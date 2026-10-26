Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya oo Khasaare Culus Kala Kulmay Dagaal ka Dhacay Waddada Burhakaba

Dagaal ka Dhacay Buurhakaba oo Khasaare Culus Gaarsiiyay Ciidamada Federaalka Soomaaliya
MOGADISHU— Ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay khasaare xooggan kala kulmeen, waxaana laga waayay tobannaan gaari oo militari, kadib dagaallo culus oo ka dhacay inta u dhaxaysa Leego iyo Jameecada, xilli ay ku sii jeedeen Buurhakaba oo ka tirsan gobolka Bay.
Hawlgalka waxaa ka qayb qaatay ciidamo ka tirsan cutubyada sida gaarka ah loo tababaray ee Gorgor iyo Danab, kuwaas oo loo diray inay la wareegaan Buurhakaba, oo qiyaastii 60 kiiloomitir u jirta Baydhaba. Aaggaas waxaa weli gacanta ku haya ciidamo daacad u ah Cabdicasiis Xasan Maxamed, oo loo yaqaanno Laftagareen, madaxweynihii musaafurka ahaa ee Koonfur Galbeed.
Weerarkan ayaa qayb ka ah isku dayga Villa Soomaaliya ay ku doonayso inay ku ballaariso gacan ku haynteeda Koonfur Galbeed, iyadoo taageeraysa maamul la tartamaya kan Baydhaba. Maamulkaas waxaa hoggaamiya guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Federaalka, Aadan Maxamed Nuur, oo si weyn loogu yaqaanno Aadan Madoobe, kaas oo muddadiisa xilka ay sidoo kale dhammaatay. Hannaankii lagu dhisay maamulka la tartamaya ayaa weli muran ka taagan yahay.
Madoobe, oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa Muqdisho, ayaa la sheegay inuu soo laabashadiisa Baydhaba ku xiray in ciidamada federaalku marka hore dib ula wareegaan Buurhakaba. Isla waqtigaas, ciidamo taabacsan Laftagareen ayaa la wareegay goobo dhowr ah oo ku yaalla gobollada Bay iyo Bakool.
ilo wareedyo dhinaca amniga ah ayaa sheegay in saraakiishii maamulaysay duullaanka federaalka ay ka digeen in la isticmaalo waddada Muqdisho–Baydhaba, taas oo sannado badan wajahaysay weerarro soo noqnoqda oo Al-Shabaab ah. Digniinahooda ayaa la sheegay in la diiday, waxaana taliyeyaasha lagu amray inay sii wadaan hawlgalka.
Markii ay ciidamadu la tacaaleen roobab culus iyo xaaladda waddada oo liidatay, waxay la kulmeen weerarro gaadmo ah oo isdaba joog ah, ka hor intii aan weerar joogto ah lagu qaadin meel u dhow Jameecada. Wararka ayaa sheegay in askar badan lagu dilay, halka 36 gaari oo militari la waayay, oo ay ku jiraan lix gaari oo gaashaaman oo nooca Kirpi ah oo Turkigu sameeyo.
Mahad Caamir, Anas Dheere, Jeego, Cabdirakiim iyo Axmed Gaashaan ayaa ka mid ahaa saraakiisha la sheegay inay maqan yihiin. Halac, oo taliya guutada 64-aad ee qaybta 7-aad, ayaa la sheegay inuu dhaawacmay.
Baraha internetka ee taageera Al-Shabaab ayaa baahiyay sawirro iyo muuqaallo la sheegay inay muujinayaan gaadiid laga qabsaday ciidamada federaalka, iyo sidoo kale kuwo kale oo lagu burburiyay dagaalka. Warar kale ayaa sheegay in diyaarado militari oo Turki ah ay si kama’ ah u duqeeyeen ciidamada dowladda Soomaaliya, taas oo laga yaabo inay sii kordhisay khasaaraha.
Dagaalladu waxay dhaceen kadib markii ciidamada federaalku hawlgallo ka sameeyeen waddada Muqdisho–Baydhaba, oo ay ku jireen dagaallo ka dhacay meel u dhow Leego 24-kii Oktoobar. Goobtaas waxaa taariikh u ah dagaallo waaweyn, oo ay ku jirto weerarkii dhiigga badnaa ee Al-Shabaab ku qaaday ciidamada Burundi ee ka tirsanaa hawlgalka Midowga Afrika sannadkii 2015.
Rabshadihii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale sii xoojiyay walaaca gobolka ka qabo ismariwaaga siyaasadeed ee Soomaaliya. Uganda ayaa la sheegay inay ka digtay inay ciidamadeeda kala bixi karto Soomaaliya haddii khilaafaadka siyaasadeed ee sii fidaya ee dalka aan xal loo helin.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Uganda booqday 26-kii Oktoobar, wax yar kadib markii uu ku dhawaaqay qorshe ku aaddan kulan wadatashi qaran oo ay ka qaybgalayaan xubno mucaarad ah iyo maamullada gobollada.
Hawlgalka ugu dambeeyay wuxuu su’aalo ka keenayaa sababta Villa Soomaaliya ay u dooratay inay ciidamo iyo qalab u dirto waddo muddo dheer ay amni-darro hareysay. Weerarku wuxuu u muuqdaa mid si dhow ugu xiran dadaallada lagu xoojinayo maamulka Aadan Madoobe, halkii uu ka ahaan lahaa mid wax looga qabanayo baahiyaha degdegga ah ee amni ee marinka istiraatiijiga ah ee Muqdisho–Baydhaba.