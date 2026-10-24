 Skip to content
Monday, October 26, 2026 14 Jumada al-Ula 1448 AH Asr 15:02
Muqdisho 29°C
Breaking: Soomaaliya oo fasaxday qof lala xiriiriyay cudurka Ebola kadib 21 maalmood oo karantiil ah iyo labo baaritaan oo laga waayay
Breaking News
Soomaaliya oo fasaxday qof lala xiriiriyay cudurka Ebola kadib 21 maalmood oo karantiil ah iyo labo baaritaan oo laga waayaySaddex shirkadood oo koronto oo Soomaali ah oo qiimaha korontada ku kordhiyay 5 senti sababo la xiriira sare u kaca shidaalkaSomalia appoints Eritrean-trained naval chief, risking further strain with EthiopiaGabon Lifts Social Media Ban After Eight MonthsSheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 21aadKenya Ebola outbreak claims second life as cases rise to nineSoomaaliya oo fasaxday qof lala xiriiriyay cudurka Ebola kadib 21 maalmood oo karantiil ah iyo labo baaritaan oo laga waayaySaddex shirkadood oo koronto oo Soomaali ah oo qiimaha korontada ku kordhiyay 5 senti sababo la xiriira sare u kaca shidaalkaSomalia appoints Eritrean-trained naval chief, risking further strain with EthiopiaGabon Lifts Social Media Ban After Eight MonthsSheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 21aadKenya Ebola outbreak claims second life as cases rise to nine
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Southern-Africa News English

Soo-galooti Lagu Garaacay Laguna Dilay Durban, Koonfur Afrika

Follow
By Newsroom October 24, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 1 day ago 1-minute read
Immigrant Beaten to Death in Durban, South Africa
Immigrant Beaten to Death in Durban, South Africa

Nin aan magaciisa la shaacin ayaa koox ka kooban ku dhowaad 50 qof ku dishay magaalada Durban, taasoo keentay in booliisku baaritaan bilaabo, iyadoo xiisadaha ka dhanka ah soo-galootiga ay ku sii kordhayaan guud ahaan Koonfur Afrika.

Booliisku waxay sheegeen in ninka, oo la rumaysan yahay inuu da’diisu ahayd dhammaadka 30-meeyada ama bilowga 40-meeyada, ay markii hore waddada dhinaceeda kula murmeen laba nin, ka hor intii aysan koox ka weyn weerarin. Waxaa goobta lagu xaqiijiyay inuu dhintay. Sababta dilka weli lama oga. Dilkan ayaa ku soo beegmaya kaddib dibadbaxyo isdaba joog ah oo looga soo horjeedo soo-galootiga, kuwaas oo qaybo ka mid ah dalka rabshado isu beddelay, iyadoo dukaamo iyo gaadiid lagu gubay Durban iyo Soweto.

- Advertisement -

Nigeria, Ghana iyo Zimbabwe ayaa ka mid ah dalalka Afrika ee walaaca ka muujiyay weerarrada lagu hayo muwaadiniintooda, halka qaarkood ay bilaabeen qabanqaabada dib loogu celinayo dadkooda. Koonfur Afrika waxaa ku dhowaad labaatan sano ka jiray rabshado naceyb shisheeye ah, oo ay ku jiraan weerarro dhimasho sababay sanadkii 2008, kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan 60 qof. Rabshadahan ugu dambeeyay ayaa ku soo beegmaya xilli dalka ay ka jiraan shaqo la’aan baahsan, saboolnimo iyo sinnaan la’aan. Cilmi-baarayaashu waxay sheegeen in aanu jirin wax caddayn ah oo taageeraya sheegashada ah in muhaajiriintu mas’uul ka yihiin dambiyada iyo khasaaraha shaqooyinka.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,184 published stories
More stories
Keep reading

More from Southern-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.