 Skip to content
Friday, November 13, 2026 2 Jumada al-Thaniyah 1448 AH Dhuhr 11:43
Muqdisho 29°C
Breaking: Taliyeyaasha militariga iyo sirdoonka Soomaaliya oo la kulmay mucaaradka ka hor madasha siyaasadda ee Nofembar
Breaking News
Taliyeyaasha militariga iyo sirdoonka Soomaaliya oo la kulmay mucaaradka ka hor madasha siyaasadda ee NofembarQaramada Midoobay oo Dalbanaysa Gargaar Degdeg ah oo Loo Fidiyo Qaxootiga Nayjeeriya ee NigerIsrael kills 10 in Gaza, including at least six in hospital strikeWasiir Ahmed Hassan Adan oo Xilka ka Qaaday Agaasime Abdi Ciise Dirshe Xilli ay Taagan Yihiin Eedeymo MusuqmaasuqFisheries Minister Accused of Firing DG to Cover Up Maritime and Forgery ScandalsAdeegyada Outlook iyo Microsoft Teams oo Hawada ka Baxay iyo Shirkadda oo Ka Hadashay SababtaTaliyeyaasha militariga iyo sirdoonka Soomaaliya oo la kulmay mucaaradka ka hor madasha siyaasadda ee NofembarQaramada Midoobay oo Dalbanaysa Gargaar Degdeg ah oo Loo Fidiyo Qaxootiga Nayjeeriya ee NigerIsrael kills 10 in Gaza, including at least six in hospital strikeWasiir Ahmed Hassan Adan oo Xilka ka Qaaday Agaasime Abdi Ciise Dirshe Xilli ay Taagan Yihiin Eedeymo MusuqmaasuqFisheries Minister Accused of Firing DG to Cover Up Maritime and Forgery ScandalsAdeegyada Outlook iyo Microsoft Teams oo Hawada ka Baxay iyo Shirkadda oo Ka Hadashay Sababta
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Qaramada Midoobay oo Dalbanaysa Gargaar Degdeg ah oo Loo Fidiyo Qaxootiga Nayjeeriya ee Niger

Follow
By Adam Omar November 13, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
UN Appeals for Emergency Aid for Nigerian Refugees in Niger
UN Seeks Emergency Aid for Nigerian Refugees in Niger

Ku dhowaad 64,000 oo qof oo Nayjeeriyaan ah ayaa u gudbay Niger si ay uga baxsadaan weerarrada kooxaha hubaysan, taas oo cadaadis cusub ku kordhisay xaalad bini’aadantinimo oo durba aad u daran, sida ay sheegtay Hay’adda Qaxootiga Qaramada Midoobay ee UNHCR. Dominique Hyde, agaasimaha xiriirrada dibadda ee UNHCR, ayaa tiradan shaaca ka qaaday intii lagu jiray shir jaraa’id, iyadoo ka digtay in dadka soo galaya ay culays dheeraad ah saarayaan Niger iyo dalalka kale ee deriska ah.

“Waxay kordhinayaan baahiyaha bini’aadantinimo ee sii badanaya ee ka jira dal ay hore ugu nool yihiin in ka badan nus milyan qaxooti iyo magangelyo-doon, oo ay ku jiraan ku dhowaad 327,500 oo ka yimid Nayjeeriya, iyo sidoo kale dad ku barakacay gudaha Niger lafteeda,” ayay tiri Hyde.

Peter Kenny ayaa warbixintan u qoray AllAfrica.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 674 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.