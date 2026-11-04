 Skip to content
Wednesday, November 4, 2026 23 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:42
Muqdisho 30°C
Breaking: Democrats oo ku guuleystay Aqalka Wakiillada US, si buuxdana ula wareegay gacan ku haynta Congress-ka
Breaking News
Democrats oo ku guuleystay Aqalka Wakiillada US, si buuxdana ula wareegay gacan ku haynta Congress-kaQaramada Midoobay oo Qorshaynaysa Ka Bixitaanka Hawlgalka Nabad-ilaalinta ee Saxaraha GalbeedTrump Says U.S. Will End $4 Billion in Annual Aid to IsraelDemocrats Projected to Hold Key Georgia Senate Seat in U.S. MidtermsXildhibaan ka tirsan Garissa oo codbixiyeyaasha ugu baaqay inay hubiyaan musharraxiinta ka hor inta aysan dooranPuntland State Health Minister Pledges World-Class Hospital to Expand Somalia’s Medical ServicesDemocrats oo ku guuleystay Aqalka Wakiillada US, si buuxdana ula wareegay gacan ku haynta Congress-kaQaramada Midoobay oo Qorshaynaysa Ka Bixitaanka Hawlgalka Nabad-ilaalinta ee Saxaraha GalbeedTrump Says U.S. Will End $4 Billion in Annual Aid to IsraelDemocrats Projected to Hold Key Georgia Senate Seat in U.S. MidtermsXildhibaan ka tirsan Garissa oo codbixiyeyaasha ugu baaqay inay hubiyaan musharraxiinta ka hor inta aysan dooranPuntland State Health Minister Pledges World-Class Hospital to Expand Somalia’s Medical Services
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom North-Africa News English

Qaramada Midoobay oo Qorshaynaysa Ka Bixitaanka Hawlgalka Nabad-ilaalinta ee Saxaraha Galbeed

Follow
By Newsroom November 4, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
UN to Withdraw Peacekeeping Mission from Western Sahara
UN to Withdraw Peacekeeping Mission from Western Sahara

Qaramada Midoobay ayaa diyaarinaysa suurtagalnimada ka bixitaanka hawlgalkeeda nabad-ilaalinta ee Saxaraha Galbeed, kaddib markii Ruushka iyo Maraykanku ay diideen hindisayaal iska soo horjeeday oo lagu kordhinayay hawlgalka 35-ka sano socday. Waxaa la aasaasay 1991-kii, Hawlgalka Qaramada Midoobay ee Aftida Saxaraha Galbeed (MINURSO) wuxuu kormeeraa xabbad-joojinta, wuxuuna taageeraa dadaallada lagu gaadhayo xal siyaasadeed oo u dhexeeya Morocco iyo Jabhadda Polisario ee doonaysa madaxbannaanida.

Khilaafka Golaha Ammaanka wuxuu ku saabsanaa qorshe Maraykanku taageerayay oo lagu cusboonaysiinayay waajibaadka MINURSO, iyadoo hindisaha is-maamulka Morocco laga dhigay xudunta wadaxaajoodyada. Ruushku wuu diiday hindisaha, isagoo sheegay inuu u janjeedho dhanka Morocco isla markaana uu halis gelinayo in go’aan laga sii gaaro arrimaha madaxbannaanida ee aan weli la xallin. Washington ayaa markaas diidmada qayaxan ku hor istaagtay hindisihii ka soo horjeeday ee Moscow.

- Advertisement -

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay in ismariwaagaasi uu kordhin karo khatarta colaado dib u qarxa, wuxuuna labada dhinac ugu baaqay inay isxakameeyaan. Wuxuu mar kale carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la dhowro xaqa shacabka Sahrawi u leeyihiin aayo-ka-tashiga. Morocco ayaa gacanta ku haysa inta badan Saxaraha Galbeed, halka Jabhadda Polisario ay weli doonayso in la dhiso dowlad madax-bannaan.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,198 published stories
More stories
Keep reading

More from North-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.