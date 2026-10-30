 Skip to content
Friday, October 30, 2026 18 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:42
Muqdisho 31°C
Breaking: Saldhigyo Muhiim ah oo La Banneynayo: Soomaaliya oo U Diyaargaroobaysa Bixitaanka Ciidamada Midowga Afrika
Breaking News
Saldhigyo Muhiim ah oo La Banneynayo: Soomaaliya oo U Diyaargaroobaysa Bixitaanka Ciidamada Midowga AfrikaSheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 22aadSomalia Faces Security Vacuum as AU Troops Prepare to Leave Key BasesDhismaha Deegaan Soomaaliyeed oo casri ah: Isbeddelka Jigjiga ee hoggaanka Mustafe Muhumed OmarMoyale waxay xusuusin u tahay cidda aynu nahay iyo waxa aynu luminaynoLoollanka Badda Cas: Soomaaliya oo Meesha ka Saartay in Saldhigyo Militari Laga Furo DalkeedaSaldhigyo Muhiim ah oo La Banneynayo: Soomaaliya oo U Diyaargaroobaysa Bixitaanka Ciidamada Midowga AfrikaSheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 22aadSomalia Faces Security Vacuum as AU Troops Prepare to Leave Key BasesDhismaha Deegaan Soomaaliyeed oo casri ah: Isbeddelka Jigjiga ee hoggaanka Mustafe Muhumed OmarMoyale waxay xusuusin u tahay cidda aynu nahay iyo waxa aynu luminaynoLoollanka Badda Cas: Soomaaliya oo Meesha ka Saartay in Saldhigyo Militari Laga Furo Dalkeeda
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Somalia News English

Saldhigyo Muhiim ah oo La Banneynayo: Soomaaliya oo U Diyaargaroobaysa Bixitaanka Ciidamada Midowga Afrika

Follow
By Axadle Editorial Desk October 30, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 11 minutes ago 2-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~2 min audio
Saldhigyo Muhiim ah oo La Banneynayo: Soomaaliya oo U Diyaargaroobaysa Bixitaanka Ciidamada Midowga Afrika

MUQDISHO, Soomaaliya — Afar saldhig oo ciidan oo ay leeyihiin Midowga Afrika oo ku yaalla gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya ayaa la filayaa in la banneeyo usbuuca soo socda, sida ay sheegayaan ilo-wareedyo xog-ogaal ah, iyadoo howlgalku uu horay uga sii socdo dhimista qorshaysan ee tirada ciidamada.

Dhimista ciidanka ayaa waxaa sababay culeysyo dhinaca dhaqaalaha ah oo soo wajahay howlgalka Midowga Afrika. Bishii Disembar 2026, sida ay wararku sheegayaan, waqtiga lagu kordhiyay sannad dheeraad ah si loo dhammaystiro hawsha dhimista ciidamada.

- Advertisement -

Bixitaanka qorsheysan ayaa firaaq amni oo daran ka dhalin kara Shabeellaha Hoose, oo ah gobol istaraatiijiga ah oo gaashaan u ah caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.

Ilo-wareedyadu waxay sheegeen in ciidamada dowladda Soomaaliya ay leeyihiin awood xaddidan oo ay ku la wareegaan maamulka saldhigyadaas iyo inay sii dhowraan. Taasi waxay sii kordhisay walaaca ka taagan saamaynta bixitaanku ku yeelan doono amniga gobolka.

Bixitaankan ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada Soomaaliya ay wajahayaan culeysyo isku murugsan oo isbar-bar socda, oo ay ku jiraan hawgallada ku xiran murannada siyaasadeed ee dalka gudihiisa ah. Culeysyadaas ayaa ka dhigi kara mid sii adag in gurmad ciidan loo diro deegaannada ay saameysay dhimista ciidanku.

Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa weli ah safka hore ee dagaalka Soomaaliya ay kula jirto Al-Shabaab—kooxda xiriirka la leedahay Al-Qaacida oo mas’uul ka ah weeraro soo noqnoqda oo lagu qaado ciidamada dowladda iyo dadka rayidka ah.

Warar ayaa soo baxaya oo sheegaya in xoogagga Al-Shabaab ay galeen magaalooyin loo tilmaamay in ciidamada Midowga Afrika ay ka baxaan, inkastoo wararkaas oo kale aan si madax-bannaan loo xaqijin karin.

Bixitaanka qorsheysan ayaa dhaliyay cabsi ku aaddan in ciidamada Soomaaliya aysan xaqiijin karin amniga deegaannadaas oo ay ka hortagi karaan in Al-Shabaab ay ku fadhiso aagag kale oo gobolka ah.

Howlgalka Midowga Afrika ayaa qeyb dhexe ka ahaa dadaallada caalamiga ah ee lagu taageerayo ciidamada amniga Soomaaliya ee ka dhanka ah kooxaha hanti-dhibka ah. Si kastaba ha ahaatee, culeysyada dhaqaale iyo qorshayaasha lagu dhimayo ciidamada caalamiga ah ayaa sii kordhinaya culeyska saaran maamulka Soomaaliya si ay u la wareegaan mas’uuliyadda buuxda ee amniga qaranka.

Faahfaahinta ku saabsan afarta saldhig, oo ay ku jiraan tirada ciidamada la filayo inay ka baxaan iyo sida hawlaha amniga loogu wareejin doono ciidamada Soomaaliya, weli si degdeg ah looma helin.

Dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika midna si rasmi ah uma xaqijin bixitaanka qorsheysan intii lagu guda jiray daabacaadda warkan.

AXADLETM

How do you rate this story?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,966 published stories
More stories
Keep reading

More from Somalia

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.