 Skip to content
Wednesday, November 4, 2026 23 Jumada al-Ula 1448 AH Isha 18:53
Muqdisho 26°C
Breaking: Soomaaliya oo sheegtay in ka bixitaanka ciidamada Uganda uusan ka dhignayn in dhammaan ciidamadu baxayaan
Breaking News
Soomaaliya oo sheegtay in ka bixitaanka ciidamada Uganda uusan ka dhignayn in dhammaan ciidamadu baxayaanSoomaaliya oo diidday safiirka Israa’iil ee Waqooyi Galbeed iyo qorshaha safaarad looga furayo HargeysaHRW Calls on Burkina Faso Government to Investigate Civilian KillingsSouth Africans Cast Ballots in Local Government ElectionsSpain’s Transport Minister Resigns Days After Deadly Train CrashAbdul El-Sayed Wins Michigan Senate Race, Becoming First Muslim Elected to U.S. SenateSoomaaliya oo sheegtay in ka bixitaanka ciidamada Uganda uusan ka dhignayn in dhammaan ciidamadu baxayaanSoomaaliya oo diidday safiirka Israa’iil ee Waqooyi Galbeed iyo qorshaha safaarad looga furayo HargeysaHRW Calls on Burkina Faso Government to Investigate Civilian KillingsSouth Africans Cast Ballots in Local Government ElectionsSpain’s Transport Minister Resigns Days After Deadly Train CrashAbdul El-Sayed Wins Michigan Senate Race, Becoming First Muslim Elected to U.S. Senate
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Soomaaliya oo sheegtay in ka bixitaanka ciidamada Uganda uusan ka dhignayn in dhammaan ciidamadu baxayaan

Follow
By Axadle Editorial Desk November 4, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 2-minute read
Somalia Says Uganda’s Troop Withdrawal Does Not Mean All Forces Are Leaving
Somalia Says Uganda’s Troop Withdrawal Does Not Mean All Forces Are Leaving

Soomaaliya oo caddaysay in ka bixitaanka Uganda uu khuseeyo ciidamada heshiiska laba geesoodka ah, ee uusan khusayn dhammaan ciidamada

MOGADISHU, Soomaaliya — Soomaaliya ayaa caddaysay in ka bixitaanka ciidamada Uganda ee ku sugan dalka, kuwaas oo lagu soo diray heshiis laba geesood ah, uusan ka dhignayn in askari kasta oo Ugandhees ah oo dalka ka howlgala uu baxayo.

- Advertisement -

La-taliyaha Amniga Qaranka, Danjire Aweys Xaaji Yuusuf Axmed, ayaa sheegay in ciidamada hadda ka baxaya Soomaaliya ay yihiin inta badan kuwa lagu soo diray hannaan amni oo gaar ah oo ay ku heshiiyeen dowladaha Soomaaliya iyo Uganda.

Wuxuu sheegay in ciidamada Uganda ee loo xilsaaray Howlgalka Midowga Afrika ee Taageerada iyo Xasilinta Soomaaliya (AUSSOM) ay weli ku sugan yihiin dalka, ayna sii wadi doonaan howlgallada ay si wadajir ah ula fulinayaan cutubyada kale ee howlgalka iyo Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed.

“Ka bixitaanka ciidamada lagu soo diray heshiisyada laba geesoodka ah waa inaan loo fasiran in dhammaan ciidamada Uganda ay ka baxayaan Soomaaliya,” ayuu yiri Aweys.

Wuxuu sidaas kaga jawaabay bayaan ka soo baxay Ciidamada Difaaca Dadweynaha Uganda (UPDF), kaas oo sheegay in ay bilaabeen ka saarista askarta lagu soo diray heshiisyada laba geesoodka ah. Cutubkii ugu horreeyay ayaa horay ugu laabtay Uganda.

Bayaanka UPDF oo ku taariikhaysnaa 2-dii Nofeembar ayaa lagu sheegay in ka bixitaanka ciidamadaas lagu soo gabagabeyn doono maalmo gudahood. Waxa kale oo lagu sheegay in dhammaan ciidamada Uganda ee Soomaaliya, oo ay ku jiraan kuwa la shaqeeya AUSSOM, la filayo inay baxaan dhammaadka sannadka 2027.

Aweys ayaa caddayntan bixiyay kaddib markii uu guddoomiyay kulan saddex geesood ah oo ay ka qaybgaleen wakiillo ka kala socday dowladda federaalka Soomaaliya, AUSSOM iyo Xafiiska Taageerada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOS).

Kulanka ayaa dib u xaqiijiyay sida ay dhinacyadu uga go’an tahay xoojinta qaab-dhismeedka isku-duwidda, iyadoo diiradda la saarayo iskaashiga, qorsheynta istiraatiijiga ah iyo taageerada saadka ee AUSSOM iyo Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed.

Ka qaybgalayaashu waxay sidoo kale carrabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay taageero caalami ah oo joogto ah, la saadaalin karo oo ku filan, si loo dedejiyo kala-guurka amni ee Soomaaliya, loo ilaaliyo guulaha laga gaaray howlgallada milatari ee socda, loona horumariyo awoodda hawlgal ee ciidamada ammaanka dalka.

Ku dhawaaqista ciidamada ayaa ku soo beegmaysa xilli Soomaaliya ay weli ku tiirsan tahay gargaarka caalamiga ah si ay u sii waddo howlgallada ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab iyo horumarinta hay’adaha amniga qaranka.

AXADLETM

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 24,004 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.