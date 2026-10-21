Hoggaamiyeyaasha Garissa oo Dadka Ku Dhiirrigelinaya Inay Qaataan Kaarka Aqoonsiga Qaranka iyo Kaarka Cod-bixiyaha

Iyada oo doorashada guud ee 2027 ay soo dhowaanayso, hoggaamiyeyaasha isbahaysiga Talasame ayaa ololahooda abaabulka gaarsiiyey Hamey oo ka tirsan deegaanka Liboi, iyaga oo dadka ugu baaqaya inay helaan dukumentiyada looga baahan yahay cod-bixinta.
Hoggaamiyeyaasha Garissa ee ku bahoobay isbahaysiga siyaasadeed ee Talasame ayaa dardar gelinaya abaabulka hoose ee bulshada ee ka socda gobolka oo dhan.
Waxay ugu baaqayaan dadka aan haysan kaararka aqoonsiga qaranka ama kaararka diiwaangelinta cod-bixiyaha inay qaataan ka hor doorashada guud ee 2027.
Hoggaamiyeyaashu waxay sheegeen in guusha aan lagu go’aamin doonin oo keliya isbahaysiyada siyaasadeed iyo kuwa beelaha, balse sidoo kale ay ku xirnaan doonto in taageerayaashu isdiiwaangeliyaan oo ay u soo baxaan cod-bixinta.
Hoggaamiyeyaashu waxay baaqan ka jeediyeen Hamey, halkaas oo ay kula kulmeen dadka deegaanka, taas oo qayb ka ahayd ololaha lagu dhisayo taageerada isbahaysiga Talasame.
Isbahaysigu wuxuu isu keenayaa xubno ka tirsan bulshada Auliyahan iyo Samawadhal, iyada oo loo marayo hannaan siyaasadeed loogu talagalay in lagu mideeyo taageeradooda ka hor doorashada 2027.
Wafdiga oo uu hoggaaminayey Senator-ka Garissa ahna musharraxa guddoomiyaha, Abdul Haji, ayaa sheegay in isbahaysiyada siyaasadeed iyo taageerada bulshada ay abuuri karaan saldhig xooggan oo lagu gaadho guul doorasho.
Si kastaba ha ahaatee, hoggaamiyeyaashu waxay ka digeen in taageeradaasi natiijo keeni doonto oo keliya haddii dadka u qalma ay helaan dukumentiyada loo baahan yahay ayna ka qaybqaataan hannaanka doorashada.
Dadka wafdiga la socday waxaa ka mid ahaa Xildhibaanka Dadaab Farah Maalim, ku-xigeenka guddoomiyaha Garissa Abdi Dagane iyo musharraxa wakiilka haweenka Shukran Gure, oo taageersan Haji.
Sida ku cad qorshaha soo baxaya, bulshada Auliyahan iyo Samawadhal ayaa la filayaa inay taageeraan Haji oo u tartamaya guddoomiyaha iyo Gure oo u tartamaysa xilka wakiilka haweenka, siday u kala horreeyaan.
Hoggaamiyeyaashu waxay aaminsan yihiin in heshiiskani uu kordhin karo saamaynta siyaasadeed ee wadajirka ah ee ay ku leeyihiin ismaamulka Garissa.
Guddoomiyaha Garissa Nathif Jama, oo doonaya kursiga Senator-ka, ayaa sidoo kale ka mid ah safka siyaasadeed.
Haji wuxuu sheegay in dhismaha isbahaysiga ay khasab tahay in lagu lammaaniyo hawlgelin joogto ah oo heerka hoose ah, si taageerada siyaasadeed loogu beddelo codad.
“Waxaan ugu baaqayaa dadka aan weli qaadan kaararka aqoonsiga qaranka inay qaataan. Dukumentigu waa tallaabada ugu muhiimsan ee lagu diiwaangelinayo cod-bixiye laguna qaybqaadanayo hannaanka dimuqraadiyadeed,” ayuu yiri.
