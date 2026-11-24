Go’aan ka soo baxa Maxkamadda Garqaadka Ciyaaraha (CAS) ayaa ugu dambayn soo afjari kara muranka ka dhashay finalka Koobka Qaramada Afrika ee 2025, iyadoo Senegal ay ka hor timid go’aankii horyaalka looga qaaday, laguna wareejiyay Morocco.
Senegal ayaa 1-0 kaga adkaatay Morocco ciyaartii finalka ee bishii Janaayo, kaddib waqti dheeri ah. Si kastaba ha ahaatee, bishii Maarso, guddiga rafcaannada Xiriirka Kubadda Cagta Afrika ayaa laalay natiijada, kaddib markii uu go’aamiyay in Senegal ay ciyaarta ka hartay markii ciyaartoydeedu garoonka ka baxeen, iyagoo ka cabanayay go’aan rigoore oo muran dhaliyay.
Sidaas awgeed, Morocco waxaa loo diiwaangeliyay guul 3-0 ah. Xiriirka kubadda cagta Senegal ayaa go’aanka ku tilmaamay mid aan caddaalad ahayn, wuxuuna rafcaan u gudbiyay CAS, isagoo dalbanaya in dib loogu soo celiyo natiijadii hore. Go’aanku wuxuu muhiimad ka ballaaran yeelan karaa kalsoonida lagu qabo CAF iyo sida loo dhaqan geliyo xeerarka tartamada. Go’aanka CAS wuxuu noqon doonaa kama dambays, marka laga reebo sababo kooban oo loo gudbin karo maxkamadda ugu sarreysa Switzerland, taasoo suuragal ka dhigi karta in la soo afjaro muranka bilo badan socday.