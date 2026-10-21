 Skip to content
Wednesday, October 21, 2026 9 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:43
Muqdisho 29°C
Breaking: Macky Sall oo Senegal ah ayaa ka tanaasulay musharraxnimadii Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay
Breaking News
Macky Sall oo Senegal ah ayaa ka tanaasulay musharraxnimadii Xoghayaha Guud ee Qaramada MidoobayZimbabwe’s Zanu-PF to Discipline MPs Over Missed Amendment VoteDrone attacks across Sudan kill 160 people as violence escalatesContaminated Water in South Africa’s Tshwane Raises Public Health ConcernsEU Strongly Condemns Settlers’ Attack on Delegation in West BankSomali Future Council Rejects 2027 Election Timetable, Warns of Further Political ActionMacky Sall oo Senegal ah ayaa ka tanaasulay musharraxnimadii Xoghayaha Guud ee Qaramada MidoobayZimbabwe’s Zanu-PF to Discipline MPs Over Missed Amendment VoteDrone attacks across Sudan kill 160 people as violence escalatesContaminated Water in South Africa’s Tshwane Raises Public Health ConcernsEU Strongly Condemns Settlers’ Attack on Delegation in West BankSomali Future Council Rejects 2027 Election Timetable, Warns of Further Political Action
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Macky Sall oo Senegal ah ayaa ka tanaasulay musharraxnimadii Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay

Follow
By Adam Omar October 21, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 49 minutes ago 1-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~1 min audio
Former Senegalese President Macky Sall Faces Setback in UN Bid
Former Senegalese President Macky Sall Faces Setback in Bid for UN Post

Madaxweynihii hore Macky Sall ayaa sheegay inuu ka tanaasulay musharraxnimadiisa si uu uga shaqeeyo dhisidda is-afgarad caalami ah. Bayaan uu soo saaray, Sall wuxuu sheegay in go’aankaasi uu yimid kaddib wadatashiyo ballaaran iyo natiijooyinkii cod-bixinnada hordhaca ahaa ee Golaha Ammaanka, kuwaas oo muujiyay in la doorbidayo musharrax ka soo jeeda Latin Ameerika ama Kariibiyaanka.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 640 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.