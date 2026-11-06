Dimuqraadiyiintu Guulo Waaweyn Ka Gaareen Doorashooyinka Dhexe Iyadoo Hir Buluug ahi Soo Baxay

Baaxadda jabkii Xisbiga Jamhuuriga waxaa lagu muujiyey farriin qoraal ah oo uu diray sarkaal sare oo xisbiga ka tirsan: “xasuuq.”
Xitaa codbixiyeyaasha deegaannada si isdaba joog ah u taageeray Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ka jeestay Xisbiga Jamhuuriga, habeen ay Dimuqraadiyiintu ku gaareen guulo waaweyn.
Wax ka yar saacad kaddib markii goobihii codbixintu ugu horreeyay xirmeen, waxaa bilaabay inay soo baxaan astaamaha natiijada. Shabakadaha waaweyn ee Maraykanka ayaa saadaaliyay in Senator-ka Georgia Jon Ossoff uu mar kale ku guuleystay kursigiisa, taas oo Dimuqraadiyiinta siisay dhiirrigelin hore.
Georgia waxay ahayd mudnaan weyn oo u taal Dimuqraadiyiinta, kuwaas oo u baahnaa inay kursiga sii haystaan si ay ololahooda aqlabiyadda Senate-ka ugu socdaan.
Chris Pappas ayaa masraxa fuulay si uu u jeediyo khudbaddiisa guusha
Ossoff waxaa loo arkayay inuu si gaar ah ugu nugul yahay guuldarro, maadaama uu kursigiisa ku difaacayay gobol uu Mr Trump ku guuleystay sannadkii 2024.
Qiimayntaas ayaa si weyn isu beddeshay habeenkii, markii guushiisu noqotay calaamaddii ugu horreysay ee muujinaysa kacdoon ballaaran oo Dimuqraadi ah.
Qiyaastii saacad kaddib, qulqulkii codadku wuxuu isu beddelay hir markii Chris Pappas uu ku guuleystay tartankii Senate-ka ee New Hampshire, isagoo noqday ninkii ugu horreeyay ee si cad u qirta inuu yahay khaniis oo loo doorto Senate-ka Maraykanka.
Guulo kale ayaa xigay, iyadoo codbixiyeyaashu diideen musharraxiintii Jamhuuriga — oo ay ku jireen qaar uu taageeray Mr Trump — tartammo muhiim ah oo dalka ka dhacay, oo ay ku jireen doorashooyin ka dhacay gobollada Carolina.
Habeenku wuxuu Jamhuuriga u noqday mid ka sii xanuun badan markii dadaal lagu doonayay in dib loogu sawiro degmooyinka Kongareeska si loo kordhiyo xubnaha xisbiga ee Aqalka Wakiillada uu u muuqday inuu keenay natiijadii ka soo horjeedday.
Shabakadaha telefishannada Maraykanka ayaa saadaaliyay in Dimuqraadiyiinta Pia Dandiya, Kathy Castor iyo Jared Moskowitz ay ku guuleysteen tartammadoodii Florida.
Tartammadu waxay daba socdeen khariidad cusub oo Kongareeska ah oo uu soo bandhigay Guddoomiyaha xilka ka degaya Ron DeSantis, taas oo loogu talagalay inay Jamhuuriga siiso ilaa afar kursi oo dheeraad ah oo Aqalka Wakiillada ah. Balse saddex ka mid ah kuraastaas ayaa u dhacay Dimuqraadiyiinta.
Socodka aan caadiga ahayn ee natiijooyinkuna wuu sii socday.
Dimuqraadiga Gina Hinojosa ayaa ku guuleysatay xilka guddoomiyaha Texas, kaddib markii ay ka adkaatay Greg Abbott, halka Dimuqraadiga Rob Sand uu ku guuleystay madaxtooyada gobolka Iowa.
Gina Hinojosa ayaa la hadlaysa taageerayaasheeda xafladdii ay Austin, Texas, kaga daawanayeen natiijooyinka habeenka doorashada
Labaduba waxay ku biireen jiil sii koraya oo Dimuqraadiyiin ah kuwaas oo dadaal ugu jira inay gaaraan codbixiyeyaasha madaxbannaan iyo dadka ka niyad jabay dagaalka aan caanka ahayn ee Mr Trump uu ka wado Bariga Dhexe iyo cadaadiska ka dhashay sicirrada sare — oo ay ku jiraan codbixiyeyaal ku nool gobollo muddo dheer loo arkayay inay si la hubo u taageeraan Jamhuuriga.
