Trump ayaa aqbalay natiijada guuldarrada doorashada, balse eedda wuu leexsaday

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu aqbalayo natiijooyinka doorashooyinka xilliga dhexe, balse daqiiqado gudahood wuxuu bilaabay inuu mas’uuliyadda guuldarradii taariikhiga ahayd ee Xisbiga Jamhuuriga dusha uga tuuro musharraxiintii uu taageeray.
Intii uu socday ololaha doorashada, madaxweynaha oo 80 jir ah ayaa Jamhuuriyiinta ku boorriyey inay u codeeyaan sidii “aniga oo tartamaya”. Istaraatiijiyaddaasi waxay u muuqataa inay dib ugu noqotay: cod-bixiyayaashu waxay Dimuqraadiyiinta ku wareejiyeen gacan ku haynta Aqalka Wakiillada iyo Aqalka Senate-ka.
Si kastaba ha ahaatee, Mr Trump wuxuu muujiyey rabitaan yar oo uu ku qaadanayo mas’uuliyadda shakhsi ahaaneed. Jawaabtiisii ugu horreysay, wuxuu ku dooday in Jamhuuriyiintu ku guuleysan lahaayeen “si aqlabiyad weyn ah” haddii magaciisu ku qornaan lahaa warqadda codbixinta.
“Anigu kama aanan mid ahayn musharraxiinta warqadda codbixinta, haddii aan ahaan lahaana, waxaan ku guuleysan lahayn SI AQLABIYAD WEYN AH! Waad ku mahadsan tihiin sida aad arrintan ugu fiirsateen,” ayuu Mr Trump ku qoray bartiisa Truth Social.
“Waxaan si buuxda u diyaar u ahay inaan aqbalo natiijooyinkaas,” ayuu u sheegay wariyeyaasha.
“Waxaan la shaqeyn doonnaa Dimuqraadiyiinta, waxaana, waad ogtihiin, rajayn doonnaa inaan la shaqeyno. Wax ay u badan tahay inaan wax iska kaashanno.”
Isagoo la hadlayay Fox News, Mr Trump wuxuu saadaaliyey in Dimuqraadiyiintu miiskiisa soo gaarsiin doonaan sharciyo uu u arko “waalli”, kaddibna uu diidi doono.
“Waxay soo diri doonaan waxyaabo waalli ah, aniguna waan diidi doonaa,” ayuu yiri.
“Kaddib dhowr bilood oo diidmooyin ah, way soo wici doonaan oo waxay oran doonaan, ‘Sideen arrimahan u meelmarin karnaa?’ Markaasna waan wada shaqeyn doonnaa.”
Mr Trump wuxuu sidoo kale dagaalka Iran ku eedeeyay inuu waxyeelleeyay musharraxiinta Jamhuuriga, inkasta oo uu ku adkaystay in cod-bixiyayaashu taageereen sida uu u maareeyay colaadda.
“Waxaan u malaynayaa in qayb ka mid ah ay ahayd Iran, balse isla markaas dadku waxay fahmeen muhiimadda waxa aan ka qabtay Iran,” ayuu yiri.
Qof ayaa haya boorar ay ku qoran tahay ‘Waa Waqtigii Wax Ka Duwan’ intii lagu jiray munaasabad habeenka doorashada ah
Markii dambe, Mr Trump wuxuu si ka sii cad u muujiyey sida uu damacsanaa inuu uga jawaabo dadaallada Dimuqraadiyiinta ee Congress-ka, isagoo daabacay sawir koofiyaddiisa ciyaaraha ee casaanka ah ee MAGA, taas oo lagu xardhay hal eray: “DIIDMO.”
Jawiga Aqalka Cad ayaa isu beddelay mid u eg hoy dagaal, iyadoo Mr Trump iyo mas’uuliyiin sarsare oo golihiisa wasiirrada ah ay daawanayeen natiijooyinka dhaawaca leh intii lagu jiray soo dhoweyn lagu qabtay Qolka Bari ee quruxda badan.
“Jawiga Aqalka Cad waa mid aan is-dhiibin,” ayuu mas’uul ka tirsan Aqalka Cad u sheegay AFP.
Qaar ka mid ah shaqaalaha ayaa cunay cunto laga soo dalbaday maqaayadda Mareykanka ee The Cheesecake Factory, taas oo ahayd tixraac cad oo ku saabsan hadallo uu hore u sheegay madaxweynihii hore ee Dimuqraadiga Barack Obama, kaas oo yiri dib-u-dayactirka Aqalka Cad ee Mr Trump “wuxuu u muuqdaa sidii inuu Saddaam Xuseen furay Cheesecake Factory.”
