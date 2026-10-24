Soo-galooti Lagu Garaacay Laguna Dilay Durban, Koonfur Afrika

Nin aan magaciisa la shaacin ayaa koox ka kooban ku dhowaad 50 qof ku dishay magaalada Durban, taasoo keentay in booliisku baaritaan bilaabo, iyadoo xiisadaha ka dhanka ah soo-galootiga ay ku sii kordhayaan guud ahaan Koonfur Afrika.
Booliisku waxay sheegeen in ninka, oo la rumaysan yahay inuu da’diisu ahayd dhammaadka 30-meeyada ama bilowga 40-meeyada, ay markii hore waddada dhinaceeda kula murmeen laba nin, ka hor intii aysan koox ka weyn weerarin. Waxaa goobta lagu xaqiijiyay inuu dhintay. Sababta dilka weli lama oga. Dilkan ayaa ku soo beegmaya kaddib dibadbaxyo isdaba joog ah oo looga soo horjeedo soo-galootiga, kuwaas oo qaybo ka mid ah dalka rabshado isu beddelay, iyadoo dukaamo iyo gaadiid lagu gubay Durban iyo Soweto.
Nigeria, Ghana iyo Zimbabwe ayaa ka mid ah dalalka Afrika ee walaaca ka muujiyay weerarrada lagu hayo muwaadiniintooda, halka qaarkood ay bilaabeen qabanqaabada dib loogu celinayo dadkooda. Koonfur Afrika waxaa ku dhowaad labaatan sano ka jiray rabshado naceyb shisheeye ah, oo ay ku jiraan weerarro dhimasho sababay sanadkii 2008, kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan 60 qof. Rabshadahan ugu dambeeyay ayaa ku soo beegmaya xilli dalka ay ka jiraan shaqo la’aan baahsan, saboolnimo iyo sinnaan la’aan. Cilmi-baarayaashu waxay sheegeen in aanu jirin wax caddayn ah oo taageeraya sheegashada ah in muhaajiriintu mas’uul ka yihiin dambiyada iyo khasaaraha shaqooyinka.