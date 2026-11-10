Poland waxay furtay baaritaan argagixiso kadib toogasho wadareed ka dhacday Krakow

Poland ayaa furtay baaritaan argagixiso kadib markii nin hubaysan uu lix qof ku dilay Krakow, iyadoo baroordiiqayaal isugu yimaadeen fagaaraha Suuqa Weyn ee magaalada, iyagoo sita shumacyo iyo ubaxyo. Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in tuhmanuhu “aad ula dhacsanaa fikradaha midigta fog”.
Ninkan 24 jirka ah ee u dhashay Poland ayaa la sheegay inuu shalay si aan kala sooc lahayn rasaas uga furay bartamaha taariikhiga ah ee magaalada labaad ee ugu weyn dalka. Ra’iisul Wasaare Donald Tusk ayaa weerarka ku tilmaamay fal “argagixiso”.
Booliisku waxay sheegeen in muwaadin u dhashay Britain uu ka mid ahaa dadkii la dilay. 17-ka qof ee dhaawacmay waxaa ka mid ahaa muwaadiniin u dhashay Austria, Britain, Jarmalka, Portugal iyo Ruushka, sida ay sheegtay afhayeenad ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha.
Saddex meyd oo kale ayaa laga helay guriga tuhmanaha ee Ostrowiec Swietokrzyski, oo qiyaastii 150km waqooyi-bari kaga beegan Krakow. Booliisku waxay sheegeen inay ahaayeen waalidkiis iyo walaashiis.
Ninka hubaysan ayaa ku dhaawacmay is-weydaarsi rasaas ah oo uu la yeeshay booliiska, wuxuuna ku jiray xaalad halis ah oo isbitaal ah.
Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Qaranka ayaa xaqiijiyay inuu bilaabay baaritaan argagixiso.
Fagaaraha Suuqa Weyn ee taariikhiga ah ee Krakow iyo waddooyinka u dhow ayaa xirnaa, iyadoo booliisku u oggolaadeen gelitaanka oo keliya shaqaalaha muhiimka ah.
Dhowr maqaaxi oo ku yaalla agagaarka ma aysan furmin, halka calamada xarunta dowladda hoose loo sudhay bartooda. Dadku waxay shumacyo dhigeen meelo dhowr ah oo fagaaraha ah.
Dhawaaqii dhaqanka ahaa ee buunka ee ka yeeri jiray kaniisadda St Mary’s, oo fagaaraha ka dul eegta, ayaa 12 saacadood loo hakiyay xusuusta dhibbanayaasha. Wakaaladda wararka dowladda ee PAP ayaa sheegtay in tani ay ahayd markii ugu horreysay ee dhawaaqaas la joojiyo tan iyo 1939.
Warsaw, booliisku waxay shalay sheegeen in la kordhin doono ammaanka goobaha ciriiriga ah ee ay dalxiisayaashu jecel yihiin. Isbaarooyin ayaa la dhigay waddooyinka u gudba Krakowskie Przedmiescie, oo ku yaalla bartamaha taariikhiga ah ee caasimadda.
Daawo: Goobjoogayaal ayaa dib u xusuustay toogashadii wadareed ee Krakow
Meydadka ehelada ayaa la helay
Warbaahinta Poland ayaa tuhmanaha ku aqoonsatay Michal O.
Booliiska gobolka ayaa baraha bulshada ku sheegay in saddexda qof ee meydkooda laga helay gurigiisa ay ahaayeen waalidkiis iyo walaashiis.
Dhibbanayaashu waxay ahaayeen nin 53 jir ah iyo laba haween ah oo da’doodu ahayd 52 iyo 21 sano.
“Meydadka waxaa laga helay dhaawacyo, kuwaas oo baaritaankii hordhaca ahaa lagu qiimeeyay inay yihiin dhaawacyo rasaas ka dhashay… Toddoba qori ayaa laga qabtay guriga,” ayuu booliisku sheegay.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Marcin Kierwinski ayaa sheegay in saraakiishu sidoo kale hub ka heleen gaariga tuhmanaha.
Baarayaasha ay soo xigteen warbaahinta Poland ayaa sheegay in Michal O. uusan lahayn wax diiwaan dembiyeed hore ah.
Wuxuu xubin ka ahaa naadi toogasho, sida aabbihii oo kale.
