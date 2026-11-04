Soomaaliya oo sheegtay in ka bixitaanka ciidamada Uganda uusan ka dhignayn in dhammaan ciidamadu baxayaan

Soomaaliya oo caddaysay in ka bixitaanka Uganda uu khuseeyo ciidamada heshiiska laba geesoodka ah, ee uusan khusayn dhammaan ciidamada
MOGADISHU, Soomaaliya — Soomaaliya ayaa caddaysay in ka bixitaanka ciidamada Uganda ee ku sugan dalka, kuwaas oo lagu soo diray heshiis laba geesood ah, uusan ka dhignayn in askari kasta oo Ugandhees ah oo dalka ka howlgala uu baxayo.
La-taliyaha Amniga Qaranka, Danjire Aweys Xaaji Yuusuf Axmed, ayaa sheegay in ciidamada hadda ka baxaya Soomaaliya ay yihiin inta badan kuwa lagu soo diray hannaan amni oo gaar ah oo ay ku heshiiyeen dowladaha Soomaaliya iyo Uganda.
Wuxuu sheegay in ciidamada Uganda ee loo xilsaaray Howlgalka Midowga Afrika ee Taageerada iyo Xasilinta Soomaaliya (AUSSOM) ay weli ku sugan yihiin dalka, ayna sii wadi doonaan howlgallada ay si wadajir ah ula fulinayaan cutubyada kale ee howlgalka iyo Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed.
“Ka bixitaanka ciidamada lagu soo diray heshiisyada laba geesoodka ah waa inaan loo fasiran in dhammaan ciidamada Uganda ay ka baxayaan Soomaaliya,” ayuu yiri Aweys.
Wuxuu sidaas kaga jawaabay bayaan ka soo baxay Ciidamada Difaaca Dadweynaha Uganda (UPDF), kaas oo sheegay in ay bilaabeen ka saarista askarta lagu soo diray heshiisyada laba geesoodka ah. Cutubkii ugu horreeyay ayaa horay ugu laabtay Uganda.
Bayaanka UPDF oo ku taariikhaysnaa 2-dii Nofeembar ayaa lagu sheegay in ka bixitaanka ciidamadaas lagu soo gabagabeyn doono maalmo gudahood. Waxa kale oo lagu sheegay in dhammaan ciidamada Uganda ee Soomaaliya, oo ay ku jiraan kuwa la shaqeeya AUSSOM, la filayo inay baxaan dhammaadka sannadka 2027.
Aweys ayaa caddayntan bixiyay kaddib markii uu guddoomiyay kulan saddex geesood ah oo ay ka qaybgaleen wakiillo ka kala socday dowladda federaalka Soomaaliya, AUSSOM iyo Xafiiska Taageerada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOS).
Kulanka ayaa dib u xaqiijiyay sida ay dhinacyadu uga go’an tahay xoojinta qaab-dhismeedka isku-duwidda, iyadoo diiradda la saarayo iskaashiga, qorsheynta istiraatiijiga ah iyo taageerada saadka ee AUSSOM iyo Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed.
Ka qaybgalayaashu waxay sidoo kale carrabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay taageero caalami ah oo joogto ah, la saadaalin karo oo ku filan, si loo dedejiyo kala-guurka amni ee Soomaaliya, loo ilaaliyo guulaha laga gaaray howlgallada milatari ee socda, loona horumariyo awoodda hawlgal ee ciidamada ammaanka dalka.
Ku dhawaaqista ciidamada ayaa ku soo beegmaysa xilli Soomaaliya ay weli ku tiirsan tahay gargaarka caalamiga ah si ay u sii waddo howlgallada ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab iyo horumarinta hay’adaha amniga qaranka.
AXADLETM