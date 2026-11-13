Putin oo muujiyay inaan wax tanaasul ah laga samayn doonin Ukraine intii uu kulan la lahaa ergada Maraykanka

Vladimir Putin ayaa muujiyay in Ruushku uusan ka laaban doonin dalabyadiisa adag ee ku aaddan soo afjaridda dagaalka Ukraine, isagoo intii ay wada-hadallada wakiillada Maraykanka kula jireen Kremlin-ka soo jeediyay xabbad-joojin ku-meelgaar ah oo laga hirgeliyo magaalo muhiimad istiraatiiji ah ku leh jiidda hore.
Madaxweynaha Ruushka ayaa sheegay in Moscow aysan khafiifin doonin sheegashadeeda ah inay maamusho dhulalka Ukraine ee ay sheegtay inay la wareegtay. Waxa kale oo uu diiday in Ukraine la geeyo ciidamo nabad-ilaalin oo shisheeye ah, isagoo joogitaankaas ku tilmaamay “sii socoshada dagaalka”.
Ergada Maraykanka Jared Kushner iyo Steve Witkoff ayaa u safray Moscow, kaddib laba maalmood oo wada-hadallo ah oo ay Abu Dhabi ku yeesheen, kuwaas oo diiradda lagu saarayay sidii loo soo afjari lahaa colaadda ugu dhimashada badan Yurub tan iyo Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Hadallada Mr Putin ayaa u muuqday kuwo wiiqaya rajadii laga qabay in horumar la gaaro, kaddib markii Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu sheegay inay jirto “fursad” lagu gaari karo “natiijo” ka hor 2027.
Kyiv iyo dowladaha Yurub ayaa sidoo kale ka digay heshiis cusub oo “Yalta” ah — oo tixraacaya heshiiskii xilligii Dagaalkii Labaad ee Adduunka ee Yurub u kala qaybiyay aagag saamayn ah — iyagoo ku adkaystay in Ruushku marka hore joojiyo weerarradiisa.
Kaddib markii ay Kremlin-ka ka baxeen, Mr Witkoff iyo Mr Kushner waxay si toos ah ugu safreen Dublin, halkaas oo ay wada-hadallo kula yeesheen Mr Zelensky garoonka diyaaradaha ee Casement. Madaxweynaha Ukraine wuxuu caasimadda Ireland u joogay kulan ay yeesheen Golaha Siyaasadda Yurub.
Mr Kushner ayaa wada-hadalladii uu Mr Putin iyo kooxdiisa wada-xaajoodka la yeeshay ku tilmaamay kuwo “aad u faahfaahsan oo wax-ku-ool ah”.
Waxa uu sheegay in dhinacyadu ay heshiis ka gaareen is-weydaarsiga maxaabiista dagaalka, isagoo carrabka ku adkeeyay in “aanan heshiiskan soo gabagabayn karin haddii aanay reer Yurub miiska joogin”.
Mr Zelensky ayaa yiri: “Dhinaca Maraykanka, kooxda Maraykanku waxay horumar ka sameeyeen arrinta reer Yurub. Waa muhiim in reer Yurub, marka xigta, toddobaadka soo socda, ay joogaan inta wada-hadalladu socdaan.”
Kulanka Kremlin-ka ayaa dhacay kaddib laba maalmood oo wada-hadallo ah oo Abu Dhabi lagu yeeshay
Horaantii Dublin, Mr Zelensky ayaa sheegay in xayiraado cusub lagu soo rogay adeegga internet-ka dayax-gacmeedka Starshield, kaas oo Ukraine ay ku tiirsan tahay isgaarsiinta jiidda hore.
Waxa uu sheegay in xayiraaduhu ay ciidamada Ukraine ku adkaynayaan inay ogaadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka, isagoo intaas ku daray in “dad badan oo naga mid ah la dilayo” taas awgeed.
‘Sii socoshada dagaalka’
Kremlin-ka caadiyan wuxuu kulamadan ku qabtaa albaabadu u xiran yihiin, balse markan wuxuu baahiyay qayb furitaan oo aan caadi ahaan dheerayn oo dhex martay Mr Putin iyo ergada Maraykanka.
Madaxweynaha Ruushka ayaa meesha ka saaray soo jeedinnada ku aaddan heshiis dhuleed oo ku salaysan aagag “cirro ah”, ama laga dhigay meel ka caaggan militariga, kuwaas oo kala dhex geli lahaa ciidamada Ukraine iyo Ruushka.
“Annaga, waxaa jira hal khad oo keliya oo kala sooc ah: xuduudda qaranka. Sababtoo ah markaas way caddaan doontaa oo muuqan doontaa: annagu halkan ayaan joognaa, idinkuna halkaas,” ayuu yiri.
