Khubaradu waxay ka digeen in Miisaaniyadda ugu dambeysay ee Zimbabwe ay gargaar kooban oo keliya siinayso dadka dakhligoodu hooseeyo, iyagoo ku doodaya in caqabadda maaliyadeed ee ugu weyn ee dalka ay tahay saldhigga canshuuraha, ee aysan ahayn dadka durba la daalaa dhacaya saboolnimada ama ku dhow xadka saboolnimada.
Intii lagu jiray shirarkii Miisaaniyadda ka dambeeyay, khabiirku wuxuu sheegay in dhimista canshuuraha ee shaqaalaha dakhligoodu hooseeyo ay tahay mid dhab ah, balse ay aad u kooban tahay si ay isbeddel macne leh ugu keento heerka nololeed ee qoysas badan.
“Gargaarku waa dhab, balse waa kooban yahay, farqiga qaab-dhismeedkuna wuxuu ku jiraa saldhigga canshuuraha, ee kuma jiro dadka saboolka ah,” ayuu khabiirku yiri. “Wasaaradda Maaliyaddu waa inay canshuur ka qaaddo hantida iyo daldaloollada waaweyn, ee aysan canshuur ka qaadin iibiyaha yar iyo shaqaalaha guriga ee durba ku jira xadka saboolnimada.”
Baahida loo qabo hannaan canshuureed oo ballaaran
Hadalladan waxay dib u soo nooleeyeen diiradda lagu saarayo cidda qaadaysa culayska kordhinta dakhliga dadweynaha iyo in tallaabooyinka Miisaaniyaddu ay si ku filan u ilaalinayaan dadka awoodda ugu yar u leh inay qaadaan kharashaad sare.
Doodda ugu weyn ee khabiirku waxay ahayd in dowladdu ballaariso oo xoojiso ururinta dakhliga meelaha la xiriira hantida iyo daldaloollada waaweyn, halkii ay ku tiirsanaan lahayd dadka ku shaqeeya shaqooyin aan degganayn, mushahar yar ama shaqooyin aan rasmi ahayn.
Iibiyeyaasha yaryar iyo shaqaalaha guryaha ayaa si gaar ah loogu xusay inay yihiin kooxo dakhligoodu aanu u oggolaanayn culays canshuureed oo dheeraad ah. Dadka durba ku nool xadka saboolnimada, xitaa isbeddello yar oo ku yimaada waajibaadka canshuuraha ama kharashka ku baxa gudashadooda ayaa si aan isu dheellitirnayn u saameyn kara miisaaniyadda qoysaska.
Faragelintan waxay sidoo kale muujinaysaa in qiimeynta siyaasadda canshuuraha oo lagu saleeyo oo keliya inay leedahay dhimis canshuureed aysan ku filnayn. Baaxadda iyo qiimaha dhabta ah ee dhimisyadaasi waa muhiim, gaar ahaan shaqaalaha dakhligoodu durba ku koobnaan karo baahiyaha aasaasiga ah ee maalinlaha ah.
Gargaarka oo lagu tilmaamay mid dhab ah, balse aan ku filnayn
Khabiirku si toos ah uma uusan diidin dhimisyada canshuuraha. Taa beddelkeeda, qiimeyntu waxay ahayd in gargaarku jiro, balse uu aad u kooban yahay si uu si macne leh u beddelo xaaladda guud ee dadka dakhligoodu hooseeyo.
Farqigaasi wuxuu muhiim u yahay doodda Miisaaniyadda ka dambeysa. Dhimis canshuureed waxay culayska ka yarayn kartaa qaar ka mid ah canshuur-bixiyeyaasha, balse saameynteedu way koobnaan kartaa haddii aysan si weyn u kordhin dakhliga ay isticmaali karaan ama aysan ilaalin dadka wajahaya dhibaatooyinka dhaqaale ee ugu waaweyn.
Qoysaska dakhligoodu hooseeyo, su’aashu ma aha oo keliya in dhimis canshuureed lagu dhawaaqay, balse waa in ay siinayso fursad ku filan oo ay ku daboolaan kharashaadka aasaasiga ah isla markaana ay ku hagaajiyaan xaaladaha nololeed. Khabiirku wuxuu ka digay in heerka gargaarka hadda jira uusan imtixaankaas ka gudbeyn.
Hadallada loo jeediyay xildhibaannada waxay muujinayaan walaac ballaaran oo ah in siyaasadda maaliyadeed aysan sii kordhin culayska saaran shaqaalaha iyo ganacsatada aan rasmiga ahayn ee haysta kayd dhaqaale oo kooban.
