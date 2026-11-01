 Skip to content
Sunday, November 1, 2026 20 Jumada al-Ula 1448 AH Isha 18:53
Muqdisho 26°C
Breaking: Shaqaalaha Qaramada Midoobay oo Soomaaliya Looga daadgureeyay Kenya Kadib Xiritaanka UNTMIS
Breaking News
Shaqaalaha Qaramada Midoobay oo Soomaaliya Looga daadgureeyay Kenya Kadib Xiritaanka UNTMISIn ka badan 150 guri oo la sheegay in waxyeello soo gaartay xilli rabshado ka dhan ah Oromada ay ka dillaaceen BoramaRubio to meet Brazil’s foreign minister amid simmering diplomatic tensionsMadaxweynaha Soomaaliya oo dalbaday taageero caalami ah oo lagu sugo amniga xeebaha xilli ay dib u soo labakaclaysay burcad-badeeddaTrump says US still must “take care” of one or two targets in IranRights Groups Call for Release of Detained Nigerien JournalistShaqaalaha Qaramada Midoobay oo Soomaaliya Looga daadgureeyay Kenya Kadib Xiritaanka UNTMISIn ka badan 150 guri oo la sheegay in waxyeello soo gaartay xilli rabshado ka dhan ah Oromada ay ka dillaaceen BoramaRubio to meet Brazil’s foreign minister amid simmering diplomatic tensionsMadaxweynaha Soomaaliya oo dalbaday taageero caalami ah oo lagu sugo amniga xeebaha xilli ay dib u soo labakaclaysay burcad-badeeddaTrump says US still must “take care” of one or two targets in IranRights Groups Call for Release of Detained Nigerien Journalist
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Shaqaalaha Qaramada Midoobay oo Soomaaliya Looga daadgureeyay Kenya Kadib Xiritaanka UNTMIS

Follow
By Axadle Editorial Desk November 1, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 2-minute read
UN Staff Evacuated From Somalia to Kenya After UNTMIS Mission Closes
UN Staff Evacuated From Somalia to Kenya After UNTMIS Mission Closes

Shaqaalaha Qaramada Midoobay oo Soomaaliya Looga Duuliyay Kenya Kadib Xiritaanka UNTMIS

MUQDISHO, Soomaaliya — Shaqaalaha Qaramada Midoobay ayaa Axaddii laga daadgureeyay xarunta Xalane ee Muqdisho, waxaana diyaarado ay Qaramada Midoobay kiraysatay lagu geeyay Nairobi, sida lagu sheegay xog ku saabsan hawlgalka.

- Advertisement -

Guuritaanka ayaa dhacay maalin kaddib markii Qaramada Midoobay si rasmi ah u soo afjartay Hawlgalkeeda Kaalmaynta Soomaaliya (UNTMIS), iyadoo la xiray hawlgal siyaasadeed oo gacan ka geystay qaabaynta xiriirka hay’adda ay la leedahay dalka muddo tobannaan sano ah.

Shaqaalaha ayaa loo qaaday caasimadda Kenya, xilli Qaramada Midoobay ay bilowday marxalad cusub oo joogitaankeeda Soomaaliya ah kaddib xiritaanka hawlgalka 31-kii Oktoobar.

Gunaanadka UNTMIS ayaa la filayaa inuu bog cusub u furo xiriirka Soomaaliya iyo hay’adda caalamiga ah, iyadoo mas’uuliyad dheeraad ah loo wareejinayo hay’adaha Soomaaliyeed.

Xiritaanka hawlgalka ayaa daba socday hannaan kala-guur ah oo socday laba sano, kaas oo loogu talagalay in si tartiib tartiib ah mas’uuliyadaha loogu wareejiyo dowladda Soomaaliya, laguna xoojiyo lahaanshaha qaran ee arrimaha siyaasadda iyo hay’adaha.

Soo afjaridda UNTMIS kama dhigna in Qaramada Midoobay ay ka baxday Soomaaliya. Hay’ado iyo barnaamijyo kale oo Qaramada Midoobay leedahay ayaa la filayaa inay sii wadaan howlahooda, iyagoo bixinaya gargaar bani’aadannimo iyo taageeraya dadaallada horumarinta, nabad-dhisidda iyo dowlad-dhisidda.

Xarunta Xalane oo ku taalla meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Muqdisho, ayaa muddo dheer u adeegaysay saldhigga dhexe ee shaqaalaha caalamiga ah iyo howlgallada diblomaasiyadeed ee Soomaaliya.

Daadgureynta la soo sheegay ayaa dhalisay su’aalo ku saabsan sida shaqaalaha caalamiga ah loogu dejin doono xarunta kaddib xiritaanka hawlgalka.

Isla markiiba ma cadda tirada shaqaalaha Qaramada Midoobay ee loo qaaday Nairobi ama in wareejintoodu qayb ka ahayd qorshe hore loo diyaariyay oo la xiriiray kala-guurka hawlgalka.

In ka badan saddexatan sano, Qaramada Midoobay waxay Soomaaliya ku lahayd joogitaan siyaasadeed iyo mid nabad-dhisid ah, iyadoo loo marayo hawlgallo isdaba joog ah oo taageerayay dadaallada dib loogu dhisayo hay’adaha dowladda, horumarinta dib-u-heshiisiinta siyaasadeed iyo xoojinta amniga.

Xiritaanka UNTMIS wuxuu ka dhigan yahay isbeddel weyn oo ku yimid xiriirkaas, inkastoo la filayo in hay’addu ay sii waddo iskaashigeeda ballaaran ee Soomaaliya iyada oo adeegsanaysa hay’adaha iyo barnaamijyada u harsan.

AXADLETM

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,985 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.