“Waxaan sidoo kale ugu baaqayaa qof kasta oo u qalma cod-bixinta balse aan isdiiwaangelin inuu sidaas sameeyo. Haddii dadkeennu ka qaybqaadan waayaan hannaanka doorashada, hamiga siyaasadeed ee bulshooyinkeenna kala duwan wuu daciifi karaa, si kasta oo ay u xooggan yihiin isbahaysiyadeennu,” ayuu Haji ku daray.
Xildhibaanka Dadaab Farah Maalim ayaa sheegay in waxqabadka isbahaysiga ee doorashada soo socota uu si weyn ugu xirnaan doono awooddiisa uu ku aqoonsanayo dadka u qalma, ku taageerayo diiwaangelintooda iyo ku hubinayo inay codkooda dhiibtaan.
“Fursaddii aan sugaynay way timid. Dadkeennu waa inay ka faa’iidaystaan meesha laga saaray hawshii dheeraadka ahayd ee hubinta, si ay u qaataan kaararka aqoonsiga uguna diiwaangeliyaan cod-bixiyeyaal. Ma gaadhi karno ujeeddooyinkeenna siyaasadeed haddii dadkeennu u soo bixi waayaan oo aanay codeyn,” ayuu Maalim yiri.
Shukran waxay sheegtay in qof kasta oo u qalma cod-bixintu uu door ku leeyahay qaabaynta mustaqbalka siyaasadeed ee gobolka. Waxay bulshooyinka ku boorrisay inay qaadashada kaararka aqoonsiga iyo isdiiwaangelinta cod-bixiyeyaasha u arkaan masuuliyad wadajir ah, halkii ay ka ahaan lahayd arrin ku kooban shakhsiyaad.
Booqashada ayaa sidoo kale hoggaamiyeyaashu kaga qaybgaleen caleemo-saarka Mohamed Dagane Yussuf oo loo magacaabay ku-xigeenka madaxa deegaanka Hamey.
Munaasabadda ayaa muujisay doorka maamulka heerka hoose uu ku leeyahay isku xirka dadka deegaanka iyo adeegyada dowladda.
Haji ayaa soo dhoweeyey magacaabista, isaga oo sheegay in maamulayaasha dowladda ee heerka deegaanka ay muhiim u yihiin gaarsiinta adeegyada si wax-ku-ool ah, ka qaybgalka dadweynaha iyo in dowladda loo dhoweeyo dadka loogana dhigo mid lala xisaabtami karo.
Wuxuu sheegay in madaxda deegaanka iyo ku-xigeennadoodu ay gacan ka geystaan in adeegyada dowladda loo soo dhoweeyo bulshada, fududeeyaan xiriirka u dhexeeya dadka deegaanka iyo hay’adaha dowladda, ayna horumariyaan nabadda, amniga iyo horumarinta deegaanka.
“Waxaan weli ka go’an tahay inaan la shaqayno dhammaan heerarka dowladda si loo hagaajiyo gaarsiinta adeegyada, loo horumariyo nabadda iyo amniga, loona hubiyo in bulshooyinka sida Hamey ay helaan daryeelka iyo adeegyada ay mudan yihiin,” ayuu Haji yiri.
Wuxuu intaas ku daray in maamul xooggan oo heerka hoose ah uu lagama maarmaan u yahay wax ka qabashada baahiyaha deegaanka, hagaajinta isku-duwidda u dhexeysa dadka deegaanka iyo hay’adaha dowladda, iyo hubinta in bulshooyinka lagu daro barnaamijyada horumarinta.
Haji wuxuu sidoo kale faahfaahiyey mudnaanta uu raaci doono haddii la doorto, kuwaas oo ay ka mid yihiin ballaarinta helitaanka biyaha, hagaajinta daryeelka caafimaadka, maalgelinta waxbarashada carruurnimada hore iyo hubinta maamul xirfad leh oo loo sameeyo arrimaha ismaamulka.