Diiradda hantida iyo daldaloollada
Khabiirku wuxuu ku boorriyay Wasaaradda Maaliyadda inay si weyn u xoogga saarto hantida iyo waxa lagu tilmaamay daldaloollo waaweyn oo ku jira nidaamka canshuuraha. Aragtidani waxay arrinta u qaabaynaysaa siyaasad dakhli oo qaab-dhismeed leh: in la xoojiyo awoodda dowladda ay kaga ururinayso dakhliga meelaha awoodda badan u leh inay wax ku darsadaan, iyadoo laga fogaanayo culays dheeraad ah oo lagu saaro dadka saboolka ah.
Aragtidan, farqiga laguma xallin karo in dalabyo culus lagu soo rogo iibiyeyaasha yaryar, shaqaalaha guryaha iyo dadka kale ee dakhligoodu durba ku dhow yahay xadka saboolnimada. Taa beddelkeeda, khabiirku wuxuu ku dooday in saldhigga canshuuraha laga dhigo mid wax-ku-ool ah oo caddaalad badan.
Beegsiga daldaloollada waaweyn wuxuu gacan ka geysan karaa wax ka qabashada walaacyada dakhliga iyada oo aan kooxaha dakhligoodu hooseeyo laga dhigin bartilmaameedka dadaallada dheeraadka ah ee ururinta. Hadalladu ma aysan soo bandhigin tallaabooyin gaar ah, balse waxay si cad ugu baaqeen in la beddelo halka ay Wasaaradda Maaliyaddu ka raadinayso dakhli.
Diiradda lagu saaray hantida waxay sidoo kale siyaasad-dejiyeyaasha ku dhalinaysaa su’aal ku saabsan caddaaladda qaybinta culayska canshuuraha. Haddii shaqaalaha ugu saboolsan la siiyo gargaar kooban oo keliya, iyadoo hantida iyo daldaloollada waaweyn aan si ku filan wax looga qaban, khabiirku wuxuu soo jeediyay in siyaasadda Miisaaniyaddu halis ugu jirto inay ku guuldarreysato dadka u baahan ilaalinta ugu badan.
Culayska saaran shaqaalaha aan rasmiga ahayn iyo kuwa mushaharka yar
Tixraaca loo sameeyay iibiyeyaasha yaryar wuxuu muujinayaa xaaladda shaqaalaha aan rasmiga ahayn ee doodda Miisaaniyadda ka dambeysa. Ganacsatada aan rasmiga ahayn waxay inta badan ku shaqeeyaan faa’iido kooban, taas oo ka dhigaysa kuwo si gaar ah ugu nugul marka canshuuraha ama kharashaadka u hoggaansanaantu kordhaan.
Shaqaalaha guryaha ayaa sidoo kale loo soo qaatay tusaale ahaan shaqaalaha mushaharka yar ee aan loo oggolaan karin inay qaadaan culayska dadaallada lagu daboolayo farqiga dakhliga. Digniinta khabiirku waxay ahayd in siyaasaddu tixgeliso xaqiiqada nololeed ee dadka dakhligoodu siin karo ilaalin yar marka ay la kulmaan dhibaatooyin dhaqaale oo lama filaan ah.
Kooxahan, dhimisyada kooban waa la soo dhaweyn karaa, balse waxaa laga yaabaa inaysan ku filnayn inay beddelaan xaaladdooda dhaqaale ee guud. Sidaas darteed, doodda khabiirku ma ahayn oo keliya in la bixiyo dhimista canshuuraha, balse waxay ahayd in la helo nidaam canshuureed aan dadka ugu hooseeya heerka dakhliga u arkin ilda ugu weyn ee dakhli dheeraad ah.
Dooddu waxay u badan tahay inay sii socoto
Shirarkii Miisaaniyadda ka dambeeyay waxay diiradda soo geliyeen ku filnaanshaha gargaarka loo fidinayo dadka dakhligoodu hooseeyo, iyadoo hadallada khabiirku ay si toos ah caqabad ugu noqdeen habka Wasaaradda Maaliyaddu u wajahdo saldhigga canshuuraha.
Farriinta ugu weyn waxay ahayd in horumar macne leh oo loo sameeyo qoysaska saboolka ah uu u baahan yahay wax ka badan dhimisyada yar. Waxay u baahan tahay hannaan siyaasadeed oo ballaaran oo ilaaliya shaqaalaha nugul, iyadoo dakhliga laga raadinayo hantida iyo daldaloollada waaweyn.
Iyadoo doodda Miisaaniyaddu ay sii socoto, sida loola dhaqmo dadka dakhligoodu hooseeyo, iibiyeyaasha aan rasmiga ahayn iyo shaqaalaha guryaha ayaa u badan inay sii ahaato cabbirka ugu weyn ee lagu qiimeeyo in soo-jeedimaha maaliyadeed ay gargaar gaarsiinayaan meelaha loogu baahan yahay.