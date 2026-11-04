Qaramada Midoobay oo Qorshaynaysa Ka Bixitaanka Hawlgalka Nabad-ilaalinta ee Saxaraha Galbeed

Qaramada Midoobay ayaa diyaarinaysa suurtagalnimada ka bixitaanka hawlgalkeeda nabad-ilaalinta ee Saxaraha Galbeed, kaddib markii Ruushka iyo Maraykanku ay diideen hindisayaal iska soo horjeeday oo lagu kordhinayay hawlgalka 35-ka sano socday. Waxaa la aasaasay 1991-kii, Hawlgalka Qaramada Midoobay ee Aftida Saxaraha Galbeed (MINURSO) wuxuu kormeeraa xabbad-joojinta, wuxuuna taageeraa dadaallada lagu gaadhayo xal siyaasadeed oo u dhexeeya Morocco iyo Jabhadda Polisario ee doonaysa madaxbannaanida.
Khilaafka Golaha Ammaanka wuxuu ku saabsanaa qorshe Maraykanku taageerayay oo lagu cusboonaysiinayay waajibaadka MINURSO, iyadoo hindisaha is-maamulka Morocco laga dhigay xudunta wadaxaajoodyada. Ruushku wuu diiday hindisaha, isagoo sheegay inuu u janjeedho dhanka Morocco isla markaana uu halis gelinayo in go’aan laga sii gaaro arrimaha madaxbannaanida ee aan weli la xallin. Washington ayaa markaas diidmada qayaxan ku hor istaagtay hindisihii ka soo horjeeday ee Moscow.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay in ismariwaagaasi uu kordhin karo khatarta colaado dib u qarxa, wuxuuna labada dhinac ugu baaqay inay isxakameeyaan. Wuxuu mar kale carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la dhowro xaqa shacabka Sahrawi u leeyihiin aayo-ka-tashiga. Morocco ayaa gacanta ku haysa inta badan Saxaraha Galbeed, halka Jabhadda Polisario ay weli doonayso in la dhiso dowlad madax-bannaan.