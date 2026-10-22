Shan iyo Toban Sano Ka Dib, Dhaxalka Qaddaafi Weli Wuxuu Gaarayaa Meelo Ka Fog Liibiya

Dhimashadii Mucammar Qaddaafi ee 2011 ma soo afjarin doodihii ku saabsanaa xukunkiisa. Shan iyo toban sano ka dib, dhaxalka siyaasadeed ee hoggaamiyihii hore ee Liibiya ayaa weli qaabeeya doodaha ku saabsan xasillooni-darrada Liibiya iyo caqabadaha amni ee ka jira Saaxilka. Khabiiradda arrimaha Liibiya, Virginie Collombier, ayaa sheegtay in Qaddaafiyaddu ay isku dartay aragtidii Buugga Cagaaran ee ahayd beddelka hantiwadaagga iyo shuuciyadda, awood dhexe oo xooggan, waddaniyadda Carabta iyo Afrika, la-dagaallanka imbaraadooriyadda iyo dib-u-qaybinta hantida shidaalka.
Dhaxalkaas waxaa sidoo kale lagu dhisay caburin adag, xaddidaadda mucaaradka siyaasadeed iyo siyaasado ka fogeeyay qaybo ka mid ah bulshada. Xukun-ka-qaadistiisii ka dib kacdoon iyo faragelin milatari oo reer Galbeedku taageereen waxay Liibiya ku reebtay kala qaybsanaan u dhexeysa kooxo siyaasadeed iyo milatari oo iska soo horjeeda, halka amni-darraduna ay ku fidday meel ka baxsan xuduudaheeda.
Guud ahaan Afrika, hoggaamiyeyaal iyo madaxda siyaasadeed qaarkood ayaa weli si wanaagsan u xusuusta maalgashigii iyo taageeradii Qaddaafi ee horumarinta, iyagoo quwadaha shisheeye ku eedaynaya inay xilka ka tuureen isaga iyaga oo aan lahayn qorshe hirgeli kara oo ku aaddan mustaqbalka Liibiya. Dilkii wiilkiisa Saif al-Islam bishii Febraayo 2026 ayaa sii wiiqay dhaqdhaqaaqa, isaga oo taageerayaasha ka qaaday shaqsi caan ah iyo mashruuc siyaasadeed si cad loo qeexay. Collombier ayaa sheegtay in dhaxalka waara ee Qaddaafi uu ka tarjumayo dabeecaddii aadka u shaqsiyaysnayd ee xukunkiisa iyo kakanaanta taariikhda Liibiya.