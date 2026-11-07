Baadariga Leo oo bilaabay safar uu dib ugu laabanayo Koonfur Ameerika, bil kadib qalliinka sambabada

Baadariga Leo XI ayaa ka degay Uruguay, isaga oo bilaabay safar adag oo 12 maalmood ah oo uu ku marayo Koonfur Ameerika, kaas oo la filayo inuu soo jiito malaayiin qof.
Baadarigii ugu horreeyay ee ku dhashay Maraykanka ayaa ku laabanaya dhufays Katoolik ah oo uu muddo tobannaan sano ah ka soo shaqaynayay adeegayaal.
Baadariga 71 jirka ah, oo bishii hore qalliin looga sameeyay kansarka sambabada, ayaa sii aadi doona Argentina iyo Peru.
Safarku wuxuu ka mid yahay booqashooyinka dibadda ee ugu culus ee baadari uu sameeyo tobannaan sano gudahood.
Muddada safarka, Baadariga Leo wuxuu mari doonaa 31,000 km, wuxuu booqan doonaa 10 magaalo, wuxuuna jeedin doonaa 36 khudbadood.
Isaga oo la hadlayay wariyeyaasha diyaaraddiisa ka soo duushay Rome, ayuu sheegay inuu dareemayo “caafimaad aad u wanaagsan” isla markaana uusan waligiis shaki gelin in safarku qabsoomi doono. Wuxuu intaas ku daray in muddadii uu dhowaan isbitaalka ku jiray ay xoojisay aaminaaddiisa ah in daryeelka caafimaadka loo arko xuquuq aadanaha ka mid ah.
“Waan ogahay in dadka qaar ay shaki ka qabeen in safarkani dhici doono,” ayuu baadarigu u sheegay suxufiyiinta.
“Waxaan qirayaa in tan iyo maalintii koowaad aanan wax shaki ah qabin, ayna iga dhaadhacsanayd in safarkani uu hore u socdo.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan idhaahdo, Ilaahay baa mahad leh, waxaana mahad iska leh caawimaadda caafimaad ee wanaagsan, maanta waan joogaa halkan, waxaana u malaynayaa inaan caafimaad aad u wanaagsan qabo.”
Baadariga Leo oo la hadlaya suxufiyiinta duulimaadkiisa uga soo safraya Talyaaniga kuna socda Uruguay
Markii la weydiiyay sida uu ugu suuragashay inuu safro wax yar kadib qalliinka, Baadariga Leo wuxuu ku sababeeyay “rumaysadka Ilaahay, dhakhaatiir wanaagsan iyo nolol caafimaad leh”.
Wuxuu sheegay in muddadii uu isbitaalka ku jiray ay ku abuurtay “dareen ah inay waajib igu tahay inaan sii wado inaan u dhowaado dadka buka, balse sidoo kale aan iraahdo … sida daryeelka caafimaadku u yahay xuquuq ay leeyihiin dhammaan dadka.”
Baadariga, oo ah ciyaaryahan tennis oo xamaasad leh, ayaa sheegay inuusan weli ku laaban garoonka, “laakiin waan ku laaban doonaa”.
Baadariga Leo wuxuu ku dhashay Chicago, balse wuxuu tobannaan sano ku qaatay Peru, halkaas oo uu markii dambe ka qaatay dhalashada dalkaas.
Wuxuu safarka u arkaa “ku laabasho meelihii uu muddo dheer ku qaatay, kuwaas oo uu si dhow ugu xidhan yahay,” ayuu yiri afhayeenka Vatican-ka Matteo Bruni.
Baadarigu wuxuu sheegay inuu aad u doonayo inuu ku laabto dalal “aad qaali iigu ah”.
Intii lagu guda jiray kulankiisii toddobaadlaha ahaa ee Arbacadii lagu qabtay Fagaaraha St Peter, wuxuu xujayda u sheegay inuu rajaynayo in booqashadu “xoojiso iimaanka, cusboonaysiiso rajada, (oo) dib u huriso dabka samafalka”.
Taallo Baadariga Leo loogu sameeyay magaalada Callao ee Peru
Baadarigu wuxuu Uruguay ku sugnaan doonaa ilaa Axadda—oo ah dalka ugu ammaanka badan Latin America kana mid ah dalalka ugu qanisan—iyadoo la qorsheeyay inuu booqdo saddex magaalo.
Mas’uuliyiintu waxay sameeyeen hawlgal amni oo ballaaran, iyaga oo hawlgeliyay 5,000 oo boolis ah iyo 1,000 askari.
Caasimadda Montevideo, Baadariga Leo wuxuu ku mari doonaa jidka xeebta gaari si gaar ah loogu sameeyay baadariyada. Waxa kale oo uu la kulmi doonaa Madaxweynaha garabka bidix Yamandu Orsi, waxaana la guddoonsiin doonaa furayaasha magaalada.
