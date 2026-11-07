Aabbaha Meghan Markle ayaa ka soo muuqday maxkamad ku taalla Maraykanka, isagoo wajahaya eed ku saabsan haysashada sawirro xadgudub galmo oo carruur ah

Aabbaha Duchess-ka Sussex ayaa ka soo muuqday maxkamad ku taalla Maraykanka, kaddib markii wakiillo ka tirsan FBI-du ay xireen iyagoo uga shakisan haysashada waxyaabo muujinaya xadgudubka carruurta, oo ay ku jiraan sawirro la sheegay inay isaga iyo gabdho yaryar wada muuqdaan.
Thomas Markle Senior ayaa wajahaya hal eed oo ah haysashada sawirro qaawan oo carruur ah.
Waxaa la horgeeyay maxkamad ku taalla Tampa, Florida.
Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in waxyaabahaas laga helay laba qol oo kayd ah oo ku yaalla agagaarka Los Angeles, kuwaas oo uu kiraysnaa ku dhowaad 20 sano.
Thomas Markle Snr waxaa shalay xiray wakiillo ka tirsan FBI-da.
Iyagoo ku shaqaynaya amarro baaritaan, wakiilladu waxay baareen laba qol oo kayd ah oo ku yaalla agagaarka Los Angeles, kuwaas oo magaciisa ku qornaa. Wuxuu kiraysnaa tan iyo 2008-dii, iyadoo lacagihii ugu dambeeyay si toos ah looga bixiyay akoonkiisa bishii hore.
Baarayaashu waxay la wareegeen ku dhowaad 78 shay, oo ay ku jiraan sliidho, cajalado filim iyo buugaag ay ku jiraan waxyaabo looga shakisan yahay inay yihiin muuqaallo xadgudub galmo oo carruur ah.
Laba ka mid ah sawirrada ayaa la sheegay inay muujinayaan nin qaangaar ah, oo markhaati uu ku aqoonsaday Thomas Markle Snr, oo garab taagan gabar yar oo qaawan.
Sawir saddexaad ayaa la sheegay inuu muujinayo gabar yar oo qaawan, taas oo ku jirta qol u muuqda inuu ku yaallo mid ka mid ah hoteellada silsiladda ah ee dalka Filibiin.
Sawirro kale ayaa la sheegay inay muujinayaan isaga oo la jooga carruur u muuqata inay dharkoodu kala duwan yahay ama ay qayb ahaan qaawan yihiin.
Goob kayd ah oo ku taalla Mexico, halkaas oo mas’uuliyiintu kala wareegeen alaabihii Thomas Markle Snr
Patrick Grandy, ku-xigeenka agaasimaha FBI-da ee qaabilsan Xafiiska FBI-da ee Los Angeles, ayaa yiri: “Kiiskani wuxuu muujinayaa muhiimadda ay leedahay in dadweynuhu ku lug yeeshaan, xitaa haddii uu yahay xubin qoyska ka tirsan ama saaxiib dhow, si ay feejignaan u muujiyaan una hadlaan haddii ay hayaan macluumaad ku saabsan shaqsiyaad ay uga shakiyaan inay ugaarsanayaan oo ka faa’iidaysanayaan carruurteenna.”
Thomas Markle Snr, oo ku noolaa xarun daryeelka dadka qaba waallida ee Maraykanka, ayaa qirtay inuu lacag ku bixiyay galmo gudaha Filibiin, balse wuxuu beeniyay inuu haystay muuqaallo xadgudub carruur ah.
Gabadhiisa, Duchess-ka Sussex Meghan Markle, ayaa bishii Agoosto isaga iyo seygeeda, Amiir Harry, uga soo laabatay Maraykanka kuna soo noqotay UK.
Waxay sheegtay inay “si qoto dheer uga murugootay” eedeymaha loo jeediyay aabbaheed, oo ay kala maqnaayeen tan iyo xilligii ka horreeyay arooskoodii 2018-kii.
Meghan Markle waxay sheegtay in loo xaqiijiyay in eedeymaha la baarayay (sawir kayd ah)
Waxay sheegtay inay sannadkii 2019 warqad ka heshay Booliiska Metropolitan-ka London iyo Waaxda Ilaalinta Boqortooyada iyo Khubarada, taas oo ka koobnayd “eedeemo walaac iyo naxdin leh” oo ku saabsan aabbaheed. Waxaa sidoo kale loo xaqiijiyay in eedeymaha la baarayay.
Booliiska Metropolitan-ka ayaa qirtay inuusan faahfaahinta u gudbin hay’adaha kale ee fulinta sharciga ama Xafiiska Madaxa-bannaan ee Anshaxa Booliiska (IOPC), kaas oo baaraya sida ay ciidanku arrintan u maareeyeen.
Ilo wareedyo ayaa sheegay in duchess-ku ay doonaysay inay “hadasho” isla marka ay akhriday warqadda, balse booliisku kula taliyay inaysan sidaas samayn.
Thomas Markle Snr, oo hore u ahaa agaasimaha iftiiminta barnaamijyada telefishanka, ayaa gabadhiisa ka codsaday inay la soo xiriirto kaddib markii sannadkii hore lug looga gooyay gudaha Filibiin.
Waxaa la fahamsan yahay inay u dirtay warqaddii ugu dambaysay, iyadoo ku sheegtay inay ogayd inuu yahay xadgudbe, isla markaana uusan marnaba la kulmi doonin carruurteeda, Amiir Archie iyo Amiirad Lilibet.
Haddii lagu helo dembiga, Thomas Markle Snr waxaa lagu xukumi karaa ugu yaraan 20 sano oo xabsi ah.
Warbixin dheeraad ah: PA