Xafladdii daawashada ee John Fredericks Show oo ka dhacday Washington DC, weriyaha raadiyaha muxaafidka ah ayaa hoggaaminayay dood toos ah oo ay ka qaybqaadanayeen dad badan markii natiijooyinku soo baxayeen. Qolku si muuqata ayuu u aamusay markii shabakad telefishan oo Maraykan ahi saadaalisay in James Talarico uu ku guuleystay kursiga Senate-ka ee Texas.
Hase yeeshee, wada sheekaysiga lala yeeshay dadkii ka soo qaybgalay wuxuu muujiyay inaysan Madaxweynaha Trump mas’uul uga dhigin khasaaraha Jamhuuriga ee doorashooyinka dhexe.
Qaar badan ayaa taa beddelkeeda ku eedeeyay xubnaha Jamhuuriga ee Kongareeska, iyagoo ku dooday inay ku guuldarreysteen inay codbixiyeyaasha ku qanciyaan in GOP-gu uu danahooda u adeegayo. Qaar kalena waxay sheegeen in xisbigu aanu meel marin sharciyo ku filan.
“Waa xisbi aan waxba qaban. Laanta fulinta ee Trump ayaa ah tan keliya ee wax fulinaysa oo wax ku qabanaysa amarro madaxweyne,” ayuu yiri nin.
Mid kale ayaa yiri: “Waxaan ku kalsoonahay in haddii uu codbixinta ku jiri lahaa, uu si wanaagsan u soo bixi lahaa, sababtoo ah wuu fahamsan yahay sida dadka badan loo maamulo. Taasi waa waxa siyaasadda dhab ahaantii ku saabsan tahay. Taasi waa waxa ololayaashani ku saabsan yihiin… sidii dadka aan xogta lahayn ee nacasyada ah looga dhaadhicin lahaa inay baxaan oo ay codeeyaan.”
Isbahaysigii Mr Trump u horseeday guusha sannadkii 2024 ayaa sidoo kale muujiyay calaamado cad oo kala daadsanaan ah.
Xogtii hore ee ra’yi-bixinta dadka ka soo baxay goobaha codbixinta waxay tilmaantay khasaarooyin waaweyn oo Jamhuurigu kala kulmay ragga madow, Latino-yaasha, codbixiyeyaasha da’da yar, Masiixiyiinta wacdinta iyo codbixiyeyaasha aan haysan shahaado jaamacadeed.
Ra’yi-bixinta Codbixiyeyaasha AP waxay diiwaangelisay isbeddel weyn oo ku yimid codbixiyeyaasha da’da yar iyo Latino-yaasha, iyadoo labada kooxoodba ay Jamhuuriga ka sii jeesteen marka loo eego guushii Mr Trump ee laba sano ka hor.
Codbixiyeyaal saf ugu jira goob codbixin maalintii ugu horreysay ee codbixinta hore ee Texas
Sannadkii 2024, codbixiyeyaasha ka yar 30 jir waxay qiyaastii u kala qaybsanaayeen Mr Trump iyo Madaxweyne-ku-xigeen Kamala Harris.
Markan, ku dhowaad toddoba ka mid ah tobankii codbixiye ee dalka oo dhan ee ka yar 30 jir ayaa sheegay inay taageereen musharraxa Dimuqraadiga ee Aqalka Wakiillada uga tartamayay degmadooda.
Taasi waxay dhalisay su’aal muhiim ah: sidee ayuu madaxweynuhu uga jawaabi doonaa kaddib markii uu marar badan ku adkaystay inuu si wax ku ool ah uga mid ahaa musharraxiinta codbixinta?
Kaddib markii uu baraha bulshada si caro leh ugu dhaliilay tebinta Fox News ee habeenka doorashada, wuxuu wareysi uu siiyay The New York Times ku qaatay cod ka heshiis badan. Mr Trump wuxuu sheegay inuu la shaqayn doono Dimuqraadiyiinta, isla markaana uu “si buuxda” u aqbali doono natiijooyinka.
“Waan, waad ogtahay, rajaynaynaa inaan la shaqayno. Waxaa laga yaabaa inaan wax wada xallinno,” ayuu yiri, inkastoo uu markii dambe soo dhigay sawir koofiyad ay ku qoran tahay erayga “Veto”.
Labada sano ee soo socda waxay u badan tahay inay keenaan dagaallo adag oo sharci-dejineed, iska horimaadyo ku saabsan maalgelinta iyo is-weydaarsi joogto ah oo eedeymo ah inta lagu jiro baaritaannada Kongareeska.
