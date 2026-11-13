Israa’iil oo Gaza ku dishay 10 qof, oo ay ku jiraan ugu yaraan lix qof oo lagu dilay weerar lagu qaaday isbitaal

Duqeyn cirka ah oo Israa’iil habeenkii ka geysatay Isbitaalka Nasser, oo ah xarunta caafimaad ee ugu weyn koonfurta Gaza, ayaa dishay ugu yaraan lix Falastiiniyiin ah, oo ay ku jiraan dhakhtar qalliin iyo wiil dhallinyaro ah, sida ay sheegeen shaqaalaha caafimaadku. Waa weerarkii ugu dambeeyay ee culays ku haya xabbad-joojin bilaabatay in ka badan sanad ka hor.
Gantaalladu waxay ku dhaceen dhisme shan dabaq ah oo ku yaallay isbitaalka Khan Younis, kaas oo ay ku jireen waaxaha qalliinka.
Milatariga Israa’iil ayaa sheegay in hawlgalku lala beegsaday taliye sare oo ka tirsan Xamaas, wuxuuna ku eedeeyay dagaalyahannada in ay xarunta isbitaalka u adeegsanayeen abaabulka weerarro. Xamaas ayaa beenisay eeddaas.
Shaqaalaha caafimaadka iyo goob-joogayaashu waxay sheegeen in laba gantaal ay ka dhex dalooleen saqafka dhismaha, iyagoo si weyn u waxyeelleeyay dhismaha, kuna dhaawacay 20 qof.
Muwaadiniin baaraya burburka loo geystay Isbitaalka Caafimaadka Nasser
Ayman Abu Obeid, oo ah dhakhtar ku dhaawacmay weerarka, ayaa sheegay inuu ku jiray shaqo habeen ah markii qarax uu jeexay qolka ay isaga iyo dhowr qof oo kale ku seexanayeen.
“Si kedis ah dunidu hoos ayay isku rogtay. Hal mar ayay wax walba mugdi noqdeen,” ayuu ka sheegay sariir isbitaal.
Meel u dhow, boodh ayaa qariyay tuulmooyin alaab guri iyo qalab caafimaad oo jajaban, halka fiilooyin go’ay ay ka laalaadayeen saqafka burburay.
Burburku wuxuu qayb ka mid ah isbitaalka u beddelay goob ay daadsan yihiin burbur qalloocan, iyadoo shaqaalaha caafimaadku ay weli daaweynayeen dhaawacyada.
Dadka la dilay waxaa ka mid ahaa Rezik Abushira, oo ahaa dhakhtar qalliin kana soo muuqday dokumentarigii 2026 ee American Doctor. Filimku wuxuu ka warramay shaqadiisa isaga oo la shaqaynayay saddex dhakhtar oo Maraykan ah oo booqasho ku yimid, kuwaas oo daryeel caafimaad siinayay Falastiiniyiinta Gaza.
Wasaaradda Waxbarashada Gaza ayaa sheegtay in wiil 13 jir ah uu sidoo kale ka mid ahaa dadka dhintay.
Afar Falastiiniyiin oo kale oo ay dileen ciidamada Israa’iil
Afar Falastiiniyiin ah oo dheeraad ah ayaa maanta goor dambe lagu dilay dhacdooyin kala duwan, sida ay sheegeen shaqaalaha caafimaadku.
Laba qof ayaa dhintay, dhowr kalena way dhaawacmeen markii duqeyn cirka ah oo Israa’iil ka geysatay ay ku dhufatay gaari ku yaalla magaalada Gaza. Qof kale ayaa lagu dilay rasaas ay ciidamada Israa’iil ku fureen xerada qaxootiga Bureij ee bartamaha Gaza, taasoo tirada dadka maanta la soo sheegay inay dhinteen ka dhigtay ugu yaraan 10.
Dhibbanaha afraad ayaa lagu dilay duqeyn cirka ah oo ka dhacday meel u dhow qabuuraha Jabalia, oo ku taalla waqooyiga Marinka Gaza.
Milatariga Israa’iil ayaa sheegay in weerarka gaariga lala beegsaday dagaalyahan ka tirsan Xamaas, balse faahfaahin dheeraad ah kama uusan bixin. Wax faallo ah kama uusan bixin labada dhacdo ee kale.
Milatariga Israa’iil ayaa sheegay in isaga iyo dagaalyahanno kale ay ‘ku dhuumanayeen gudaha Isbitaalka Nasser’
Bayaan ku saabsan weerarka, milatariga Israa’iil ayaa bartilmaameedka la sheegay ku aqoonsaday Muhammad Abu Ismail, oo uu ku tilmaamay “taliyaha Guutada Khan Younis ee Xamaas”.