Weerarradu waxay dhaawaceen dareenka amni
Shaqaalaha caafimaadka degdegga ah ayaa caawinaya dhibbane toogasho oo ku sugan bartamaha taariikhiga ah ee Krakow, halkaas oo nin hubaysan uu rasaas ka furay
“Aad ayaan u burburay,” Weronika Filar, oo 27 jir ah kuna nool Krakow, ayaa u sheegtay AFP.
“Runtii tani waa mid ka mid ah meelaha ugu ammaanka badan Dunida… Ma aanan filayn in wax sidan oo kale ah ay nagu dhacaan,” ayay tiri. “Magaaladeennu weligeed isku mid ahaan mayso.”
Krzysztof Stepien, oo 28 jir ah isla markaana waqti-dhiman ka shaqeeya hagaha magaalada, ayaa sheegay in Yurub ay la kulantay dhacdooyin la mid ah, balse aysan taasi ka dhicin Krakow.
“Wax sidan oo kale ah halkan waligeed kama dhicin, waxaanan rajaynayaa inaysan mar dambe dhicin,” Stepien ayaa u sheegay AFP.
Maria, oo 20 jir ah kana shaqaysa maqaaxi ku taalla Warsaw, ayaa sheegtay inay “ku dhowaato inay ilmeyso” kadib markii ay maqashay weerarka.
“Dhacdooyinkii u dambeeyay – ma aha oo keliya kan, balse waxyaabaha beryahan dhacaya – waxay si dhab ah u saameynayaan dareenkeenna amni,” ayay tiri.
Qoraal tafatireed ay daabacday wargeyska weyn ee Rzeczpospolita ayaa sheegay in toogashadu ay keentay “dhammaad arxan daran oo ku yimid xilli Poland loo arkayay jasiirad ammaan ah”.
Booliiska ayaa weli ku sugan goobta la xiray ee Krakow
Iyada oo ay weheliyaan naxdintooda iyo murugadooda, mas’uuliyiinta iyo shacabka ayaa ammaanay saraakiishii booliiska ee ka hortagay isla markaana qabtay ninka hubaysan, kadib is-rasaasayn ka dhacday meel aad isugu dhow.
Booliisku waxay soo saareen baaq degdeg ah oo lagu dalbanayo dhiig loogu deeqo mid ka mid ah laba sarkaal oo dhaawacmay, kaas oo lagu sheegay inuu “isbitaalka ugu dagaallamayo naftiisa”.
“Sarkaalka sare Jakub Kulik iyo Sarkaalka sare Artur Moranski waa geesiyaal dhab ah,” ayuu Ra’iisul Wasaare Donald Tusk ku qoray qoraal uu Sabtidii ku daabacay X. “Waxay u badan tahay inay badbaadiyeen nolosha dad badan, iyagoo iska indhatiray khatarta naftooda.”
Dadku waxay shumacyo u shidayaan dhibbanayaasha meel u dhow Suuqa Weyn
McEntee waxay xushmad u muujisay xubnaha Difaaca Rayidka ee Ireland
Wasiirka Arrimaha Dibadda Helen McEntee ayaa tacsi u dirtay qoysaska dadkii lagu dilay Poland, waxayna ammaantay xubnaha Difaaca Rayidka ee Ireland ee ka caawiyay goobta.
“Tani waxay ahayd weerar runtii burburinaya oo lagu qaaday rayid aan waxba galabsan oo ku jiray nolol maalmeedkooda Sabtidii,” ayay tiri.
“Inkastoo ay si cad u jiraan mala-awaallo ku saabsan ujeeddooyinka iyo arrimo kale, waxaan kalsooni buuxda ku qabaa in mas’uuliyiinta Poland ay baaritaan sameyn doonaan, isla markaana caddaalad loo heli doono qoysaskaas.”
Ms McEntee waxay sheegtay inay sidoo kale wasaaraddeeda ka codsatay inay la xiriirto xubnaha Difaaca Rayidka ee Dublin ee goobta joogay.
“Waxay sida cad halkaas u joogeen iyagoo shakhsi ahaan u jooga, balse waxaan u malaynayaa inay tahay wax aan caadi ahayn sida qiyamka iyo shaqada ay, waxaan filayaa, gudaha dalkooda ku qabtaan ay si toos ah uga hirgaleen Krakow, iyo sida ay halkaas ugu joogeen inay taageeraan dad aad u nugul oo ku lug yeeshay weerarkaas ayna caawiyaan,” ayay tiri.
“Waxaan doonayaa oo keliya inaan si fagaare ah ugu mahadceliyo.”
Warbixin dheeraad ah: Sandra Hurley