Xisbiga Jamhuuriga, habeenku wuxuu sidoo kale keeni karaa marxalad jahawareer siyaasadeed ah.
Madaxweyne Trump wuxuu weerar ku qaaday Guddoomiyaha Texas Mr Abbott, isagoo ku eedeeyay inuu sannadkii la soo dhaafay noqday RINO — Jamhuuri magac ahaan uun ah.
Dhanka kale, Dimuqraadiyiintu waxay u baahan doonaan inay wax ka qabtaan arrimihii u horseeday guulahooda, gaar ahaan awood-u-helidda kharashaadka nolosha, haddii ay doonayaan inay ilaashadaan kalsoonida codbixiyeyaasha oo ay sannadka 2028 ka galaan meel xooggan.
Kansas ayaa dooratay senator-kii ugu horreeyay ee Dimuqraadi ah tan iyo 1932, Adam Hamilton
Shaqaalaha codadka ayaa tirinaya codadka Xarunta Habaynta Codbixinta kaddib marka goobaha codbixintu xirmaan
<p iyadoo kharashka noloshu si weyn ugu culus yahay codbixiyeyaasha, waxaa la filayaa in diiradda hore lagu saaro dhimista kharashaadka maalinlaha ah.
Dimuqraadiyiintu waxay ballanqaadeen olole sharci-dejineed oo “naxdin iyo baqdin gelin” ah, iyagoo ballanqaaday inay saacado gudahood marka ay Janaayo xukunka qabtaan ku muujiyaan inay horay u wadaan hindiseyaasha sharciga si ay u fuliyaan ballanqaadyadii ololahooda.
Ajandaha waxaa ku jira soo celinta kabista daryeelka caafimaadka iyo kheyraadka Medicaid, iyo sidoo kale in la joojiyo canshuuraha uu Madaxweyne Trump ku soo rogay badeecadaha iyo dagaalka Iran.
Mr Trump wuxuu hore u qiray in Jamhuurigu u badan tahay inuu lumin doono gacan ku haynta Aqalka Wakiillada.
Horaantii toddobaadka, waxaa jiray calaamado muujinaya inuu sii walaacsanaa inuu sidoo kale lumiyo Senate-ka — natiijo siin lahayd Dimuqraadiyiinta awood weyn oo ay ku baaraan madaxweynaha iyo xulafadiisa.
Laakiin inkastoo Madaxweyne Trump uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo Dimuqraadiyiinta, wuxuu sidoo kale wariye u sheegay toddobaadkii hore inuu diyaar u yahay inuu isticmaalo awoodaha uu heli karo, oo ay ku jiraan cafisyo madaxweyne oo loo fidiyo kaaliyeyaasha iyo xulafada.
Natiijooyinku waxay matalayaan cambaareyntii ugu horreysay ee weyn ee heer qaran ee lagu wajaho muddada labaad ee Mr Trump, iyadoo Dimuqraadiyiintu ay la wareegeen labada gole ee Kongareeska.
Diidmada dadweynuhu kuma koobnayn deegaanadii sida dhaqanka ah u ahaa Dimuqraadiga. Isbeddelladii ugu waaweynaa waxay ka dhaceen gobollo u janjeera Jamhuuriga oo marar badan Mr Trump ku taageeray doorashooyinka madaxweynaha.
Texas ayaa dooratay senator-kii ugu horreeyay ee Dimuqraadi ah tan iyo 1988.
Kansas ayaa dooratay senator-kii ugu horreeyay ee Dimuqraadi ah tan iyo 1932.
Miisaankii siyaasadeed ayaa dhinac u dhacay.
Gobolladii Jamhuurigu u arkayay kuwo si la hubo loogu kalsoonaan karo, codbixiyeyaashu hadda waxay Dimuqraadiyiinta siiyeen fursad ay ku xukumaan.
Dimuqraadiga Debbie Dingell ayaa NBC u sheegtay in natiijooyinku muujiyeen in codbixiyeyaashu aysan ku qanacsanayn jihada uu dalku ku socdo. Dadku, ayay tiri, qasab ma aha inay “jecel yihiin Dimuqraadiyiinta”, balse waxay aaminsanaayeen in “ay waajib naga saaran tahay inaan wax qabanno”.
“Haddii aynaan wax ku gaarsiin labada sano ee soo socda, waxay diri doonaan farriin kale oo cod dheer,” ayay tiri.