 Skip to content
Thursday, October 22, 2026 10 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:43
Muqdisho 27°C
Breaking: Shan iyo Toban Sano Ka Dib, Dhaxalka Qaddaafi Weli Wuxuu Gaarayaa Meelo Ka Fog Liibiya
Breaking News
Shan iyo Toban Sano Ka Dib, Dhaxalka Qaddaafi Weli Wuxuu Gaarayaa Meelo Ka Fog LiibiyaWebsites Go Offline After AI-Discovered Flaw Triggers Security ScrambleTigray Rebels Claim More Than 1,500 Ethiopian Soldiers Killed as Abiy Ahmed Warns EritreaNorth Western State of Somalia Denies Reaching New Airspace Agreement With Somali GovernmentKatsina Health Workers Suspend Strike as Talks Reopen in NigeriaUN warns withdrawing peacekeepers from CAR could fuel regional chaosShan iyo Toban Sano Ka Dib, Dhaxalka Qaddaafi Weli Wuxuu Gaarayaa Meelo Ka Fog LiibiyaWebsites Go Offline After AI-Discovered Flaw Triggers Security ScrambleTigray Rebels Claim More Than 1,500 Ethiopian Soldiers Killed as Abiy Ahmed Warns EritreaNorth Western State of Somalia Denies Reaching New Airspace Agreement With Somali GovernmentKatsina Health Workers Suspend Strike as Talks Reopen in NigeriaUN warns withdrawing peacekeepers from CAR could fuel regional chaos
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom North-Africa News English

Shan iyo Toban Sano Ka Dib, Dhaxalka Qaddaafi Weli Wuxuu Gaarayaa Meelo Ka Fog Liibiya

Follow
By Newsroom October 22, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~1 min audio
15 Years Later, Gaddafi's Legacy Still Reaches Far Beyond Libya
15 Years Later, Gaddafi's Legacy Still Reaches Far Beyond Libya

Dhimashadii Mucammar Qaddaafi ee 2011 ma soo afjarin doodihii ku saabsanaa xukunkiisa. Shan iyo toban sano ka dib, dhaxalka siyaasadeed ee hoggaamiyihii hore ee Liibiya ayaa weli qaabeeya doodaha ku saabsan xasillooni-darrada Liibiya iyo caqabadaha amni ee ka jira Saaxilka. Khabiiradda arrimaha Liibiya, Virginie Collombier, ayaa sheegtay in Qaddaafiyaddu ay isku dartay aragtidii Buugga Cagaaran ee ahayd beddelka hantiwadaagga iyo shuuciyadda, awood dhexe oo xooggan, waddaniyadda Carabta iyo Afrika, la-dagaallanka imbaraadooriyadda iyo dib-u-qaybinta hantida shidaalka.

Dhaxalkaas waxaa sidoo kale lagu dhisay caburin adag, xaddidaadda mucaaradka siyaasadeed iyo siyaasado ka fogeeyay qaybo ka mid ah bulshada. Xukun-ka-qaadistiisii ka dib kacdoon iyo faragelin milatari oo reer Galbeedku taageereen waxay Liibiya ku reebtay kala qaybsanaan u dhexeysa kooxo siyaasadeed iyo milatari oo iska soo horjeeda, halka amni-darraduna ay ku fidday meel ka baxsan xuduudaheeda.

- Advertisement -

Guud ahaan Afrika, hoggaamiyeyaal iyo madaxda siyaasadeed qaarkood ayaa weli si wanaagsan u xusuusta maalgashigii iyo taageeradii Qaddaafi ee horumarinta, iyagoo quwadaha shisheeye ku eedaynaya inay xilka ka tuureen isaga iyaga oo aan lahayn qorshe hirgeli kara oo ku aaddan mustaqbalka Liibiya. Dilkii wiilkiisa Saif al-Islam bishii Febraayo 2026 ayaa sii wiiqay dhaqdhaqaaqa, isaga oo taageerayaasha ka qaaday shaqsi caan ah iyo mashruuc siyaasadeed si cad loo qeexay. Collombier ayaa sheegtay in dhaxalka waara ee Qaddaafi uu ka tarjumayo dabeecaddii aadka u shaqsiyaysnayd ee xukunkiisa iyo kakanaanta taariikhda Liibiya.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,176 published stories
More stories
Keep reading

More from North-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.