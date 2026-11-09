Shil Tareen oo ka dhacay Masar ayaa dilay toddobo qof, in ka badan 100 kalena ku dhaawacmay

Ugu yaraan toddobo qof ayaa ku dhintay, in ka badan 100 kalena way ku dhaawacmeen kaddib markii laba tareen oo rakaab ah ay isku dhaceen gobolka Giza ee Masar, koonfurta Qaahira.
Shilku wuxuu ka dhacay jidka tareenka ee isku xira Qaahira iyo Aswaan oo ku taalla koonfurta Masar, halkaas oo mid ka mid ah tareennadu uu ku dhacay dabada kan kale. Isku dhacu wuxuu sababay in mid ka mid ah tareennadu ka baxo waddada tareenka, halka dhowr gaari-tareenna ay rogmadeen. In ka badan 50 ambalaas ayaa goobta u gurmaday, iyadoo gurmad-bixiyeyaasha iyo wiishashku ay ka shaqeynayeen qaadista burburka iyo dib u furista khadka.
Madaxweynaha Masar Abdel-Fattah el-Sissi ayaa amray in baaritaan lagu sameeyo isku dhaca, wuxuuna sheegay in qof kasta oo lagu helo inuu dayacay waajibaadkiisa lala xisaabtami doono. Mas’uuliyiintu weli ma go’aamin waxa sababay shilka. Dowladda ayaa isbitaallada ku yaalla deegaanka gelisay “heegan sare” xilli ay daaweynayeen bukaanno tiro badan oo kusoo qulqulay.