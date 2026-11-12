Dimuqraadiga Scott Colom oo ku guuleystay doorasho taariikhi ah oo Senate-ka Mississippi ah

Scott Colom ayaa ku guuleystay doorashadii Senate-ka Mareykanka ee Mississippi, sida ay saadaaliyeen shabakadaha telefishinnadu, taas oo Dimuqraadiyiinta u horseedday guul taariikhi ah oo ay ka gaareen mid ka mid ah gobollada dalka ugu muddada dheer taageera muxaafidka. Dimuqraadigan oo 43 jir ah ayaa noqday qofkii ugu horreeyay ee Afrikaan-Mareykan ah oo laga soo doorto Mississippi loona diro aqalkaas muddo ka badan 140 sano.
Mr Colom, oo ah xeer-ilaaliye degmo, ayaa ka adkaaday senatarka Jamhuuriga Cindy Hyde-Smith, taas oo ka mid noqotay guulihii ugu yaabka badnaa ee laga gaaro doorasho-dhexe Maraykan ah oo awalba aan caadi ahayn. Dimuqraadiyiintu waxay dalka oo dhan si weyn uga adkaadeen musharraxiintii Jamhuuriga, iyagoo dib ula wareegay gacan-ku-haynta labada aqal ee Kongareeska.
Guushiisu waxay sii xoojisay jugta siyaasadeed ee soo gaartay Madaxweyne Donald Trump, kaas oo xisbigiisa Jamhuurigu la kulmay diidmo ballaaran oo ka timid cod-bixiyeyaasha. Dalka oo dhan, cod-bixiyeyaashu waxay u leexdeen Dimuqraadiyiinta, xitaa gobollo aan muddo tobannaan sano ah hal Dimuqraadi ah u dirin Washington.
Hay’adaha wararka Mareykanka oo ay ku jiraan CNN, NBC iyo CBS ayaa shalay ku dhawaaqay in Mr Colom uu ku guuleystay doorashada. Guusha Mr Colom waxay Dimuqraadiyiinta siinaysaa 55 kursi oo ka mid ah 100-ka kursi ee Senate-ka, halka Jamhuuriyiintu haystaan 44 kursi, iyadoo hal tartan oo ka socda Alaska uu weli natiijo la’aan yahay.
“Inkastoo tani aysan ahayn natiijadii aan u shaqeynaynay ama rajaynaynay, waxaan ixtiraamayaa go’aanka cod-bixiyeyaasha Mississippi,” ayay tiri senatarkaas oo 67 jir ah. “Waxaan hambalyo u dirayaa Scott Colom, waxaanan u rajaynayaa wanaag inta uu qaadayo mas’uuliyadda weyn ee ah inuu matalo gobolkeenna weyn.”
‘Mississippi-da buluugga ahi way timid’
Mississippi oo ah gobol si adag u taageera Jamhuuriga, tartanku wuxuu ahaa mid aan la hubin ilaa marxaladihii ugu dambeeyay — natiijo layaab leh marka loo eego gobol ay goobjoogayaal badan su’aal geliyeen in mowjadda Dimuqraadigu gaari karto. Carada laga qabo siyaasadda adag ee socdaalka ee Mr Trump, dagaalka Iran iyo sare u kaca qiimaha nolosha ayaa gacan ka geystay tartan si lama filaan ah isugu soo dhowaaday.
CNN ayaa Mr Colom ku dhawaaqday inuu yahay guuleystaha siddeed maalmood kaddib habeenkii doorashada, iyadoo la tiriyay ku dhowaad 99% codadka. Wuxuu Ms Hyde-Smith ku hoggaamiyay 49.2% marka loo eego 48.7%, farqigaas oo ahaa 4,585 cod.
“Mississippi-da buluugga ahi way timid,” ayuu Chuck Schumer, oo ah hoggaamiyaha ugu sarreeya ee Dimuqraadiyiinta Senate-ka, ku dhawaaqay barta X kaddib markii saadaashaas la shaaciyay.
“Scott Colom waa qofka keliya ee arrintan hirgelin karay. Waan ogaa tan laga soo bilaabo markii ugu horreysay ee aan la kulmay.”
Mr Colom wuxuu qarka u saaran yahay inuu noqdo senatarkii ugu horreeyay ee Dimuqraadi ah ee Mississippi muddo ku dhow 40 sano, iyo senatarkii ugu horreeyay ee Madow ah ee gobolka tan iyo xilligii Dib-u-dhiska ee ka dambeeyay Dagaalkii Sokeeye.
Sharciga Mississippi ma waajibinayo in si toos ah dib loogu tiriyo codadka marka natiijada doorashadu aad isugu dhowdahay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la sheegay in kooxaha qareennada ee metelaya labada musharrax ay isu diyaarinayaan caqabado sharci oo suurtagal ah.