Ka dib Uruguay, wuxuu saddex maalmood ku qaadan doonaa Argentina, lix maalmoodna Peru.
Baadarigu bilihii u dambeeyay si adag ayuu u dhaliilay jihada hoggaanka caalamka, taas oo khudbadihiisa uu u jeedin doono dowladaha saddexda dal ka dhigtay qayb si weyn isha loogu hayo oo ka mid ah safarka.
Wuxuu xaflado misa ah oo bannaanka lagu qabto ku qaban doonaa goobo waaweyn, wuxuu booqan doonaa xabsi ku yaalla Argentina, wuxuuna diyaarad helikobtar ah ugu safri doonaa bulshooyin fog oo ku nool buuraha Andes ee Peru.
Axadda, wuxuu la hadli doonaa Madaxweynaha Argentina Javier Milei, oo ah siyaasi midigta xorta ah u janjeera, loona arko xulafo dhow oo uu leeyahay Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. Mr Milei ayaa horaantii sannadkan weerar ku qaaday baadariga ka dib markii uu dhaliilay dagaalka Iran.
Mr Bruni wuxuu sheegay in khudbadaha baadarigu ay taaban doonaan caqabado kala duwan oo wajahaya Koonfur Ameerika, oo ay ka mid yihiin burburinta deegaanka, ka ganacsiga hubka iyo xasillooni-darrada siyaasadeed ee gobolka.
“Baadarigu wuxuu sidaa farriin ku saabsan wadajir iyo midnimo, iyo martiqaad ah inaan isu aqoonsanno … inaan nahay xubno ka tirsan hal qoys,” ayuu yiri.
Lima, caasimadda Peru, iibiyayaashu waxay iibinayaan funaanado iyo tusbaxyo uu ku sawiran yahay baadariga, halka rootileydu bilaabeen inay bixiyaan rooti Leo.
Haween lagu hayo xabsi ayaa samaynaya caruusado loo ekaysiiyay baadariga.
Taallo Baadariga Leo ah oo dhererkeedu yahay 14 mitir ayaa laga taagay Callao, magaalada dekedda ah ee uu qorshuhu yahay inuu booqdo.
Jadwalku wuxuu sidoo kale geyn doonaa Cusco, caasimaddii hore ee Inca, iyo kaymaha roobka ee Amazon.
Baadarigu wuxuu qorshaynayaa inuu dib ula xiriiro noloshiisii hore ee Robert Francis Prevost, oo ay ku jirto casho uu la qaadan doono wadaaddadii ka tirsanaa wadaadnimadiisii hore ee Chiclayo iyo booqasho gaar ah oo uu ku tagayo kaniisad uu gacan ka geystay dib u dhiskeeda.
Baadarigii geeriyooday Francis, oo ahaa kii ka horreeyay Baadariga Leo kana soo jeeday Argentina, wuxuu Peru booqday sannadkii 2018, balse waligiis kuma laaban dalkiisii hooyo.
Madaxa Kaniisadda Katooliga ayaan booqan Argentina ama Uruguay tan iyo dabayaaqadii 1980-meeyadii.
Mas’uuliyiinta Argentina waxay qiyaasayaan in toddoba milyan oo qof ay ka qaybgeli doonaan munaasabadaha uu baadarigu ka qaybgelayo.
Latin America weli waa gobolka Katooliga ugu weyn adduunka marka loo eego tirada guud, hase yeeshee kaniisaddu waxay dhawaan lumisay taageero ay ka haysatay kooxaha wacdinta ee si degdeg ah u sii fidaya. Waxa kale oo ay la kulantay dhibaatooyin ku aaddan ka jawaabista aragtiyada bulshada ee horumarka leh iyo noocyada cibaadada ee sii noqonaya kuwo qofeed.
Hoggaamiyeyaasha kaniisaddu waxay rajaynayaan in booqashadu soo nooleyso u heellanaanta diinta, isla markaana ay gacan ka geysato soo celinta kalsoonida ka dib markii fadeexadaha xadgudubku waxyeelleeyeen sumcadda hay’adda.
Vatican-ka ayaa sheegay in Baadariga Leo uu inta uu safarka ku jiro la kulmi doono dhowr qof oo ka badbaaday xadgudubyo galmo oo ay geysteen wadaaddo, inkastoo uusan bixin faahfaahin dheeraad ah.
Bishii hore waxaa laga daweeyay adenokarsinoma sambabada, oo ah nooca ugu badan ee kansarka sambabada.
Dhakhaatiirtu waxay sheegeen in cudurku ku koobnaa meel gaar ah, isla markaana aan loo baahnayn daaweyn dheeraad ah.
Mr Bruni wuxuu sheegay in Baadariga Leo uu si ku filan uga soo kabsaday, uuna inta uu booqashada ku jiro u baahnayn tallaabooyin caafimaad oo dheeraad ah.