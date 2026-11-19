Hakeem Jeffries ayaa loo saadaalinayaa inuu noqdo guddoomiyihii ugu horreeyay ee Madow ee Aqalka Wakiillada Maraykanka, kaddib markii Dimuqraadiyiinta Aqalku ay u doorteen inuu hoggaamiyo xisbigooda.
Ninkan 56 jirka ah ee reer New York ayaa ku guuleystay 251 cod oo laga dhiibtay cod-bixin qarsoodi ah oo albaabbadu u xirnaayeen, halka 11 xildhibaan ay ka horyimaadeen magacaabistiisa, sida ay sheegeen warbaahinta Maraykanku.
Dimuqraadiyiin si rasmi ah uguma loollamin Jeffries, balse mucaaradka uga yimid dhowr xildhibaan oo horusocod ah oo dhawaan la doortay ayaa muujiyay khilaafaadka ku saabsan sida uu xisbigu u adeegsan doono awoodda uu dhawaan helay.
Magacaabistiisu waxay u gogol xaaraysaa inuu hoggaamiyo aqlabiyad Dimuqraadi ah oo awood badan labada sano ee ugu dambeeya xilliga madaxweyne Donald Trump, iyadoo Dimuqraadiyiintu isu diyaarinayaan inay la noqdaan siyaasadaha Jamhuuriga iyo inay baaritaanno ku sameeyaan maamulka.
Donald Trump ayaa warbaahinta u sheegay inuu aqbali doono natiijooyinka doorashada
Marka la eego baaxadda aqlabiyadda Dimuqraadiga, doorashadiisa kama dambaysta ah ayaa si weyn loogu arkaa arrin rasmi ahaan la dhammaystirayo oo keliya.
Xubnihii dib u soo laabtay iyo xildhibaannadii cusub ee soo galayay ayaa ka qayb qaatay codbixinta, oo ay ku jireen horusocodyo dalbaday ballanqaadyo ku saabsan arrimo ay ka mid yihiin taageerada milatari ee Maraykanka uu siiyo Israa’iil iyo doorka lacagtu ku leedahay siyaasadda.
Jeffries wuxuu codsaday in codadka la diiwaangeliyo, halkii loo oggolaan lahaa in magacaabistiisu ku meel marto “ogolaansho guud”, taas oo meesha ka saari lahayd cod-bixin rasmi ah, waxaana doorbiday qaar ka mid ah xulafadiisa.
Wuxuu sheegay in Dimuqraadi kasta uu awood u yeesho inuu tixgeliyo waayo-aragnimadiisa, waxqabadkiisa iyo aragtidiisa, isaga oo tilmaamay tusaalihii la sameeyay markii xisbigu markii ugu dambaysay dib ula wareegay gacan-ku-haynta Aqalka sanadkii 2018.
In kasta oo wadarta codadka la shaaciyay, haddana habka cod-bixinta qarsoodiga ah ayaa ilaaliyay sirta codadka shaqsiyaadka.
Kahor doorashada, Jeffries wuxuu wadahadallo la yeeshay xildhibaanno horusocod ah oo ku saabsanaa arrimo ay ka mid yihiin Israa’iil iyo daryeelka caafimaadka. Soo-jeedinno lagu dhimayo da’da u-qalmitaanka Medicare iyo lagu ballaarinayo caymiska ayaa ka mid ahaa qodobadii laga hadlay.
Hoggaamiyaha Dimuqraadiyiinta ayaa sidoo kale isku dayay inuu diiradda u weeciyo qorshayaasha maamul ee xisbigiisa, kaddib markii cod-bixiyayaashu Jamhuuriga gaarsiiyeen guuldarro xanuun badan, taas oo ay sii kicisay caro laga qabay dagaalka Iiraan iyo kororka ba’an ee qiimaha shidaalka.
“Dadku waxay ku hafanayaan dhaqaalahan Jamhuurigu maamulo, Dimuqraadiyiinta Aqalkuna waxay ka go’an tahay inay xaaladdaas wax ka beddelaan, laga bilaabo maalinta koowaad,” ayuu shalay u sheegay wariyeyaasha.
“Waxaan si aan kala joogsi lahayn ugu dagaallami doonnaa Ameerika la awoodi karo.”
Xididdada Brooklyn
Jeffries wuxuu ku koray xaafadda Crown Heights ee Brooklyn, oo ay ku badan yihiin dadka shaqeeya. Wuxuu noqday qareen ka hor inta uusan 2007 gelin golaha sharci-dejinta ee gobolka New York, isagoo 2012 ku guuleystay kursi Aqalka Kongareeska.
Waxaa lagu yaqaan hadalkiisa deggan, khudbadihiisa tooska ah iyo tixraacyada joogtada ah ee fannaaniinta hip-hop-ka, wuxuuna noqday siyaasigii ugu horreeyay ee Madow ee xisbi ka hoggaamiya labada aqal ee Kongareeska midkood, markii Dimuqraadiyiintu 2022 u doorteen inuu xilka kala wareego Nancy Pelosi.
Wuxuu sidoo kale ka mid ahaa dacwad-oogayaashii Aqalka ee ka qayb galay dacwaddii xil-ka-qaadista Trump ee ugu horreysay sanadkii 2020.
Guddoomiye ahaan, Jeffries wuxuu kormeeri lahaa mid ka mid ah hay’adaha ugu saamaynta badan Washington, wuxuuna noqon lahaa qofka labaad ee ugu horreeya xilka madaxweynaha, kaddib madaxweyne-ku-xigeenka.
Akhri wax dheeraad ah: Qodobadii ugu muhiimsanaa ee laga bartay doorashooyinkii xilliga dhexe ee MaraykankaClinton waxay ka cabsi qabtaa in Trump uu hor istaagi karo sharciyada ay Dimuqraadiyiintu soo jeediyaan
Hase yeeshee, hoggaaminta xisbigu waxay keeni doontaa dheellitirnaan adag, iyadoo Dimuqraadiyiintu u kala qaybsan yihiin garabka dhexe iyo garabka bidix oo kalsooni sii yeelanaya.
Dimuqraadiyiintu waxay ballanqaadeen inay baaritaan ku sameeyaan Trump iyo maamulkiisa, balse weli waxay ku kala aragti duwan yihiin Israa’iil, daryeelka caafimaadka iyo sida xooggan ee ay u horumarinayaan mudnaantooda, iyagoo wajahaya madaxweyne weli haysta awoodda diidmada qayaxan.
Magacaabista Jeffries ee aan cidina kula tartamin waxay ka duwan tahay tartanka ka adag ee ka dhex socda Dimuqraadiyiinta Senate-ka, halkaas oo hoggaamiyaha xisbiga ee muddada dheer Chuck Schumer uu wajahayo caqabad uga timid Senator Chris Van Hollen oo ka tirsan Maryland.
Van Hollen wuxuu taageero ka helay siyaasiyiin caan ah oo garabka bidix ah, oo uu ku jiro Bernie Sanders, inkasta oo uu qiray inuu tartanka ku soo galay isagoo ah musharraxa fursadda yar.
Waxaa la filayaa in Dimuqraadiyiinta Senate-ku ay hoggaamiyahooda doortaan horraanta Diseembar.
Jamhuurigu waxay toddobaadkii hore doorteen hoggaamiyeyaashooda Kongareeska, iyagoo xulafada Trump Jim Jordan u dallacsiiyay Aqalka, halka ay John Thune sii hayeen hoggaamiyaha Senate-ka.