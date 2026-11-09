 Skip to content
Monday, November 9, 2026 28 Jumada al-Ula 1448 AH Asr 15:05
Muqdisho 30°C
Breaking: Africa Urges Concrete Action, Not Promises, at COP31
Breaking News
Africa Urges Concrete Action, Not Promises, at COP31Shil Tareen oo ka dhacay Masar ayaa dilay toddobo qof, in ka badan 100 kalena ku dhaawacmaySouth Africa’s ANC Records Historic Low in Local ElectionsWalaaca beelaha ka qabaan in la beegsado oo sii kordhaya kadib xiisadaha saameeyay Murasade iyo XawaadleMaamul goboleedyada Soomaaliya iyo awoodahoodaTrump prepares for battles unfolding across multiple frontsAfrica Urges Concrete Action, Not Promises, at COP31Shil Tareen oo ka dhacay Masar ayaa dilay toddobo qof, in ka badan 100 kalena ku dhaawacmaySouth Africa’s ANC Records Historic Low in Local ElectionsWalaaca beelaha ka qabaan in la beegsado oo sii kordhaya kadib xiisadaha saameeyay Murasade iyo XawaadleMaamul goboleedyada Soomaaliya iyo awoodahoodaTrump prepares for battles unfolding across multiple fronts
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom North-Africa News English

Shil Tareen oo ka dhacay Masar ayaa dilay toddobo qof, in ka badan 100 kalena ku dhaawacmay

Follow
By Newsroom November 9, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
Cameroon Train Crash Survivors Still Seek Justice 10 Years Later
Survivors of Cameroon Train Crash Still Seek Justice 10 Years Later

Ugu yaraan toddobo qof ayaa ku dhintay, in ka badan 100 kalena way ku dhaawacmeen kaddib markii laba tareen oo rakaab ah ay isku dhaceen gobolka Giza ee Masar, koonfurta Qaahira.

Shilku wuxuu ka dhacay jidka tareenka ee isku xira Qaahira iyo Aswaan oo ku taalla koonfurta Masar, halkaas oo mid ka mid ah tareennadu uu ku dhacay dabada kan kale. Isku dhacu wuxuu sababay in mid ka mid ah tareennadu ka baxo waddada tareenka, halka dhowr gaari-tareenna ay rogmadeen. In ka badan 50 ambalaas ayaa goobta u gurmaday, iyadoo gurmad-bixiyeyaasha iyo wiishashku ay ka shaqeynayeen qaadista burburka iyo dib u furista khadka.

Madaxweynaha Masar Abdel-Fattah el-Sissi ayaa amray in baaritaan lagu sameeyo isku dhaca, wuxuuna sheegay in qof kasta oo lagu helo inuu dayacay waajibaadkiisa lala xisaabtami doono. Mas’uuliyiintu weli ma go’aamin waxa sababay shilka. Dowladda ayaa isbitaallada ku yaalla deegaanka gelisay “heegan sare” xilli ay daaweynayeen bukaanno tiro badan oo kusoo qulqulay.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,205 published stories
More stories
Keep reading

More from North-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.