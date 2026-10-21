Madaxweynihii hore Macky Sall ayaa sheegay inuu ka tanaasulay musharraxnimadiisa si uu uga shaqeeyo dhisidda is-afgarad caalami ah. Bayaan uu soo saaray, Sall wuxuu sheegay in go’aankaasi uu yimid kaddib wadatashiyo ballaaran iyo natiijooyinkii cod-bixinnada hordhaca ahaa ee Golaha Ammaanka, kuwaas oo muujiyay in la doorbidayo musharrax ka soo jeeda Latin Ameerika ama Kariibiyaanka.
Axadle Newsroom West-Africa News English
Macky Sall oo Senegal ah ayaa ka tanaasulay musharraxnimadii Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay
Follow
Newsroom published Updated 49 minutes ago 1-minute read
Sidee u aragtaa warbixintan?
Direct News Delivery 75K+ Followers
Kala Soco Wararkii Ugu Dambeeyay WhatsApp & Telegram
Hel wararka degdegga ah, falanqeynta siyaasadda, iyo muuqaallada tooska ah adigoon seegin.