Milatarigu wuxuu sheegay in Abu Ismail iyo dagaalyahanno kale ay “ku dhuumanayeen gudaha Isbitaalka Nasser”.
Waxa kale oo uu kooxda ku eedeeyay inay “xarunta Isbitaalka Nasser u beddeshay saldhig, kana hawlgashay halkaas”.
Xamaas ayaa diidday eedda ah inay isbitaalka u beddeshay saldhig hawlgallo militari.
Kooxdu isla markiiba ma aysan sheegin in mid ka mid ah hoggaamiyayaasheeda la bartilmaameedsaday, la dhaawacay ama lagu dilay weerarka.
Mas’uuliyiinta isbitaalka ayaa sheegay in milatariga Israa’iil uu dhismaha Isbitaalka Nasser weeraray ugu yaraan toddobo jeer tan iyo markii uu dagaalka Gaza billowday.
Bishii Agoosto 2025, weerar laba-geesood ah oo Israa’iil ku qaaday isbitaalka ayaa dilay ugu yaraan 20 qof, oo ay ku jireen wariyeyaal iyo shaqaale caafimaad.
Sharciga caalamiga ah wuxuu isbitaallada u aqoonsan yahay goobo la ilaaliyo.
Weerarrada lagu qaado xarumaha caafimaadka, iyo sidoo kale u adeegsiga xarumahaas arrimo militari, guud ahaan waxaa loo arkaa inay jebinayaan ilaalintaas.
Xarumaha caafimaadku waxay lumin karaan maqaamkooda ilaalinta xaalado kooban, balse kooxaha xuquuqda ayaa sheegay in Israa’iil marar badan ku guuldarraysatay inay bixiso caddeymo ku filan oo lagu sababayn karo weerarrada isbitaallada intii uu dagaalku socday.
Xabbad-joojin la gaaray Oktoobar 2025 ayaa soo afjartay dagaalladii waaweynaa, balse ma aysan joojin duqeymaha Israa’iil, mana aysan keeni in Xamaas hubka dhigto.
In ka badan 1,590 Falastiiniyiin ah ayaa la dilay tan iyo markii ay xabbad-joojintu bilaabatay, sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka Gaza, oo hoos timaadda maamulka Xamaas, iyadoo Qaramada Midoobay ay tirooyinkeeda khasaaraha u aragto kuwo lagu kalsoonaan karo.
Isla muddadaas, milatariga Israa’iil ayaa sheegay in la dilay toddobo askari iyo qandaraasle rayid ah.
Ilmo yar oo Gaza ah oo qabow daran u dhintay
Ilmo sagaal bilood jir ah ayaa maanta u dhintay qabow daran, sida ay AFP u sheegeen aabbihii iyo dhakhtar, ka dib maalmo cimilo aad u xun iyo daadad ku dhuftay Gaza, kuwaas oo kumannaan Falastiiniyiin ah oo teendhooyin ku noolaa ku qasbay inay ka cararaan hoygooda.
Dhakhtar baaray ilmaha oo si qarsoodi ah u hadlay ayaa sheegay in sagaal bilood jirka Kinan Ahmed Raqiq uu “qabow daran ugu dhintay gudaha teendhada barakaca ee qoyskiisa” ee Khan Yunis, koonfurta Gaza.
Ahmed Raqiq ayaa AFP u sheegay in wiilkiisa Kinan uu qabow ugu dhintay habeenkii gudaha teendhadooda oo ku taalla koonfurta Gaza.
“Waxaan toosay oo keliya si aan u arko in maqaarkiisu buluug noqday, sidaas darteed waxaan ula cararay Isbitaalka Nasser, balse wuxuu mar hore u dhintay qabow daran oo uu si buuxda ugu barafoobay,” ayuu ku sheegay bannaanka isbitaalka isagoo gacanta ku haya wiilkiisa oo lagu duubay maro cad.
Roobab xooggan oo da’ay toddobaadkii hore ayaa biyo geliyay tobannaan kun oo teendhooyin ah oo ku yaalla Gaza, halkaas oo ku dhowaad dhammaan dadka deggan ugu yaraan hal mar lagu barakiciyay saddexdii sano ee duqeymaha Israa’iil ay wadeen, kuwaas oo looga jawaabay weerarkii Xamaas ee 7-dii Oktoobar 2023.
Shan qof, oo ay ku jiraan saddex carruur ah, ayaa dhintay maalintii xigtay markii dhul bacaad ah uu ku dumay teendhooyinkooda.
Tan iyo markaas, boqollaal qoys oo barakacayaal ah ayaa ka qaxay xeryo ku yaalla qaybo ka mid ah magaalada Gaza iyo deegaannada bartamaha iyo waqooyiga, ka dib markii biyaha roobku ay galeen hoygooda.