Qaramada Midoobay oo Dalbanaysa Gargaar Degdeg ah oo Loo Fidiyo Qaxootiga Nayjeeriya ee Niger

Ku dhowaad 64,000 oo qof oo Nayjeeriyaan ah ayaa u gudbay Niger si ay uga baxsadaan weerarrada kooxaha hubaysan, taas oo cadaadis cusub ku kordhisay xaalad bini’aadantinimo oo durba aad u daran, sida ay sheegtay Hay’adda Qaxootiga Qaramada Midoobay ee UNHCR. Dominique Hyde, agaasimaha xiriirrada dibadda ee UNHCR, ayaa tiradan shaaca ka qaaday intii lagu jiray shir jaraa’id, iyadoo ka digtay in dadka soo galaya ay culays dheeraad ah saarayaan Niger iyo dalalka kale ee deriska ah.
“Waxay kordhinayaan baahiyaha bini’aadantinimo ee sii badanaya ee ka jira dal ay hore ugu nool yihiin in ka badan nus milyan qaxooti iyo magangelyo-doon, oo ay ku jiraan ku dhowaad 327,500 oo ka yimid Nayjeeriya, iyo sidoo kale dad ku barakacay gudaha Niger lafteeda,” ayay tiri Hyde.
Peter Kenny ayaa warbixintan u qoray AllAfrica.