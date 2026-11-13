Wasiir Ahmed Hassan Adan oo Xilka ka Qaaday Agaasime Abdi Ciise Dirshe Xilli ay Taagan Yihiin Eedeymo Musuqmaasuq

Muqdisho — Wasiirka Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ah, Ahmed Hassan Adan, ayaa shaqada ka joojiyay Agaasimihii Guud ee wasaaraddaas, Abdi Ciise Dirshe, tallaabadan oo ay ilo wareedyadu ku tilmaameen isku day lagu xakameynayo eedeymo isa soo taraya oo ku saabsan ku takri-fal maamul, dukumiintiyo la been abuuray iyo heshiisyo baddeed oo shaki weyn dhaliyay.
Wareegtada shaqo joojinta oo summaddeedu tahay WKDHB/XW/869/26, kuna taariikheysan 9-ka Nofeembar 2026, ayaa xafiiska wasiirku u gudbiyay hay’adaha muhiimka ah ee kormeerka iyo maaliyadda, kuwaas oo ay ka mid yihiin Guddiga Qaranka ee Shaqaalaha Rayidka ah, Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, Wasaaradda Maaliyadda, Hanti-dhowrka Guud iyo Xisaabiyaha Guud. Wasaaraddu waxay go’aankan u dhigtay mid lagu soo celinayo anshaxa iyo kala dambeynta hay’adda.
Hase yeeshee, ilo wareedyo ka tirsan gudaha wasaaradda ayaa sheegay in xil ka qaadista Dirshe ay salka ku hayso eedeymo la xiriira been-abuur iyo dukumiintiyo sharci darro ah, iyo weliba xadgudubyo ballaaran oo dhanka maaliyadda iyo maamulka ah. Falanqeeyayaasha dhanka sharciga iyo dadka xog-ogaalka u ah waaxdan ayaa tallaabada ku sifeeyay mid siyaasadeysan oo mas’uuliyadda dusha looga tuurayo mas’uul ka hooseeya, si looga weeciyo indhaha baaritaanka saraakiisha sare ee lagu eedeeyay musuqmaasuq, waraaqo been-abuur ah iyo ka faa’iideysi aan sharci ahayn oo lagu hayo kheyraadka badda ee Soomaaliya. Wareegtada uu saxiixay Wasiir Ahmed Hassan Adan, ayaa shaqo joojinta Dirshe loogu cuskaday Qodobka 102-aad ee Dastuurka Federaalka Soomaaliya iyo Qodobka 23-aad ee Sharciga Shaqaalaha Rayidka ah, Sharciga Lambar 11.
Qoraalka ayaa lagu eedeeyay inuu ka tallaabsaday awooddiisa shaqo isagoo qaatay go’aanno howleed oo aanay ka warqabin ama aanay si rasmi ah u ansixin hoggaanka sare ee wasaaradda. Sidoo kale, waxaa lagu soo oogay amar-diiddo, iyadoo la xusay inuu marar badan dhegaha ka fureystay awaamiir afka iyo qoraalka ah oo kaga yimid madaxda sare, iyo dayacaad shaqo oo ay ka mid tahay gudasho la’aanta waajibaadkii maamul ee asaasiga ahaa, halka uu ku lug yeeshay been-abuur iyo falal maamul oo khaldan kuwaas oo dhaawacay waxqabadkii wasaaradda. Raisa Maxamed Maxamuud, oo ah agaasimaha Waaxda Dhaqaalaha Buluugga ah, ayaa loo magacaabay inay si ku-meel-gaar ah u sii hayso xilka Agaasimaha Guud.
Inkastoo wareegtadu ay Dirshe u muujineyso maamule si madax-bannaan u dhaqmay, haddana dadka naqdiya arrimahan ayaa sheegaya in hoos u dhaca guud ee ku yimid Dhaqaalaha Buluugga ah ee Soomaaliya uu dhalinayo su’aalo ku saabsan bal inuu keligiis fulin karay tallaabooyin culus oo intaas la eg. Heshiisyo kalluumeysi oo ku kacaya malaayiin doollar oo lala galay dhinacyo shisheeye, oo ay ku jiraan kuwo loo soo mariyay Safaaradda Turkiga, ayaa caadiyan u baahan ogolaansho siyaasadeed oo heer wasiir ah.
Sidoo kale, wareejinta awoodihii muhiimka ahaa ee nidaaminta iyo shati-bixinta ee loo gacan geliyay shirkado gaar loo leeyahay sida Hope Labs Group, ma dhici karin haddii aysan jirin ogolaansho iyo taageero ka timid saraakiisha ugu sarreysa wasaaradda, ayay ku doodeen. Tallaabada uu xilka kaga qaaday Dirshe, ayuu Wasiir Ahmed Hassan Adan u muuqdaa mid isku muujinaya hoggaamiye isbeddel-doon ah oo ka go’an tahay inuu dib u habeeyo wasaaradda. Balse shaqo ka eryiddan ma xallineyso su’aalaha ka taagan heshiisyada ganacsi ee mugdiga ku jiro, qandaraasyada sharciyeynta ee gaarka loo leeyahay ee la sheegay inaan la marin hubin sax ah, ama ogolaanshaha maraakiibta warshadeysan ee shisheeye ee ka kalluumeysta Aagga Dhaqaalaha Gaarka ah ee Soomaaliya. La xisaabtan dhab ah, ayay leeyihiin dadka wax naqdiya, laguma gaari karo in eedda dusha laga saaro hal mas’uul ama la qariyo been-abuur la sheegay inay ku lug lahaayeen heerarka sare ee waaxda.
Haddii Dowladda Federaalka Soomaaliya ay daacad ka tahay ilaalinta madax-bannaanida baddeeda iyo dib u soo celinta kalsoonida deeq-bixiyeyaasha, waa in hay’adaha madaxa-bannaan ee la dagaallanka musuqmaasuqu ay baaritaan ku sameeyaan xafiiska wasiirka laftiisa. Ilaa inta heshiisyada baddeed ee lala galay shisheeyaha si cad loo shaacinayo, dib u eegis lagu sameynayo ama la baabi’inayo qandaraasyada gaarka loo leeyahay ee sharciyeynta, isla markaana la dhaqan gelinayo habraacyo hufan, xil ka qaadista Agaasimaha Guud waxay halis ugu jirtaa in loo arko weecin siyaasadeed halkii ay xal noqon lahayd.