‘Is diyaariya’
Mas’uul ka tirsan Aqalka Cad ayaa sidoo kale su’aal geliyey in musharraxiinta Jamhuurigu ay ahaayeen kuwo ku filan doorashooyinka Aqalka Wakiillada iyo Aqalka Senate-ka.
Qaar badan ayaa helay taageerada Mr Trump, waxayna ka faa’iidaysteen khudbadihiisa iyo safarradiisa uu dalka ku maray, oo uu ku jiray musharraxa Jamhuuriga ee Senate-ka Ohio Jon Husted, kaas oo madaxweynuhu si aan caadi ahayn oo xamaasad leh u ammaanay “dabadiisa”.
“Tayada musharraxa ayaa muhiim ah, Madaxweyne Trump-na wuxuu si ka wanaagsan musharraxiinta laftooda u xayeysiiyey qaar badan oo ka mid ah musharraxiintii ku jiray warqadda codbixinta,” ayuu yiri mas’uulka Aqalka Cad.
Akhri wax dheeraad ah:La soco wararkii ugu dambeeyayKhariidad is-dhexgal ah: Natiijooyinka doorashooyinka xilliga dhexe ee Mareykanka si toos ahDimuqraadiyiintu waxay sheegteen kuraas muhiim ah oo Senate-ka ah, iyagoo Trump canaananayaQodobbada ugu muhiimsan ee doorashooyinka xilliga dhexe ee Mareykanka
Mr Trump ayaa markii dambe sheegay inuu qorsheynayo inuu “noqdo falanqeeye siyaasadeed” oo uu sharaxo sababta ay Jamhuuriyiintu u guuldarreysteen.
Qofkii ugu horreeyay ee uu bartilmaameedsaday wuxuu ahaa Greg Abbott, guddoomiyaha daacadda u ah Texas oo ay ka adkaatay Dimuqraadiga Gina Hinojosa. Mr Trump wuxuu ku dooday in Mr Abbott uusan guuldarreysan lahayn haddii uusan noqon “RINO” — “Jamhuuri Magac Ahaan Keliya”.
Su’aasha ugu weyn ee hadda taagan ayaa ah sida uu Mr Trump uga jawaabi doono inuu noqdo madaxweyne awooddiisu sii dhammaanayso labada sano ee ugu dambeysa xilli-xileedkiisa labaad, iyadoo Dimuqraadiyiintu gacanta ku hayaan labada aqal ee Congress-ka.
Aqalka Cad wuxuu muujiyey in aysan u badnayn in Mr Trump si aamusnaan ah uga laabto siyaasadda.
Iran ayaa weli safka hore kaga jirtay fikirkiisa, iyadoo si weyn loo hadal hayo inuu dib u bilaabi karo tallaabo milatari oo baaxad leh oo ka dhan ah Tehran — taas oo sii hurin karta dagaal ay cod-bixiyayaashu si cad u diideen.
“Qof kasta oo maanta u codeeyay Dimuqraadiyiinta wuxuu si weyn uga shallayn doonaa go’aankiisa marka qiimaha shidaalku si degdeg ah hoos ugu dhaco marka khilaafka Iran la xalliyo, balse ay weli ku qasbanaadaan liis ay ku jiraan Dimuqraadiyiin xag-jir ah oo liberaal ah,” ayuu yiri mas’uulka Aqalka Cad.
Aqalka Cad wuxuu sidoo kale u muuqday inuu tilmaamayo aargoosi ka dhan ah mucaaradka siyaasadeed ee Mr Trump.
“Qoraal kama dambays ah: si kasta oo ay maanta arrimuhu u dhacaan, go’aanka Madaxweyne Trump ee lagu joojinayo Bidixda Xagjirka ah wuxuu noqon doonaa oo keliya mid sii xoogaysta. Is diyaariya.”
Mr Trump wuxuu durba u muuqday mid kacsan ka hor inta aan la shaacin natiijooyinkii ugu horreeyay, isagoo qoraallo taxane ah oo xanaaq leh ku weeraray Fox News tebinta doorashada.
Farriin uu daabacay markii ay xirmayeen goobihii codaynta ee ugu horreeyay, Mr Trump wuxuu ku andacooday in tirada daawadayaasha shabakadda ay “si weyn hoos ugu dhacday, aniga dartay ma aha, balse waa sababta oo ah way iga soo horjeedaan!”