Hawlgal weyn oo methamphetamine lagu soo saari jiray ayaa lagu burburiyay Gobolka Enugu, halkaas oo mas’uuliyiintu ku xireen shan muwaadin oo reer Mexico ah iyo ganacsade Nigerian ah, waxayna la wareegeen in ka badan 1.5 tan oo maandooriyaha ah, kaas oo qiimihiisu yahay $227 milyan. Hay’adda Qaranka ee Dhaqan-gelinta Sharciga Maandooriyaha ayaa sheegtay in xariggu uu ka dhashay baaritaan caalami ah oo socday toddoba bilood.
Baarayaashu waxay aaminsan yihiin in eedeysanayaashu qayb ka ahaayeen shabakad ballaaran oo ka ganacsata maandooriyaha, taas oo ay ku lug lahaayeen khubaro ka tirsan kartellada Mexico iyo xubno Nigerian ah oo xiriir la lahaa. Mas’uuliyiintu waxay goobta sidoo kale ka heleen ku dhowaad toddoba tan oo kiimikooyin ah iyo qalab warshadeed. Helitaankan ayaa ah shaybaarkii afraad ee methamphetamine ee looga shakisan yahay inuu xiriir la leeyahay kartello, kaas oo Nigeria laga helay bilihii u dambeeyay.
Hay’addu waxay sheegtay in hawlgalkii ugu dambeeyay uu tirada khubarada Mexico ee looga shakisan yahay inay ku takhasuseen soo saarista methamphetamine ee bilihii u dambeeyay lagu qabtay Nigeria ka dhigay 10 qof.