Saldhigyo Muhiim ah oo La Banneynayo: Soomaaliya oo U Diyaargaroobaysa Bixitaanka Ciidamada Midowga Afrika

MUQDISHO, Soomaaliya — Afar saldhig oo ciidan oo ay leeyihiin Midowga Afrika oo ku yaalla gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya ayaa la filayaa in la banneeyo usbuuca soo socda, sida ay sheegayaan ilo-wareedyo xog-ogaal ah, iyadoo howlgalku uu horay uga sii socdo dhimista qorshaysan ee tirada ciidamada.
Dhimista ciidanka ayaa waxaa sababay culeysyo dhinaca dhaqaalaha ah oo soo wajahay howlgalka Midowga Afrika. Bishii Disembar 2026, sida ay wararku sheegayaan, waqtiga lagu kordhiyay sannad dheeraad ah si loo dhammaystiro hawsha dhimista ciidamada.
Bixitaanka qorsheysan ayaa firaaq amni oo daran ka dhalin kara Shabeellaha Hoose, oo ah gobol istaraatiijiga ah oo gaashaan u ah caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Ilo-wareedyadu waxay sheegeen in ciidamada dowladda Soomaaliya ay leeyihiin awood xaddidan oo ay ku la wareegaan maamulka saldhigyadaas iyo inay sii dhowraan. Taasi waxay sii kordhisay walaaca ka taagan saamaynta bixitaanku ku yeelan doono amniga gobolka.
Bixitaankan ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada Soomaaliya ay wajahayaan culeysyo isku murugsan oo isbar-bar socda, oo ay ku jiraan hawgallada ku xiran murannada siyaasadeed ee dalka gudihiisa ah. Culeysyadaas ayaa ka dhigi kara mid sii adag in gurmad ciidan loo diro deegaannada ay saameysay dhimista ciidanku.
Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa weli ah safka hore ee dagaalka Soomaaliya ay kula jirto Al-Shabaab—kooxda xiriirka la leedahay Al-Qaacida oo mas’uul ka ah weeraro soo noqnoqda oo lagu qaado ciidamada dowladda iyo dadka rayidka ah.
Warar ayaa soo baxaya oo sheegaya in xoogagga Al-Shabaab ay galeen magaalooyin loo tilmaamay in ciidamada Midowga Afrika ay ka baxaan, inkastoo wararkaas oo kale aan si madax-bannaan loo xaqijin karin.
Bixitaanka qorsheysan ayaa dhaliyay cabsi ku aaddan in ciidamada Soomaaliya aysan xaqiijin karin amniga deegaannadaas oo ay ka hortagi karaan in Al-Shabaab ay ku fadhiso aagag kale oo gobolka ah.
Howlgalka Midowga Afrika ayaa qeyb dhexe ka ahaa dadaallada caalamiga ah ee lagu taageerayo ciidamada amniga Soomaaliya ee ka dhanka ah kooxaha hanti-dhibka ah. Si kastaba ha ahaatee, culeysyada dhaqaale iyo qorshayaasha lagu dhimayo ciidamada caalamiga ah ayaa sii kordhinaya culeyska saaran maamulka Soomaaliya si ay u la wareegaan mas’uuliyadda buuxda ee amniga qaranka.
Faahfaahinta ku saabsan afarta saldhig, oo ay ku jiraan tirada ciidamada la filayo inay ka baxaan iyo sida hawlaha amniga loogu wareejin doono ciidamada Soomaaliya, weli si degdeg ah looma helin.
Dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika midna si rasmi ah uma xaqijin bixitaanka qorsheysan intii lagu guda jiray daabacaadda warkan.
AXADLETM