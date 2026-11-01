Shaqaalaha Qaramada Midoobay oo Soomaaliya Looga daadgureeyay Kenya Kadib Xiritaanka UNTMIS

Shaqaalaha Qaramada Midoobay oo Soomaaliya Looga Duuliyay Kenya Kadib Xiritaanka UNTMIS
MUQDISHO, Soomaaliya — Shaqaalaha Qaramada Midoobay ayaa Axaddii laga daadgureeyay xarunta Xalane ee Muqdisho, waxaana diyaarado ay Qaramada Midoobay kiraysatay lagu geeyay Nairobi, sida lagu sheegay xog ku saabsan hawlgalka.
Guuritaanka ayaa dhacay maalin kaddib markii Qaramada Midoobay si rasmi ah u soo afjartay Hawlgalkeeda Kaalmaynta Soomaaliya (UNTMIS), iyadoo la xiray hawlgal siyaasadeed oo gacan ka geystay qaabaynta xiriirka hay’adda ay la leedahay dalka muddo tobannaan sano ah.
Shaqaalaha ayaa loo qaaday caasimadda Kenya, xilli Qaramada Midoobay ay bilowday marxalad cusub oo joogitaankeeda Soomaaliya ah kaddib xiritaanka hawlgalka 31-kii Oktoobar.
Gunaanadka UNTMIS ayaa la filayaa inuu bog cusub u furo xiriirka Soomaaliya iyo hay’adda caalamiga ah, iyadoo mas’uuliyad dheeraad ah loo wareejinayo hay’adaha Soomaaliyeed.
Xiritaanka hawlgalka ayaa daba socday hannaan kala-guur ah oo socday laba sano, kaas oo loogu talagalay in si tartiib tartiib ah mas’uuliyadaha loogu wareejiyo dowladda Soomaaliya, laguna xoojiyo lahaanshaha qaran ee arrimaha siyaasadda iyo hay’adaha.
Soo afjaridda UNTMIS kama dhigna in Qaramada Midoobay ay ka baxday Soomaaliya. Hay’ado iyo barnaamijyo kale oo Qaramada Midoobay leedahay ayaa la filayaa inay sii wadaan howlahooda, iyagoo bixinaya gargaar bani’aadannimo iyo taageeraya dadaallada horumarinta, nabad-dhisidda iyo dowlad-dhisidda.
Xarunta Xalane oo ku taalla meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Muqdisho, ayaa muddo dheer u adeegaysay saldhigga dhexe ee shaqaalaha caalamiga ah iyo howlgallada diblomaasiyadeed ee Soomaaliya.
Daadgureynta la soo sheegay ayaa dhalisay su’aalo ku saabsan sida shaqaalaha caalamiga ah loogu dejin doono xarunta kaddib xiritaanka hawlgalka.
Isla markiiba ma cadda tirada shaqaalaha Qaramada Midoobay ee loo qaaday Nairobi ama in wareejintoodu qayb ka ahayd qorshe hore loo diyaariyay oo la xiriiray kala-guurka hawlgalka.
In ka badan saddexatan sano, Qaramada Midoobay waxay Soomaaliya ku lahayd joogitaan siyaasadeed iyo mid nabad-dhisid ah, iyadoo loo marayo hawlgallo isdaba joog ah oo taageerayay dadaallada dib loogu dhisayo hay’adaha dowladda, horumarinta dib-u-heshiisiinta siyaasadeed iyo xoojinta amniga.
Xiritaanka UNTMIS wuxuu ka dhigan yahay isbeddel weyn oo ku yimid xiriirkaas, inkastoo la filayo in hay’addu ay sii waddo iskaashigeeda ballaaran ee Soomaaliya iyada oo adeegsanaysa hay’adaha iyo barnaamijyada u harsan.
AXADLETM