waxaa la tuhmay in helikobtar Ruush ah uu galay hawada Finland.
Mas’uuliyiinta Finland, oo ay caawinayeen maraakiibta gurmadka ee Estonia iyo Ruushka, ayaa damiyay dabka kaddib markii markabku u leexday biyaha Finland, laguna xiray meel qiyaastii 90 kiiloomitir bariga Helsinki ah.
Markabka ayaa shalay fiidkii laga jiiday biyaha Finland oo loo qaaday Ruushka.
“Ukraine waxay xaq u leedahay inay iska difaacdo gardarrada sharci-darrada ah ee Ruushka,” ayay Wasaaradda Arrimaha Dibadda tiri.
Akhri wax dheeraad ah: Zelensky oo sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay ku dhufteen markab dagaal oo Ruushku leeyahay oo ku sugnaa saldhig ciidan oo badeed oo ku yaalla Liibiya