Ruushku wuxuu qabsaday dhulal waaweyn oo ku yaalla bariga iyo koonfurta Ukraine tan iyo markii uu duullaankiisa baaxadda leh bilaabay 2022. Guulihiisa dhuleed waxaa sidoo kale ka mid ah Crimea, oo uu la wareegay 2014, iyo dhul uu horey u haystay gooni-u-goosadayaal uu Ruushku taageero.
Moscow waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday in gobollada Ukraine ee Donetsk, Kherson, Lugansk iyo Zaporizhzhia ay qayb ka yihiin Ruushka, inkastoo aysan si buuxda gacanta ugu hayn midkoodna.
Kyiv iyo dowladaha reer Galbeedku waxay diiday ku-darsigaas iyagoo ku tilmaamay sharci-darro, mana aqoonsana beesha caalamku.
Horumarka milatari ee Ruushka ayaa gaabis noqday intii lagu jiray 2026, halka boqollaal kun oo qof ay ku dhinteen dagaalka, malaayiin kalena guryahooda laga barakiciyay.
Mr Putin wuxuu soo jeediyay waxa uu ugu yeeray “hawlgal bani’aadamnimo” oo loo diro Kostyantynivka, isagoo sheegay in magaalada ay ku harsan yihiin 400 ilaa 500 qof oo rayid ah.
Ruushku wuxuu xagaagii sheegay inuu qabsaday Kostyantynivka, balse Ukraine waxay ku adkaysanaysaa in dagaalladu weli halkaas ka socdaan.
Soo jeedintu waxay raaci lahayd tusaalaha xabbad-joojin gaaban oo bishii hore dhaqan gashay, taas oo suuragelisay in boqollaal rayid ah oo ku xannibnaa magaalada Oleshky ee Ruushku haysto, koonfurta Ukraine, ay ka baxaan.
Dmytro Lytvyn, oo la taliye u ah Mr Zelensky, ayaa sheegay inay jirto caddeyn “cad” oo ku saabsan waxa Ruushku damacsan yahay inuu ka sameeyo Kostyantynivka.
“Oleshky waxay keeneen qalab, waxayna beddeleen ciidamada iyagoo ku gabanaya hawlgal bani’aadamnimo,” ayuu yiri.
Mr Putin ayaa sidoo kale ku celiyay diidmadiisa ku aaddan in ciidamo shisheeye loo diro Ukraine si ay uga qayb qaataan nabad-ilaalinta dagaalka kaddib — tallaabadaas oo Kyiv ay u aragto mid muhiim u ah ka hortagga weerar kale oo Ruushku qaado.
Waxa uu sheegay in Moscow ay ciidammadaas u arki doonto “bartilmaameed sharci ah”, isagoo ka digay in joogitaankoodu uu noqon doono “sii socoshada dagaalka”.
We need your consent to load this rte-player contentWe use rte-player to manage extra content that can set cookies on your device and collect data about your activity. Please review their details and accept them to load the content.Manage Preferences
‘Aragti mideysan’
Dowladaha Yurub ayaa ka walaacay baaqyada Ruushka ee ku aaddan dib-u-eegista heshiisyada amni ee ballaaran ee qaaradda, halka Maraykankuna uu sidoo kale soo jeediyay in la sameeyo qaab-dhismeed cusub.
Soo jeedimahaas waxaa guud ahaan loo fahmay inay ka tarjumayaan dalabyadii muddada dheer ee Moscow ee ahaa in NATO ay yareyso joogitaankeeda milatari ee bariga Yurub, isla markaana reer Galbeedku joojiyaan taageerada milatari ee ay siiyaan Kyiv.
Iyadoo hoggaamiyeyaasha Yurub ay Dublin ku kulmayeen, madaxa Midowga Yurub Antonio Costa ayaa sheegay inaan “loo baahnayn in dib loo curiyo wax jira” marka laga hadlayo qaab-dhismeedka amniga qaaradda. Waxa uu Ruushka ku eedeeyay inuu nidaamkaas waxyeelleeyay duullaankiisa Ukraine.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ugu baaqay dalalka Yurub inay ku midoobaan “aragti cad oo mideysan” oo ku saabsan waxa ay ka doonayaan wada-hadallada mustaqbalka Ukraine.
Ruushka iyo Maraykanka ayaa dowladaha Yurub ku cadaadinaya inay magacaabaan hal wakiil oo ay wada-xaajood la geli karaan.
Akhri wax dheeraad ah: Ka hadalka magaca Yurub oo ah arrin muhiim ah xilli hoggaamiyeyaashu kulmayaan